Clickhouse-disks

Утилита, предоставляющая файловые операции, аналогичные файловой системе, для дисков ClickHouse. Она может работать как в интерактивном, так и в неинтерактивном режимах.

--config-file, -C -- путь к конфигурации ClickHouse, по умолчанию /etc/clickhouse-server/config.xml .

-- путь к конфигурации ClickHouse, по умолчанию . --save-logs -- Записывать ход выполнения вызываемых команд в /var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log .

-- Записывать ход выполнения вызываемых команд в . --log-level -- Какой тип событий логировать, по умолчанию none .

-- Какой тип событий логировать, по умолчанию . --disk -- какой диск использовать для команд mkdir, move, read, write, remove . По умолчанию используется default .

-- какой диск использовать для команд . По умолчанию используется . --query, -q -- один запрос, который может быть выполнен без запуска интерактивного режима.

-- один запрос, который может быть выполнен без запуска интерактивного режима. --help, -h -- выводит все опции и команды с описанием.

Все диски, доступные в конфигурации, инициализируются лениво. Это означает, что соответствующий объект для диска инициализируется только тогда, когда соответствующий диск используется в какой-либо команде. Это сделано для того, чтобы сделать утилиту более надежной и избежать обращения к дискам, описанным в конфигурации, но не используемым пользователем, которые могут дать сбой во время инициализации. Тем не менее, должен быть диск, который инициализируется при запуске clickhouse-disks. Этот диск указывается с параметром --disk через командную строку (значение по умолчанию default ).

После запуска доступны два диска, которые не указаны в конфигурации, но доступны для инициализации.

local Диск: Этот диск предназначен для имитации локальной файловой системы, из которой была запущена утилита clickhouse-disks . Его начальный путь - это директория, из которой был запущен clickhouse-disks , и он монтируется в корневой директории файловой системы. default Диск: Этот диск смонтирован в локальной файловой системе в каталоге, указанном параметром clickhouse/path в конфигурации (значение по умолчанию /var/lib/clickhouse ). Его начальный путь установлен на / .

Для каждого добавленного диска утилита хранит текущую директорию (как в обычной файловой системе). Пользователь может изменять текущую директорию и переключаться между дисками.

Состояние отображается в приглашении " disk_name : path_name "

В этом документе все обязательные позиционные аргументы обозначены как <parameter> , именованные аргументы обозначены как [--parameter value] . Все позиционные параметры могут быть указаны как именованный параметр с соответствующим именем.