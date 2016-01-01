Clickhouse-disks
Утилита, предоставляющая файловые операции, аналогичные файловой системе, для дисков ClickHouse. Она может работать как в интерактивном, так и в неинтерактивном режимах.
Опции программы
--config-file, -C-- путь к конфигурации ClickHouse, по умолчанию
/etc/clickhouse-server/config.xml.
--save-logs-- Записывать ход выполнения вызываемых команд в
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log.
--log-level-- Какой тип событий логировать, по умолчанию
none.
--disk-- какой диск использовать для команд
mkdir, move, read, write, remove. По умолчанию используется
default.
--query, -q-- один запрос, который может быть выполнен без запуска интерактивного режима.
--help, -h-- выводит все опции и команды с описанием.
Ленивое инициализация
Все диски, доступные в конфигурации, инициализируются лениво. Это означает, что соответствующий объект для диска инициализируется только тогда, когда соответствующий диск используется в какой-либо команде. Это сделано для того, чтобы сделать утилиту более надежной и избежать обращения к дискам, описанным в конфигурации, но не используемым пользователем, которые могут дать сбой во время инициализации. Тем не менее, должен быть диск, который инициализируется при запуске clickhouse-disks. Этот диск указывается с параметром
--disk через командную строку (значение по умолчанию
default).
Дефолтные диски
После запуска доступны два диска, которые не указаны в конфигурации, но доступны для инициализации.
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localДиск: Этот диск предназначен для имитации локальной файловой системы, из которой была запущена утилита
clickhouse-disks. Его начальный путь - это директория, из которой был запущен
clickhouse-disks, и он монтируется в корневой директории файловой системы.
-
defaultДиск: Этот диск смонтирован в локальной файловой системе в каталоге, указанном параметром
clickhouse/pathв конфигурации (значение по умолчанию
/var/lib/clickhouse). Его начальный путь установлен на
/.
Состояние Clickhouse-disks
Для каждого добавленного диска утилита хранит текущую директорию (как в обычной файловой системе). Пользователь может изменять текущую директорию и переключаться между дисками.
Состояние отображается в приглашении "
disk_name:
path_name"
Команды
В этом документе все обязательные позиционные аргументы обозначены как
<parameter>, именованные аргументы обозначены как
[--parameter value]. Все позиционные параметры могут быть указаны как именованный параметр с соответствующим именем.
cd (change-dir, change_dir) [--disk disk] <path>Изменить директорию на путь
pathна диске
disk(по умолчанию используется текущий диск). Переключение диска не происходит.
copy (cp) [--disk-from disk_1] [--disk-to disk_2] <path-from> <path-to>. Рекурсивно копировать данные из
path-fromна диске
disk_1(значение по умолчанию - текущий диск (параметр
diskв неинтерактивном режиме)) в
path-toна диске
disk_2(значение по умолчанию - текущий диск (параметр
diskв неинтерактивном режиме)).
current_disk_with_path (current, current_disk, current_path)Вывести текущее состояние в формате:
Disk: "current_disk" Path: "current path on current disk"
help [<command>]Вывести сообщение справки о команде
command. Если
commandне указана, вывести информацию обо всех командах.
move (mv) <path-from> <path-to>. Переместить файл или директорию из
path-fromв
path-toвнутри текущего диска.
remove (rm, delete) <path>. Удалить
pathрекурсивно на текущем диске.
link (ln) <path-from> <path-to>. Создать жесткую ссылку из
path-fromв
path-toна текущем диске.
list (ls) [--recursive] <path>Вывести список файлов в
pathна текущем диске. По умолчанию не рекурсивно.
list-disks (list_disks, ls-disks, ls_disks). Вывести имена дисков.
mkdir [--recursive] <path>на текущем диске. Создать директорию. По умолчанию не рекурсивно.
read (r) <path-from> [--path-to path]Прочитать файл из
path-fromв
path(
stdout, если не указано).
switch-disk [--path path] <disk>Переключиться на диск
diskна пути
path(если
pathне указан, значение по умолчанию - предыдущий путь на диске
disk).
write (w) [--path-from path] <path-to>. Записать файл из
path(
stdin, если
pathне указан, ввод должен завершаться клавишами Ctrl+D) в
path-to.