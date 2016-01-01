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Clickhouse-disks

Утилита, предоставляющая файловые операции, аналогичные файловой системе, для дисков ClickHouse. Она может работать как в интерактивном, так и в неинтерактивном режимах.

Опции программы

  • --config-file, -C -- путь к конфигурации ClickHouse, по умолчанию /etc/clickhouse-server/config.xml.
  • --save-logs -- Записывать ход выполнения вызываемых команд в /var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log.
  • --log-level -- Какой тип событий логировать, по умолчанию none.
  • --disk -- какой диск использовать для команд mkdir, move, read, write, remove. По умолчанию используется default.
  • --query, -q -- один запрос, который может быть выполнен без запуска интерактивного режима.
  • --help, -h -- выводит все опции и команды с описанием.

Ленивое инициализация

Все диски, доступные в конфигурации, инициализируются лениво. Это означает, что соответствующий объект для диска инициализируется только тогда, когда соответствующий диск используется в какой-либо команде. Это сделано для того, чтобы сделать утилиту более надежной и избежать обращения к дискам, описанным в конфигурации, но не используемым пользователем, которые могут дать сбой во время инициализации. Тем не менее, должен быть диск, который инициализируется при запуске clickhouse-disks. Этот диск указывается с параметром --disk через командную строку (значение по умолчанию default).

Дефолтные диски

После запуска доступны два диска, которые не указаны в конфигурации, но доступны для инициализации.

  1. local Диск: Этот диск предназначен для имитации локальной файловой системы, из которой была запущена утилита clickhouse-disks. Его начальный путь - это директория, из которой был запущен clickhouse-disks, и он монтируется в корневой директории файловой системы.

  2. default Диск: Этот диск смонтирован в локальной файловой системе в каталоге, указанном параметром clickhouse/path в конфигурации (значение по умолчанию /var/lib/clickhouse). Его начальный путь установлен на /.

Состояние Clickhouse-disks

Для каждого добавленного диска утилита хранит текущую директорию (как в обычной файловой системе). Пользователь может изменять текущую директорию и переключаться между дисками.

Состояние отображается в приглашении "disk_name:path_name"

Команды

В этом документе все обязательные позиционные аргументы обозначены как <parameter>, именованные аргументы обозначены как [--parameter value]. Все позиционные параметры могут быть указаны как именованный параметр с соответствующим именем.

  • cd (change-dir, change_dir) [--disk disk] <path> Изменить директорию на путь path на диске disk (по умолчанию используется текущий диск). Переключение диска не происходит.
  • copy (cp) [--disk-from disk_1] [--disk-to disk_2] <path-from> <path-to>. Рекурсивно копировать данные из path-from на диске disk_1 (значение по умолчанию - текущий диск (параметр disk в неинтерактивном режиме)) в path-to на диске disk_2 (значение по умолчанию - текущий диск (параметр disk в неинтерактивном режиме)).
  • current_disk_with_path (current, current_disk, current_path) Вывести текущее состояние в формате: Disk: "current_disk" Path: "current path on current disk"
  • help [<command>] Вывести сообщение справки о команде command. Если command не указана, вывести информацию обо всех командах.
  • move (mv) <path-from> <path-to>. Переместить файл или директорию из path-from в path-to внутри текущего диска.
  • remove (rm, delete) <path>. Удалить path рекурсивно на текущем диске.
  • link (ln) <path-from> <path-to>. Создать жесткую ссылку из path-from в path-to на текущем диске.
  • list (ls) [--recursive] <path> Вывести список файлов в path на текущем диске. По умолчанию не рекурсивно.
  • list-disks (list_disks, ls-disks, ls_disks). Вывести имена дисков.
  • mkdir [--recursive] <path> на текущем диске. Создать директорию. По умолчанию не рекурсивно.
  • read (r) <path-from> [--path-to path] Прочитать файл из path-from в path (stdout, если не указано).
  • switch-disk [--path path] <disk> Переключиться на диск disk на пути path (если path не указан, значение по умолчанию - предыдущий путь на диске disk).
  • write (w) [--path-from path] <path-to>. Записать файл из path (stdin, если path не указан, ввод должен завершаться клавишами Ctrl+D) в path-to.