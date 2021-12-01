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clickhouse-benchmark

Устанавливает соединение с сервером ClickHouse и запускает циклическое выполнение указанных запросов.

Синтаксис

$ clickhouse-benchmark --query ["single query"] [keys]

или

$ echo "single query" | clickhouse-benchmark [keys]

или

$ clickhouse-benchmark [keys] <<< "single query"

Если нужно выполнить набор запросов, создайте текстовый файл и расположите каждый запрос на отдельной строке в файле. Например:

SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000;
SELECT 1;

После этого передайте этот файл в стандартный ввод clickhouse-benchmark:

clickhouse-benchmark [keys] < queries_file;

Ключи

  • --query=QUERY — исполняемый запрос. Если параметр не передан, clickhouse-benchmark будет считывать запросы из стандартного ввода.
  • -c N, --concurrency=N — количество запросов, которые clickhouse-benchmark отправляет одновременно. Значение по умолчанию: 1.
  • -d N, --delay=N — интервал в секундах между промежуточными отчетами (чтобы отключить отчеты, установите 0). Значение по умолчанию: 1.
  • -h HOST, --host=HOST — хост сервера. Значение по умолчанию: localhost. Для режима сравнения можно использовать несколько -h ключей.
  • -p N, --port=N — порт сервера. Значение по умолчанию: 9000. Для режима сравнения можно использовать несколько -p ключей.
  • -i N, --iterations=N — общее число запросов. Значение по умолчанию: 0 (вечно будет повторяться).
  • -r, --randomize — использовать случайный порядок выполнения запросов при наличии более одного входного запроса.
  • -s, --secure — используется TLS соединение.
  • -t N, --timelimit=N — лимит по времени в секундах. clickhouse-benchmark перестает отправлять запросы при достижении лимита по времени. Значение по умолчанию: 0 (лимит отключен).
  • --confidence=N — уровень доверия для T-критерия. Возможные значения: 0 (80%), 1 (90%), 2 (95%), 3 (98%), 4 (99%), 5 (99.5%). Значение по умолчанию: 5. В режиме сравнения clickhouse-benchmark проверяет двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок чтобы определить, различны ли две выборки при выбранном уровне доверия.
  • --cumulative — выводить статистику за все время работы, а не за последний временной интервал.
  • --database=DATABASE_NAME — имя базы данных ClickHouse. Значение по умолчанию: default.
  • --json=FILEPATH — дополнительный вывод в формате JSON. Когда этот ключ указан, clickhouse-benchmark выводит отчет в указанный JSON-файл.
  • --user=USERNAME — имя пользователя ClickHouse. Значение по умолчанию: default.
  • --password=PSWD — пароль пользователя ClickHouse. Значение по умолчанию: пустая строка.
  • --stacktrace — вывод трассировки стека исключений. Когда этот ключ указан, clickhouse-bencmark выводит трассировку стека исключений.
  • --stage=WORD — стадия обработки запроса на сервере. ClickHouse останавливает обработку запроса и возвращает ответ clickhouse-benchmark на заданной стадии. Возможные значения: complete, fetch_columns, with_mergeable_state. Значение по умолчанию: complete.
  • --help — показывает справку.

Если нужно применить настройки для запросов, их можно передать как ключ --<session setting name>= SETTING_VALUE. Например, --max_memory_usage=1048576.

Вывод

По умолчанию, clickhouse-benchmark выводит сообщение для каждого --delay интервала.

Пример сообщения:

Queries executed: 10.

localhost:9000, queries 10, QPS: 6.772, RPS: 67904487.440, MiB/s: 518.070, result RPS: 67721584.984, result MiB/s: 516.675.

0.000%      0.145 sec.
10.000%     0.146 sec.
20.000%     0.146 sec.
30.000%     0.146 sec.
40.000%     0.147 sec.
50.000%     0.148 sec.
60.000%     0.148 sec.
70.000%     0.148 sec.
80.000%     0.149 sec.
90.000%     0.150 sec.
95.000%     0.150 sec.
99.000%     0.150 sec.
99.900%     0.150 sec.
99.990%     0.150 sec.

В сообщении можно найти:

  • Количество запросов в поле Queries executed:.

  • Строка статуса, содержащая (в таком же порядке):

    • Endpoint сервера ClickHouse.
    • Число обработанных запросов.
    • QPS: количество запросов, выполняемых сервером за секунду в течение --delay интервала.
    • RPS: количество строк, читаемых сервером за секунду в течение --delay интервала.
    • MiB/s: количество Мебибайтов, считываемых сервером за секунду в течение --delay интервала.
    • result RPS: количество строк, добавленное сервером в результат запроса за секунду в течение --delay интервала.
    • result MiB/s. количество Мебибайтов, размещаемое сервером в результат запроса за секунду в течение --delay интервала.

  • Процентили времени выполнения запросов.

Режим сравнения

clickhouse-benchmark может сравнивать производительность двух работающих серверов ClickHouse.

Для использования сравнительного режима укажите конечную точку двух серверов двумя парами ключей --host, --port. Связь ключей соответствует позициям в списке аргументов: первый --host соответствует первому --port и так далее. clickhouse-benchmark устанавливает соединение с обоими серверами и отсылает запросы. Каждый запрос адресован случайно выбранному серверу. Результаты выводятся отдельно для каждого сервера.

Пример

$ echo "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000 OFFSET 10000000" | clickhouse-benchmark -i 10
Loaded 1 queries.

Queries executed: 6.

localhost:9000, queries 6, QPS: 6.153, RPS: 123398340.957, MiB/s: 941.455, result RPS: 61532982.200, result MiB/s: 469.459.

0.000%      0.159 sec.
10.000%     0.159 sec.
20.000%     0.159 sec.
30.000%     0.160 sec.
40.000%     0.160 sec.
50.000%     0.162 sec.
60.000%     0.164 sec.
70.000%     0.165 sec.
80.000%     0.166 sec.
90.000%     0.166 sec.
95.000%     0.167 sec.
99.000%     0.167 sec.
99.900%     0.167 sec.
99.990%     0.167 sec.



Queries executed: 10.

localhost:9000, queries 10, QPS: 6.082, RPS: 121959604.568, MiB/s: 930.478, result RPS: 60815551.642, result MiB/s: 463.986.

0.000%      0.159 sec.
10.000%     0.159 sec.
20.000%     0.160 sec.
30.000%     0.163 sec.
40.000%     0.164 sec.
50.000%     0.165 sec.
60.000%     0.166 sec.
70.000%     0.166 sec.
80.000%     0.167 sec.
90.000%     0.167 sec.
95.000%     0.170 sec.
99.000%     0.172 sec.
99.900%     0.172 sec.
99.990%     0.172 sec.