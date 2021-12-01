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clickhouse-benchmark

Устанавливает соединение с сервером ClickHouse и запускает циклическое выполнение указанных запросов.

Синтаксис

$ clickhouse-benchmark --query [ "single query" ] [ keys ]



или

$ echo "single query" | clickhouse-benchmark [ keys ]



или

$ clickhouse-benchmark [ keys ] <<< "single query"



Если нужно выполнить набор запросов, создайте текстовый файл и расположите каждый запрос на отдельной строке в файле. Например:

SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10000000 ;

SELECT 1 ;



После этого передайте этот файл в стандартный ввод clickhouse-benchmark :

clickhouse-benchmark [ keys ] < queries_file ;



--query=QUERY — исполняемый запрос. Если параметр не передан, clickhouse-benchmark будет считывать запросы из стандартного ввода.

— исполняемый запрос. Если параметр не передан, будет считывать запросы из стандартного ввода. -c N , --concurrency=N — количество запросов, которые clickhouse-benchmark отправляет одновременно. Значение по умолчанию: 1.

, — количество запросов, которые отправляет одновременно. Значение по умолчанию: 1. -d N , --delay=N — интервал в секундах между промежуточными отчетами (чтобы отключить отчеты, установите 0). Значение по умолчанию: 1.

, — интервал в секундах между промежуточными отчетами (чтобы отключить отчеты, установите 0). Значение по умолчанию: 1. -h HOST , --host=HOST — хост сервера. Значение по умолчанию: localhost . Для режима сравнения можно использовать несколько -h ключей.

, — хост сервера. Значение по умолчанию: . Для режима сравнения можно использовать несколько ключей. -p N , --port=N — порт сервера. Значение по умолчанию: 9000. Для режима сравнения можно использовать несколько -p ключей.

, — порт сервера. Значение по умолчанию: 9000. Для режима сравнения можно использовать несколько ключей. -i N , --iterations=N — общее число запросов. Значение по умолчанию: 0 (вечно будет повторяться).

, — общее число запросов. Значение по умолчанию: 0 (вечно будет повторяться). -r , --randomize — использовать случайный порядок выполнения запросов при наличии более одного входного запроса.

, — использовать случайный порядок выполнения запросов при наличии более одного входного запроса. -s , --secure — используется TLS соединение.

, — используется соединение. -t N , --timelimit=N — лимит по времени в секундах. clickhouse-benchmark перестает отправлять запросы при достижении лимита по времени. Значение по умолчанию: 0 (лимит отключен).

, — лимит по времени в секундах. перестает отправлять запросы при достижении лимита по времени. Значение по умолчанию: 0 (лимит отключен). --confidence=N — уровень доверия для T-критерия. Возможные значения: 0 (80%), 1 (90%), 2 (95%), 3 (98%), 4 (99%), 5 (99.5%). Значение по умолчанию: 5. В режиме сравнения clickhouse-benchmark проверяет двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок чтобы определить, различны ли две выборки при выбранном уровне доверия.

— уровень доверия для T-критерия. Возможные значения: 0 (80%), 1 (90%), 2 (95%), 3 (98%), 4 (99%), 5 (99.5%). Значение по умолчанию: 5. В режиме сравнения проверяет двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок чтобы определить, различны ли две выборки при выбранном уровне доверия. --cumulative — выводить статистику за все время работы, а не за последний временной интервал.

— выводить статистику за все время работы, а не за последний временной интервал. --database=DATABASE_NAME — имя базы данных ClickHouse. Значение по умолчанию: default .

— имя базы данных ClickHouse. Значение по умолчанию: . --json=FILEPATH — дополнительный вывод в формате JSON . Когда этот ключ указан, clickhouse-benchmark выводит отчет в указанный JSON-файл.

— дополнительный вывод в формате . Когда этот ключ указан, выводит отчет в указанный JSON-файл. --user=USERNAME — имя пользователя ClickHouse. Значение по умолчанию: default .

— имя пользователя ClickHouse. Значение по умолчанию: . --password=PSWD — пароль пользователя ClickHouse. Значение по умолчанию: пустая строка.

— пароль пользователя ClickHouse. Значение по умолчанию: пустая строка. --stacktrace — вывод трассировки стека исключений. Когда этот ключ указан, clickhouse-bencmark выводит трассировку стека исключений.

— вывод трассировки стека исключений. Когда этот ключ указан, выводит трассировку стека исключений. --stage=WORD — стадия обработки запроса на сервере. ClickHouse останавливает обработку запроса и возвращает ответ clickhouse-benchmark на заданной стадии. Возможные значения: complete , fetch_columns , with_mergeable_state . Значение по умолчанию: complete .

— стадия обработки запроса на сервере. ClickHouse останавливает обработку запроса и возвращает ответ на заданной стадии. Возможные значения: , , . Значение по умолчанию: . --help — показывает справку.

Если нужно применить настройки для запросов, их можно передать как ключ --<session setting name>= SETTING_VALUE . Например, --max_memory_usage=1048576 .

По умолчанию, clickhouse-benchmark выводит сообщение для каждого --delay интервала.

Пример сообщения:

Queries executed: 10.



localhost:9000, queries 10, QPS: 6.772, RPS: 67904487.440, MiB/s: 518.070, result RPS: 67721584.984, result MiB/s: 516.675.



0.000% 0.145 sec.

10.000% 0.146 sec.

20.000% 0.146 sec.

30.000% 0.146 sec.

40.000% 0.147 sec.

50.000% 0.148 sec.

60.000% 0.148 sec.

70.000% 0.148 sec.

80.000% 0.149 sec.

90.000% 0.150 sec.

95.000% 0.150 sec.

99.000% 0.150 sec.

99.900% 0.150 sec.

99.990% 0.150 sec.



В сообщении можно найти:

Количество запросов в поле Queries executed: .

Строка статуса, содержащая (в таком же порядке): Endpoint сервера ClickHouse. Число обработанных запросов. QPS: количество запросов, выполняемых сервером за секунду в течение --delay интервала. RPS: количество строк, читаемых сервером за секунду в течение --delay интервала. MiB/s: количество Мебибайтов, считываемых сервером за секунду в течение --delay интервала. result RPS: количество строк, добавленное сервером в результат запроса за секунду в течение --delay интервала. result MiB/s. количество Мебибайтов, размещаемое сервером в результат запроса за секунду в течение --delay интервала.

Процентили времени выполнения запросов.

clickhouse-benchmark может сравнивать производительность двух работающих серверов ClickHouse.

Для использования сравнительного режима укажите конечную точку двух серверов двумя парами ключей --host , --port . Связь ключей соответствует позициям в списке аргументов: первый --host соответствует первому --port и так далее. clickhouse-benchmark устанавливает соединение с обоими серверами и отсылает запросы. Каждый запрос адресован случайно выбранному серверу. Результаты выводятся отдельно для каждого сервера.

$ echo "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000 OFFSET 10000000" | clickhouse-benchmark -i 10

