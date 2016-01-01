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clickhouse_backupview

Модуль на Питоне для анализа бэкапов, созданных командой BACKUP Главная идея этого модуля была в том, чтобы позволить извлечение информации из бэкапа без выполнения команды RESTORE.

Этот модуль содержит функции для

  • получения списка файлов внутри бэкапа
  • чтения файлов из бэкапа
  • получения информации в читаемом виде о базах данных, таблицах, партах, содержащихся в бэкапе
  • проверки целостности бэкапа

Пример:

from clickhouse_backupview import open_backup, S3, FileInfo

# Открыть бэкап. Можно также использовать локальный путь:
# backup = open_backup("/backups/my_backup_1/")
backup = open_backup(S3("uri", "access_key_id", "secret_access_key"))

# Получить список баз данных внутри бэкапа.
print(backup.get_databases()))

# Получить список таблиц внутри бэкапа,
# и для каждой таблицы получить ее определение а также список партов и партиций.
for db in backup.get_databases():
    for tbl in backup.get_tables(database=db):
        print(backup.get_create_query(database=db, table=tbl))
        print(backup.get_partitions(database=db, table=tbl))
        print(backup.get_parts(database=db, table=tbl))

# Извлечь все содержимое бэкапа.
backup.extract_all(table="mydb.mytable", out='/tmp/my_backup_1/all/')

# Извлечь данные конкретной таблицы.
backup.extract_table_data(table="mydb.mytable", out='/tmp/my_backup_1/mytable/')

# Извлечь одну партицию из бэкапа.
backup.extract_table_data(table="mydb.mytable", partition="202201", out='/tmp/my_backup_1/202201/')

# Извлечь один парт из бэкапа.
backup.extract_table_data(table="mydb.mytable", part="202201_100_200_3", out='/tmp/my_backup_1/202201_100_200_3/')

Больше примеров смотрите в тесте.