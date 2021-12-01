Утилиты ClickHouse
- clickhouse-local - позволяет выполнять SQL-запросы над данными без остановки сервера ClickHouse, подобно утилите
awk.
- clickhouse-copier - копирует (и перешардирует) данные с одного кластера на другой.
- clickhouse-benchmark — устанавливает соединение с сервером ClickHouse и запускает циклическое выполнение указанных запросов.
- clickhouse-format — позволяет форматировать входящие запросы.
- ClickHouse obfuscator — обфусцирует данные.
- ClickHouse compressor — упаковывает и распаковывает данные.
- clickhouse-odbc-bridge — прокси-сервер для ODBC.