system.zookeeper_watches

Описание

Показывает активные в данный момент наблюдения, зарегистрированные сервером ClickHouse на узлах ZooKeeper (включая дополнительные экземпляры ZooKeeper). Каждая строка соответствует одному наблюдению.

Столбцы

  • zookeeper_name (String) — Имя соединения ZooKeeper (default для основного соединения или имя вспомогательного соединения).
  • create_time (DateTime) — Время, когда было создано наблюдение.
  • create_time_microseconds (DateTime64) — Время, когда было создано наблюдение, с точностью до микросекунд.
  • path (String) — Путь ZooKeeper, за которым ведется наблюдение.
  • session_id (Int64) — Идентификатор сеанса соединения, которое зарегистрировало наблюдение.
  • request_xid (Int64) — XID запроса, который создал наблюдение.
  • op_num (Enum) — Тип запроса, создавшего наблюдение.
  • watch_type (Enum8) — Тип наблюдения. Возможные значения:
    • Children — отслеживание изменений в списке дочерних узлов (задается операциями List).
    • Exists — отслеживание создания или удаления узла.
    • Data — отслеживание изменений в данных узла (задается операциями Get).

Пример:

SELECT * FROM system.zookeeper_watches FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
zookeeper_name:           default
create_time:              2026-03-16 12:00:00
create_time_microseconds: 2026-03-16 12:00:00.123456
path:                     /clickhouse/task_queue/ddl
session_id:               106662742089334927
request_xid:              10858
op_num:                   List
watch_type:               Children

