system.zookeeper_watches
Описание
Показывает активные в данный момент наблюдения, зарегистрированные сервером ClickHouse на узлах ZooKeeper (включая дополнительные экземпляры ZooKeeper). Каждая строка соответствует одному наблюдению.
Столбцы
zookeeper_name(String) — Имя соединения ZooKeeper (
defaultдля основного соединения или имя вспомогательного соединения).
create_time(DateTime) — Время, когда было создано наблюдение.
create_time_microseconds(DateTime64) — Время, когда было создано наблюдение, с точностью до микросекунд.
path(String) — Путь ZooKeeper, за которым ведется наблюдение.
session_id(Int64) — Идентификатор сеанса соединения, которое зарегистрировало наблюдение.
request_xid(Int64) — XID запроса, который создал наблюдение.
op_num(Enum) — Тип запроса, создавшего наблюдение.
watch_type(Enum8) — Тип наблюдения. Возможные значения:
Children— отслеживание изменений в списке дочерних узлов (задается операциями
List).
Exists— отслеживание создания или удаления узла.
Data— отслеживание изменений в данных узла (задается операциями
Get).
