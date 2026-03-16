system.zookeeper_watches

Показывает активные в данный момент наблюдения, зарегистрированные сервером ClickHouse на узлах ZooKeeper (включая дополнительные экземпляры ZooKeeper). Каждая строка соответствует одному наблюдению.

zookeeper_name (String) — Имя соединения ZooKeeper ( default для основного соединения или имя вспомогательного соединения).

(Enum) — Тип запроса, создавшего наблюдение. watch_type (Enum8) — Тип наблюдения. Возможные значения: Children — отслеживание изменений в списке дочерних узлов (задается операциями List ). Exists — отслеживание создания или удаления узла. Data — отслеживание изменений в данных узла (задается операциями Get ).

Пример:

SELECT * FROM system.zookeeper_watches FORMAT Vertical;

Row 1: ────── zookeeper_name: default create_time: 2026-03-16 12:00:00 create_time_microseconds: 2026-03-16 12:00:00.123456 path: /clickhouse/task_queue/ddl session_id: 106662742089334927 request_xid: 10858 op_num: List watch_type: Children

