system.zookeeper_log
Эта таблица содержит информацию о параметрах запроса к серверу ZooKeeper и ответа от него.
Для запросов заполняются только столбцы с параметрами запроса, а остальные столбцы заполняются значениями по умолчанию (
0 или
NULL). Когда поступает ответ, данные добавляются в столбцы с параметрами ответа на запрос.
Столбцы с параметрами запроса:
type(Enum) — тип события в клиенте ZooKeeper. Может иметь одно из следующих значений:
Request— запрос отправлен.
Response— ответ получен.
Finalize— соединение разорвано, ответ не получен.
event_date(Date) — дата, когда произошло событие.
event_time(DateTime64) — дата и время, когда произошло событие.
address(IPv6) — IP адрес сервера ZooKeeper, с которого был сделан запрос.
port(UInt16) — порт сервера ZooKeeper, с которого был сделан запрос.
session_id(Int64) — идентификатор сессии, который сервер ZooKeeper создает для каждого соединения.
xid(Int32) — идентификатор запроса внутри сессии. Обычно это последовательный номер запроса, одинаковый у строки запроса и у парной строки
response/
finalize.
has_watch(UInt8) — установлен ли запрос watch.
op_num(Enum) — тип запроса или ответа на запрос.
path(String) — путь к узлу ZooKeeper, указанный в запросе. Пустая строка, если запрос не требует указания пути.
data(String) — данные, записанные на узле ZooKeeper (для запросов
SETи
CREATE— что запрос хотел записать, для ответа на запрос
GET— что было прочитано), или пустая строка.
is_ephemeral(UInt8) — создается ли узел ZooKeeper как ephemeral.
is_sequential(UInt8) — создается ли узел ZooKeeper как sequential.
version(Nullable(Int32)) — версия узла ZooKeeper, которую запрос ожидает увидеть при выполнении. Поддерживается для запросов
CHECK,
SET,
REMOVE(
-1— запрос не проверяет версию,
NULL— для других запросов, которые не поддерживают проверку версии).
requests_size(UInt32) — количество запросов, включенных в мультизапрос (это специальный запрос, который состоит из нескольких последовательных обычных запросов, выполняющихся атомарно). Все запросы, включенные в мультизапрос, имеют одинаковый
xid.
request_idx(UInt32) — номер запроса, включенного в мультизапрос (
0— для мультизапроса, далее по порядку с
1).
Столбцы с параметрами ответа на запрос:
zxid(Int64) — идентификатор транзакции в ZooKeeper. Последовательный номер, выданный сервером ZooKeeper в ответе на успешно выполненный запрос (
0— запрос не был выполнен, возвращена ошибка или клиент ZooKeeper не знает, был ли выполнен запрос).
error(Nullable(Enum)) — код ошибки. Может иметь много значений, здесь приведены только некоторые из них:
ZOK— запрос успешно выполнен.
ZCONNECTIONLOSS— соединение разорвано.
ZOPERATIONTIMEOUT— истекло время ожидания выполнения запроса.
ZSESSIONEXPIRED— истекло время сессии.
NULL— выполнен запрос.
watch_type(Nullable(Enum)) — тип события
watch(для ответов на запрос при
op_num=
Watch), для остальных ответов:
NULL.
watch_state(Nullable(Enum)) — статус события
watch(для ответов на запрос при
op_num=
Watch), для остальных ответов:
NULL.
path_created(String) — путь к созданному узлу ZooKeeper (для ответов на запрос
CREATE). Может отличаться от
path, если узел создается как
sequential.
stat_czxid(Int64) — идентификатор транзакции, в результате которой был создан узел ZooKeeper.
stat_mzxid(Int64) — идентификатор транзакции, которая последней модифицировала узел ZooKeeper.
stat_pzxid(Int64) — идентификатор транзакции, которая последней модифицировала дочерние узлы ZooKeeper.
stat_version(Int32) — количество изменений в данных узла ZooKeeper.
stat_cversion(Int32) — количество изменений в дочерних узлах ZooKeeper.
stat_dataLength(Int32) — длина поля данных узла ZooKeeper.
stat_numChildren(Int32) — количество дочерних узлов ZooKeeper.
children(Array(String)) — список дочерних узлов ZooKeeper (для ответов на запрос
LIST).
Пример
Запрос:
SELECT * FROM system.zookeeper_log WHERE (session_id = '106662742089334927') AND (xid = '10858') FORMAT Vertical;
Результат:
Row 1:
──────
type: Request
event_date: 2021-08-09
event_time: 2021-08-09 21:38:30.291792
address: ::
port: 2181
session_id: 106662742089334927
xid: 10858
has_watch: 1
op_num: List
path: /clickhouse/task_queue/ddl
data:
is_ephemeral: 0
is_sequential: 0
version: ᴺᵁᴸᴸ
requests_size: 0
request_idx: 0
zxid: 0
error: ᴺᵁᴸᴸ
watch_type: ᴺᵁᴸᴸ
watch_state: ᴺᵁᴸᴸ
path_created:
stat_czxid: 0
stat_mzxid: 0
stat_pzxid: 0
stat_version: 0
stat_cversion: 0
stat_dataLength: 0
stat_numChildren: 0
children: []
Row 2:
──────
type: Response
event_date: 2021-08-09
event_time: 2021-08-09 21:38:30.292086
address: ::
port: 2181
session_id: 106662742089334927
xid: 10858
has_watch: 1
op_num: List
path: /clickhouse/task_queue/ddl
data:
is_ephemeral: 0
is_sequential: 0
version: ᴺᵁᴸᴸ
requests_size: 0
request_idx: 0
zxid: 16926267
error: ZOK
watch_type: ᴺᵁᴸᴸ
watch_state: ᴺᵁᴸᴸ
path_created:
stat_czxid: 16925469
stat_mzxid: 16925469
stat_pzxid: 16926179
stat_version: 0
stat_cversion: 7
stat_dataLength: 0
stat_numChildren: 7
children: ['query-0000000006','query-0000000005','query-0000000004','query-0000000003','query-0000000002','query-0000000001','query-0000000000']
См. также