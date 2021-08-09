system.zookeeper_log

Эта таблица содержит информацию о параметрах запроса к серверу ZooKeeper и ответа от него.

Для запросов заполняются только столбцы с параметрами запроса, а остальные столбцы заполняются значениями по умолчанию ( 0 или NULL ). Когда поступает ответ, данные добавляются в столбцы с параметрами ответа на запрос.

Столбцы с параметрами запроса:

type (Enum) — тип события в клиенте ZooKeeper. Может иметь одно из следующих значений: Request — запрос отправлен. Response — ответ получен. Finalize — соединение разорвано, ответ не получен.

(Enum) — тип события в клиенте ZooKeeper. Может иметь одно из следующих значений: event_date (Date) — дата, когда произошло событие.

(Date) — дата, когда произошло событие. event_time (DateTime64) — дата и время, когда произошло событие.

(DateTime64) — дата и время, когда произошло событие. address (IPv6) — IP адрес сервера ZooKeeper, с которого был сделан запрос.

(IPv6) — IP адрес сервера ZooKeeper, с которого был сделан запрос. port (UInt16) — порт сервера ZooKeeper, с которого был сделан запрос.

(UInt16) — порт сервера ZooKeeper, с которого был сделан запрос. session_id (Int64) — идентификатор сессии, который сервер ZooKeeper создает для каждого соединения.

(Int64) — идентификатор сессии, который сервер ZooKeeper создает для каждого соединения. xid (Int32) — идентификатор запроса внутри сессии. Обычно это последовательный номер запроса, одинаковый у строки запроса и у парной строки response / finalize .

(Int32) — идентификатор запроса внутри сессии. Обычно это последовательный номер запроса, одинаковый у строки запроса и у парной строки / . has_watch (UInt8) — установлен ли запрос watch.

(UInt8) — установлен ли запрос watch. op_num (Enum) — тип запроса или ответа на запрос.

(Enum) — тип запроса или ответа на запрос. path (String) — путь к узлу ZooKeeper, указанный в запросе. Пустая строка, если запрос не требует указания пути.

(String) — путь к узлу ZooKeeper, указанный в запросе. Пустая строка, если запрос не требует указания пути. data (String) — данные, записанные на узле ZooKeeper (для запросов SET и CREATE — что запрос хотел записать, для ответа на запрос GET — что было прочитано), или пустая строка.

(String) — данные, записанные на узле ZooKeeper (для запросов и — что запрос хотел записать, для ответа на запрос — что было прочитано), или пустая строка. is_ephemeral (UInt8) — создается ли узел ZooKeeper как ephemeral.

(UInt8) — создается ли узел ZooKeeper как ephemeral. is_sequential (UInt8) — создается ли узел ZooKeeper как sequential.

(UInt8) — создается ли узел ZooKeeper как sequential. version (Nullable(Int32)) — версия узла ZooKeeper, которую запрос ожидает увидеть при выполнении. Поддерживается для запросов CHECK , SET , REMOVE ( -1 — запрос не проверяет версию, NULL — для других запросов, которые не поддерживают проверку версии).

(Nullable(Int32)) — версия узла ZooKeeper, которую запрос ожидает увидеть при выполнении. Поддерживается для запросов , , ( — запрос не проверяет версию, — для других запросов, которые не поддерживают проверку версии). requests_size (UInt32) — количество запросов, включенных в мультизапрос (это специальный запрос, который состоит из нескольких последовательных обычных запросов, выполняющихся атомарно). Все запросы, включенные в мультизапрос, имеют одинаковый xid .

(UInt32) — количество запросов, включенных в мультизапрос (это специальный запрос, который состоит из нескольких последовательных обычных запросов, выполняющихся атомарно). Все запросы, включенные в мультизапрос, имеют одинаковый . request_idx (UInt32) — номер запроса, включенного в мультизапрос ( 0 — для мультизапроса, далее по порядку с 1 ).

Столбцы с параметрами ответа на запрос:

zxid (Int64) — идентификатор транзакции в ZooKeeper. Последовательный номер, выданный сервером ZooKeeper в ответе на успешно выполненный запрос ( 0 — запрос не был выполнен, возвращена ошибка или клиент ZooKeeper не знает, был ли выполнен запрос).

(Int64) — идентификатор транзакции в ZooKeeper. Последовательный номер, выданный сервером ZooKeeper в ответе на успешно выполненный запрос ( — запрос не был выполнен, возвращена ошибка или клиент ZooKeeper не знает, был ли выполнен запрос). error (Nullable(Enum)) — код ошибки. Может иметь много значений, здесь приведены только некоторые из них: ZOK — запрос успешно выполнен. ZCONNECTIONLOSS — соединение разорвано. ZOPERATIONTIMEOUT — истекло время ожидания выполнения запроса. ZSESSIONEXPIRED — истекло время сессии. NULL — выполнен запрос.

(Nullable(Enum)) — код ошибки. Может иметь много значений, здесь приведены только некоторые из них: watch_type (Nullable(Enum)) — тип события watch (для ответов на запрос при op_num = Watch ), для остальных ответов: NULL .

(Nullable(Enum)) — тип события (для ответов на запрос при = ), для остальных ответов: . watch_state (Nullable(Enum)) — статус события watch (для ответов на запрос при op_num = Watch ), для остальных ответов: NULL .

(Nullable(Enum)) — статус события (для ответов на запрос при = ), для остальных ответов: . path_created (String) — путь к созданному узлу ZooKeeper (для ответов на запрос CREATE ). Может отличаться от path , если узел создается как sequential .

(String) — путь к созданному узлу ZooKeeper (для ответов на запрос ). Может отличаться от , если узел создается как . stat_czxid (Int64) — идентификатор транзакции, в результате которой был создан узел ZooKeeper.

(Int64) — идентификатор транзакции, в результате которой был создан узел ZooKeeper. stat_mzxid (Int64) — идентификатор транзакции, которая последней модифицировала узел ZooKeeper.

(Int64) — идентификатор транзакции, которая последней модифицировала узел ZooKeeper. stat_pzxid (Int64) — идентификатор транзакции, которая последней модифицировала дочерние узлы ZooKeeper.

(Int64) — идентификатор транзакции, которая последней модифицировала дочерние узлы ZooKeeper. stat_version (Int32) — количество изменений в данных узла ZooKeeper.

(Int32) — количество изменений в данных узла ZooKeeper. stat_cversion (Int32) — количество изменений в дочерних узлах ZooKeeper.

(Int32) — количество изменений в дочерних узлах ZooKeeper. stat_dataLength (Int32) — длина поля данных узла ZooKeeper.

(Int32) — длина поля данных узла ZooKeeper. stat_numChildren (Int32) — количество дочерних узлов ZooKeeper.

(Int32) — количество дочерних узлов ZooKeeper. children (Array(String)) — список дочерних узлов ZooKeeper (для ответов на запрос LIST ).

Пример

Запрос:

SELECT * FROM system . zookeeper_log WHERE ( session_id = '106662742089334927' ) AND ( xid = '10858' ) FORMAT Vertical ;



Результат:

Row 1:

──────

type: Request

event_date: 2021-08-09

event_time: 2021-08-09 21:38:30.291792

address: ::

port: 2181

session_id: 106662742089334927

xid: 10858

has_watch: 1

op_num: List

path: /clickhouse/task_queue/ddl

data:

is_ephemeral: 0

is_sequential: 0

version: ᴺᵁᴸᴸ

requests_size: 0

request_idx: 0

zxid: 0

error: ᴺᵁᴸᴸ

watch_type: ᴺᵁᴸᴸ

watch_state: ᴺᵁᴸᴸ

path_created:

stat_czxid: 0

stat_mzxid: 0

stat_pzxid: 0

stat_version: 0

stat_cversion: 0

stat_dataLength: 0

stat_numChildren: 0

children: []



Row 2:

──────

type: Response

event_date: 2021-08-09

event_time: 2021-08-09 21:38:30.292086

address: ::

port: 2181

session_id: 106662742089334927

xid: 10858

has_watch: 1

op_num: List

path: /clickhouse/task_queue/ddl

data:

is_ephemeral: 0

is_sequential: 0

version: ᴺᵁᴸᴸ

requests_size: 0

request_idx: 0

zxid: 16926267

error: ZOK

watch_type: ᴺᵁᴸᴸ

watch_state: ᴺᵁᴸᴸ

path_created:

stat_czxid: 16925469

stat_mzxid: 16925469

stat_pzxid: 16926179

stat_version: 0

stat_cversion: 7

stat_dataLength: 0

stat_numChildren: 7

children: ['query-0000000006','query-0000000005','query-0000000004','query-0000000003','query-0000000002','query-0000000001','query-0000000000']



См. также