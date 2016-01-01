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system.view_refreshes

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Информация о обновляемых материализованных представлениях. Содержит все обновляемые материализованные представления, независимо от того, происходит ли в данный момент обновление или нет.

Колонки:

  • database (String) — Название базы данных, в которой находится таблица.
  • view (String) — Название таблицы.
  • uuid (UUID) — UUID таблицы (атомарная база данных).
  • status (String) — Текущая состояние обновления.
  • last_success_time (Nullable(DateTime)) — Время, когда началось последнее успешное обновление. NULL, если с момента запуска сервера или создания таблицы не было успешных обновлений.
  • last_success_duration_ms (Nullable(UInt64)) — Продолжительность последнего обновления.
  • last_refresh_time (Nullable(DateTime)) — Время, когда завершилась последняя попытка обновления (если известно) или началась (если неизвестно или все еще выполняется). NULL, если с момента запуска сервера или создания таблицы не было попыток обновления.
  • last_refresh_replica (String) — Если включена координация, имя реплики, которая сделала текущую (если выполняется) или предыдущую (если не выполняется) попытку обновления.
  • next_refresh_time (Nullable(DateTime)) — Время, когда запланировано следующее обновление, если статус = Запланировано.
  • exception (String) — Сообщение об ошибке из предыдущей попытки, если она не удалась.
  • retry (UInt64) — Сколько было неудачных попыток до сих пор для текущего обновления.
  • progress (Float64) — Прогресс текущего обновления, от 0 до 1. Недоступно, если статус RunningOnAnotherReplica.
  • read_rows (UInt64) — Количество строк, прочитанных текущим обновлением на данный момент. Недоступно, если статус RunningOnAnotherReplica.
  • read_bytes (UInt64) — Количество байтов, прочитанных во время текущего обновления. Недоступно, если статус RunningOnAnotherReplica.
  • total_rows (UInt64) — Оценочное общее количество строк, которые необходимо прочитать текущему обновлению. Недоступно, если статус RunningOnAnotherReplica.
  • written_rows (UInt64) — Количество строк, записанных во время текущего обновления. Недоступно, если статус RunningOnAnotherReplica.
  • written_bytes (UInt64) — Количество байтов, записанных во время текущего обновления. Недоступно, если статус RunningOnAnotherReplica.

Пример