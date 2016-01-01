system.view_refreshes
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Информация о обновляемых материализованных представлениях. Содержит все обновляемые материализованные представления, независимо от того, происходит ли в данный момент обновление или нет.
Колонки:
database(String) — Название базы данных, в которой находится таблица.
view(String) — Название таблицы.
uuid(UUID) — UUID таблицы (атомарная база данных).
status(String) — Текущая состояние обновления.
last_success_time(Nullable(DateTime)) — Время, когда началось последнее успешное обновление. NULL, если с момента запуска сервера или создания таблицы не было успешных обновлений.
last_success_duration_ms(Nullable(UInt64)) — Продолжительность последнего обновления.
last_refresh_time(Nullable(DateTime)) — Время, когда завершилась последняя попытка обновления (если известно) или началась (если неизвестно или все еще выполняется). NULL, если с момента запуска сервера или создания таблицы не было попыток обновления.
last_refresh_replica(String) — Если включена координация, имя реплики, которая сделала текущую (если выполняется) или предыдущую (если не выполняется) попытку обновления.
next_refresh_time(Nullable(DateTime)) — Время, когда запланировано следующее обновление, если статус = Запланировано.
exception(String) — Сообщение об ошибке из предыдущей попытки, если она не удалась.
retry(UInt64) — Сколько было неудачных попыток до сих пор для текущего обновления.
progress(Float64) — Прогресс текущего обновления, от 0 до 1. Недоступно, если статус
RunningOnAnotherReplica.
read_rows(UInt64) — Количество строк, прочитанных текущим обновлением на данный момент. Недоступно, если статус
RunningOnAnotherReplica.
read_bytes(UInt64) — Количество байтов, прочитанных во время текущего обновления. Недоступно, если статус
RunningOnAnotherReplica.
total_rows(UInt64) — Оценочное общее количество строк, которые необходимо прочитать текущему обновлению. Недоступно, если статус
RunningOnAnotherReplica.
written_rows(UInt64) — Количество строк, записанных во время текущего обновления. Недоступно, если статус
RunningOnAnotherReplica.
written_bytes(UInt64) — Количество байтов, записанных во время текущего обновления. Недоступно, если статус
RunningOnAnotherReplica.
Пример