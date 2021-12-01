system.users

Содержит список аккаунтов пользователей, настроенных на сервере.

Столбцы:

name (String) — Имя пользователя.

id (UUID) — ID пользователя.

storage (String) — Путь к хранилищу пользователей. Настраивается в параметре access_control_path .

auth_type (Enum8('no_password' = 0,'plaintext_password' = 1, 'sha256_password' = 2, 'double_sha1_password' = 3)) — Показывает тип аутентификации. Существует несколько способов идентификации пользователя: без пароля, с помощью обычного текстового пароля, с помощью шифрования [SHA256] (https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-2) или с помощью шифрования [double SHA-1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-1).

auth_params (String) — Параметры аутентификации в формате JSON, зависят от auth_type .

host_ip (Array(String)) — IP-адреса хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.

host_names (Array(String)) — Имена хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.

host_names_regexp (Array(String)) — Регулярное выражение для имен хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.

host_names_like (Array(String)) — Имена хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse, заданные с помощью предиката LIKE.

default_roles_all (UInt8) — Показывает, что все предоставленные роли установлены для пользователя по умолчанию.

default_roles_list (Array(String)) — Список предоставленных ролей по умолчанию.