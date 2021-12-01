system.users
Содержит список аккаунтов пользователей, настроенных на сервере.
Столбцы:
name(String) — Имя пользователя.
id(UUID) — ID пользователя.
storage(String) — Путь к хранилищу пользователей. Настраивается в параметре
access_control_path.
auth_type(Enum8('no_password' = 0,'plaintext_password' = 1, 'sha256_password' = 2, 'double_sha1_password' = 3)) — Показывает тип аутентификации. Существует несколько способов идентификации пользователя: без пароля, с помощью обычного текстового пароля, с помощью шифрования [SHA256] (https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-2) или с помощью шифрования [double SHA-1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-1).
auth_params(String) — Параметры аутентификации в формате JSON, зависят от
auth_type.
host_ip(Array(String)) — IP-адреса хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.
host_names(Array(String)) — Имена хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.
host_names_regexp(Array(String)) — Регулярное выражение для имен хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.
host_names_like(Array(String)) — Имена хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse, заданные с помощью предиката LIKE.
default_roles_all(UInt8) — Показывает, что все предоставленные роли установлены для пользователя по умолчанию.
default_roles_list(Array(String)) — Список предоставленных ролей по умолчанию.
default_roles_except(Array(String)) — Все предоставленные роли задаются по умолчанию, за исключением перечисленных.