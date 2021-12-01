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system.users

Содержит список аккаунтов пользователей, настроенных на сервере.

Столбцы:

  • name (String) — Имя пользователя.

  • id (UUID) — ID пользователя.

  • storage (String) — Путь к хранилищу пользователей. Настраивается в параметре access_control_path.

  • auth_type (Enum8('no_password' = 0,'plaintext_password' = 1, 'sha256_password' = 2, 'double_sha1_password' = 3)) — Показывает тип аутентификации. Существует несколько способов идентификации пользователя: без пароля, с помощью обычного текстового пароля, с помощью шифрования [SHA256] (https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-2) или с помощью шифрования [double SHA-1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-1).

  • auth_params (String) — Параметры аутентификации в формате JSON, зависят от auth_type.

  • host_ip (Array(String)) — IP-адреса хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.

  • host_names (Array(String)) — Имена хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.

  • host_names_regexp (Array(String)) — Регулярное выражение для имен хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse.

  • host_names_like (Array(String)) — Имена хостов, которым разрешено подключаться к серверу ClickHouse, заданные с помощью предиката LIKE.

  • default_roles_all (UInt8) — Показывает, что все предоставленные роли установлены для пользователя по умолчанию.

  • default_roles_list (Array(String)) — Список предоставленных ролей по умолчанию.

  • default_roles_except (Array(String)) — Все предоставленные роли задаются по умолчанию, за исключением перечисленных.

Смотрите также