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system.user_processes

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Эта системная таблица может быть использована для получения обзора использования памяти и ProfileEvents пользователей.

Колонки:

  • user (String) — Имя пользователя.
  • memory_usage (Int64) – Сумма используемой оперативной памяти всеми процессами пользователя. Она может не включать некоторые типы выделенной памяти. См. настройку max_memory_usage.
  • peak_memory_usage (Int64) — Пик использования памяти пользователем. Он может быть сброшен, когда для пользователя не выполняются запросы.
  • ProfileEvents (Map(String, UInt64)) – Сводка ProfileEvents, которые измеряют различные метрики для пользователя. Описание их можно найти в таблице system.events