system.user_processes
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Эта системная таблица может быть использована для получения обзора использования памяти и ProfileEvents пользователей.
Колонки:
user(String) — Имя пользователя.
memory_usage(Int64) – Сумма используемой оперативной памяти всеми процессами пользователя. Она может не включать некоторые типы выделенной памяти. См. настройку max_memory_usage.
peak_memory_usage(Int64) — Пик использования памяти пользователем. Он может быть сброшен, когда для пользователя не выполняются запросы.
ProfileEvents(Map(String, UInt64)) – Сводка ProfileEvents, которые измеряют различные метрики для пользователя. Описание их можно найти в таблице system.events