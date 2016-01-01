system.user_directories

Описание

Содержит сведения о настроенных пользовательских каталогах — каталогах файловой системы, из которых серверу ClickHouse разрешено читать данные, предоставленные пользователем.

Столбцы

  • name (String) — Имя каталога.
  • type (String) — Тип хранилища доступа, например users.xml, replicated или memory.
  • params (String) — JSON с параметрами хранилища доступа.
  • precedence (UInt64) — Порядок, в котором этот каталог задан в конфигурации. Этот же порядок ClickHouse использует при поиске пользователя или роли.