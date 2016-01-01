system.user_directories
Описание
Содержит сведения о настроенных пользовательских каталогах — каталогах файловой системы, из которых серверу ClickHouse разрешено читать данные, предоставленные пользователем.
Столбцы
name(String) — Имя каталога.
type(String) — Тип хранилища доступа, например
users.xml,
replicatedили
memory.
params(String) — JSON с параметрами хранилища доступа.
precedence(UInt64) — Порядок, в котором этот каталог задан в конфигурации. Этот же порядок ClickHouse использует при поиске пользователя или роли.