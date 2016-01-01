system.user_defined_functions
Содержит статус загрузки, информацию об ошибках и метаданные конфигурации для пользовательских функций (UDF).
Столбцы:
Статус загрузки
name(String) — имя UDF.
load_status(Enum8) — статус загрузки:
Success(UDF загружена и готова),
Failed(UDF не удалось загрузить).
loading_error_message(String) — подробное сообщение об ошибке при неудачной загрузке. Пусто, если загрузка прошла успешно.
last_successful_update_time(Nullable(DateTime)) — временная метка последней успешной загрузки.
NULL, если загрузка ни разу не была успешной.
loading_duration_ms(UInt64) — время, затраченное на загрузку UDF, в миллисекундах.
Конфигурация UDF
type(Enum8) — тип UDF:
executable(один процесс на блок) или
executable_pool(постоянный пул процессов).
command(String) — скрипт или команда для выполнения, включая аргументы.
format(String) — формат данных для ввода/вывода (например,
TabSeparated,
JSONEachRow).
return_type(String) — тип возвращаемого значения функции (например,
String,
UInt64).
return_name(String) — необязательный идентификатор возвращаемого значения. Пусто, если не настроен.
argument_types(Array(String)) — массив типов аргументов.
argument_names(Array(String)) — массив имен аргументов. Пустые строки для безымянных аргументов.
Параметры выполнения
max_command_execution_time(UInt64) — максимальное количество секунд на обработку блока данных. Только для типа
executable_pool.
command_termination_timeout(UInt64) — количество секунд до отправки SIGTERM процессу команды.
command_read_timeout(UInt64) — таймаут чтения из stdout команды в миллисекундах.
command_write_timeout(UInt64) — таймаут записи в stdin команды в миллисекундах.
pool_size(UInt64) — количество экземпляров процесса в пуле. Только для типа
executable_pool.
send_chunk_header(UInt8) — отправлять ли количество строк перед каждым фрагментом данных (1 = true, 0 = false).
execute_direct(UInt8) — выполнять ли команду напрямую (1) или через
/bin/bash(0).
lifetime(UInt64) — интервал перезагрузки в секундах. 0 означает, что перезагрузка отключена.
deterministic(UInt8) — возвращает ли функция одинаковый результат для одинаковых аргументов (1 = true, 0 = false).
Пример
Просмотреть все UDF и их статус загрузки:
Найдите UDF, завершившиеся с ошибкой:
См. также
- User-Defined Functions — Как создавать и настраивать функции UDF.