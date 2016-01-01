system.user_defined_functions

Содержит статус загрузки, информацию об ошибках и метаданные конфигурации для пользовательских функций (UDF).

Столбцы:

Статус загрузки

name (String) — имя UDF.

(String) — имя UDF. load_status (Enum8) — статус загрузки: Success (UDF загружена и готова), Failed (UDF не удалось загрузить).

(Enum8) — статус загрузки: (UDF загружена и готова), (UDF не удалось загрузить). loading_error_message (String) — подробное сообщение об ошибке при неудачной загрузке. Пусто, если загрузка прошла успешно.

(String) — подробное сообщение об ошибке при неудачной загрузке. Пусто, если загрузка прошла успешно. last_successful_update_time (Nullable(DateTime)) — временная метка последней успешной загрузки. NULL , если загрузка ни разу не была успешной.

(Nullable(DateTime)) — временная метка последней успешной загрузки. , если загрузка ни разу не была успешной. loading_duration_ms (UInt64) — время, затраченное на загрузку UDF, в миллисекундах.

Конфигурация UDF

type (Enum8) — тип UDF: executable (один процесс на блок) или executable_pool (постоянный пул процессов).

(Enum8) — тип UDF: (один процесс на блок) или (постоянный пул процессов). command (String) — скрипт или команда для выполнения, включая аргументы.

(String) — скрипт или команда для выполнения, включая аргументы. format (String) — формат данных для ввода/вывода (например, TabSeparated , JSONEachRow ).

(String) — формат данных для ввода/вывода (например, , ). return_type (String) — тип возвращаемого значения функции (например, String , UInt64 ).

(String) — тип возвращаемого значения функции (например, , ). return_name (String) — необязательный идентификатор возвращаемого значения. Пусто, если не настроен.

(String) — необязательный идентификатор возвращаемого значения. Пусто, если не настроен. argument_types (Array(String)) — массив типов аргументов.

(Array(String)) — массив типов аргументов. argument_names (Array(String)) — массив имен аргументов. Пустые строки для безымянных аргументов.

Параметры выполнения

max_command_execution_time (UInt64) — максимальное количество секунд на обработку блока данных. Только для типа executable_pool .

(UInt64) — максимальное количество секунд на обработку блока данных. Только для типа . command_termination_timeout (UInt64) — количество секунд до отправки SIGTERM процессу команды.

(UInt64) — количество секунд до отправки SIGTERM процессу команды. command_read_timeout (UInt64) — таймаут чтения из stdout команды в миллисекундах.

(UInt64) — таймаут чтения из stdout команды в миллисекундах. command_write_timeout (UInt64) — таймаут записи в stdin команды в миллисекундах.

(UInt64) — таймаут записи в stdin команды в миллисекундах. pool_size (UInt64) — количество экземпляров процесса в пуле. Только для типа executable_pool .

(UInt64) — количество экземпляров процесса в пуле. Только для типа . send_chunk_header (UInt8) — отправлять ли количество строк перед каждым фрагментом данных (1 = true, 0 = false).

(UInt8) — отправлять ли количество строк перед каждым фрагментом данных (1 = true, 0 = false). execute_direct (UInt8) — выполнять ли команду напрямую (1) или через /bin/bash (0).

(UInt8) — выполнять ли команду напрямую (1) или через (0). lifetime (UInt64) — интервал перезагрузки в секундах. 0 означает, что перезагрузка отключена.

(UInt64) — интервал перезагрузки в секундах. 0 означает, что перезагрузка отключена. deterministic (UInt8) — возвращает ли функция одинаковый результат для одинаковых аргументов (1 = true, 0 = false).

Пример

Просмотреть все UDF и их статус загрузки:

SELECT name, load_status, type, command, return_type, argument_types FROM system.user_defined_functions FORMAT Vertical;

Row 1: ────── name: my_sum_udf load_status: Success type: executable command: /var/lib/clickhouse/user_scripts/sum.py return_type: UInt64 argument_types: ['UInt64','UInt64']

Найдите UDF, завершившиеся с ошибкой:

SELECT name, loading_error_message FROM system.user_defined_functions WHERE load_status = 'Failed';

