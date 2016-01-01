system.transactions_info_log
Содержит информацию обо всех транзакциях, выполненных на данном сервере.
Эту таблицу можно в любой момент безопасно очистить с помощью TRUNCATE или удалить.
Столбцы:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста, на котором была выполнена транзакция.
type(Enum8('Begin' = 1, 'Commit' = 2, 'Rollback' = 3, 'AddPart' = 10, 'LockPart' = 11, 'UnlockPart' = 12)) — Тип транзакции. Возможные значения: Begin, Commit, Rollback, AddPart, LockPart, UnlockPart.
event_date(Date) — Дата записи.
event_time(DateTime64(6)) — Время записи
thread_id(UInt64) — Идентификатор потока.
query_id(String) — Идентификатор запроса, выполненного в рамках транзакции.
tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — Идентификатор транзакции.
tid_hash(UInt64) — Хеш идентификатора.
csn(UInt64) — Номер последовательности фиксации
database(String) — Имя базы данных, в которой была выполнена транзакция.
table(String) — Имя таблицы, в которой была выполнена транзакция.
uuid(UUID) — UUID таблицы, в которой была выполнена транзакция.
part(String) — Имя части, участвовавшей в транзакции.