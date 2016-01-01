system.transactions_info_log

Содержит информацию обо всех транзакциях, выполненных на данном сервере.

Эту таблицу можно в любой момент безопасно очистить с помощью TRUNCATE или удалить.

Столбцы:

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста, на котором была выполнена транзакция.
  • type (Enum8('Begin' = 1, 'Commit' = 2, 'Rollback' = 3, 'AddPart' = 10, 'LockPart' = 11, 'UnlockPart' = 12)) — Тип транзакции. Возможные значения: Begin, Commit, Rollback, AddPart, LockPart, UnlockPart.
  • event_date (Date) — Дата записи.
  • event_time (DateTime64(6)) — Время записи
  • thread_id (UInt64) — Идентификатор потока.
  • query_id (String) — Идентификатор запроса, выполненного в рамках транзакции.
  • tid (Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — Идентификатор транзакции.
  • tid_hash (UInt64) — Хеш идентификатора.
  • csn (UInt64) — Номер последовательности фиксации
  • database (String) — Имя базы данных, в которой была выполнена транзакция.
  • table (String) — Имя таблицы, в которой была выполнена транзакция.
  • uuid (UUID) — UUID таблицы, в которой была выполнена транзакция.
  • part (String) — Имя части, участвовавшей в транзакции.