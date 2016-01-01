system.transactions

Описание

Содержит список транзакций и сведения об их состоянии.

Столбцы

  • tid (Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — Идентификатор транзакции.
  • tid_hash (UInt64) — Хеш идентификатора.
  • elapsed (Float64) — Время, в течение которого обрабатывается транзакция.
  • is_readonly (UInt8) — Флаг, показывающий, выполняла ли транзакция какие-либо операции записи.
  • state (Enum8('RUNNING' = 0, 'COMMITTING' = 1, 'COMMITTED' = 2, 'ROLLED_BACK' = 3)) — Состояние транзакции. Возможные значения: RUNNING, COMMITTING, COMMITTED, ROLLED_BACK.