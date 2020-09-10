system.trace_log
Содержит экземпляры трассировки стека адресов вызова, собранные с помощью семплирующего профайлера запросов.
ClickHouse создает эту таблицу когда установлена настройка trace_log в конфигурационном файле сервера. А также настройки query_profiler_real_time_period_ns и query_profiler_cpu_time_period_ns.
Для анализа stack traces, используйте функции интроспекции
addressToLine,
addressToSymbol и
demangle.
Столбцы:
event_date(Date) — дата в момент снятия экземпляра стэка адресов вызова.
event_time(DateTime) — дата и время в момент снятия экземпляра стэка адресов вызова.
event_time_microseconds(DateTime64) — дата и время в момент снятия экземпляра стэка адресов вызова с точностью до микросекунд.
revision(UInt32) — ревизия сборки сервера ClickHouse.
Во время соединения с сервером через `clickhouse-client`, вы видите строку похожую на `Connected to ClickHouse server version 19.18.1 revision 54429.`. Это поле содержит номер после `revision`, но не содержит строку после `version`.
trace_type(Enum8) — тип трассировки:
Real— сбор трассировок стека адресов вызова по времени wall-clock.
CPU— сбор трассировок стека адресов вызова по времени CPU.
Memory— сбор выделенной памяти, когда ее размер превышает относительный инкремент.
MemorySample— сбор случайно выделенной памяти.
thread_number(UInt32) — идентификатор треда.
query_id(String) — идентификатор запроса который может быть использован для получения деталей о запросе из таблицы query_log system table.
trace(Array(UInt64)) — трассировка стека адресов вызова в момент семплирования. Каждый элемент массива — это адрес виртуальной памяти внутри процесса сервера ClickHouse.
Пример
SELECT * FROM system.trace_log LIMIT 1 \G
Row 1:
──────
event_date: 2020-09-10
event_time: 2020-09-10 11:23:09
event_time_microseconds: 2020-09-10 11:23:09.872924
timestamp_ns: 1599762189872924510
revision: 54440
trace_type: Memory
thread_id: 564963
query_id:
trace: [371912858,371912789,371798468,371799717,371801313,371790250,624462773,566365041,566440261,566445834,566460071,566459914,566459842,566459580,566459469,566459389,566459341,566455774,371993941,371988245,372158848,372187428,372187309,372187093,372185478,140222123165193,140222122205443]
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