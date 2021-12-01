system.storage_policies
Содержит информацию о политиках хранения и томах, заданных в конфигурации сервера.
Столбцы:
policy_name(String) — имя политики хранения.
volume_name(String) — имя тома, который содержится в политике хранения.
volume_priority(UInt64) — порядковый номер тома согласно конфигурации, приоритет согласно которому данные заполняют тома, т.е. данные при инсертах и мержах записываются на тома с более низким приоритетом (с учетом других правил: TTL,
max_data_part_size,
move_factor).
disks(Array(String)) — имена дисков, содержащихся в политике хранения.
max_data_part_size(UInt64) — максимальный размер куска данных, который может храниться на дисках тома (0 — без ограничений).
move_factor— доля доступного свободного места на томе, если места становится меньше, то данные начнут перемещение на следующий том, если он есть (по умолчанию 0.1).
prefer_not_to_merge(UInt8) — Значение настройки
prefer_not_to_merge. Если данная настройка включена, то слияние данных, хранящихся на данном томе, не допускается. Это позволяет контролировать работу ClickHouse с медленными дисками.
Если политика хранения содержит несколько томов, то каждому тому соответствует отдельная запись в таблице.