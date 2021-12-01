system.storage_policies

Содержит информацию о политиках хранения и томах, заданных в конфигурации сервера.

Столбцы:

policy_name (String) — имя политики хранения.

(String) — имя политики хранения. volume_name (String) — имя тома, который содержится в политике хранения.

(String) — имя тома, который содержится в политике хранения. volume_priority (UInt64) — порядковый номер тома согласно конфигурации, приоритет согласно которому данные заполняют тома, т.е. данные при инсертах и мержах записываются на тома с более низким приоритетом (с учетом других правил: TTL, max_data_part_size , move_factor ).

(UInt64) — порядковый номер тома согласно конфигурации, приоритет согласно которому данные заполняют тома, т.е. данные при инсертах и мержах записываются на тома с более низким приоритетом (с учетом других правил: TTL, , ). disks (Array(String)) — имена дисков, содержащихся в политике хранения.

(Array(String)) — имена дисков, содержащихся в политике хранения. max_data_part_size (UInt64) — максимальный размер куска данных, который может храниться на дисках тома (0 — без ограничений).

(UInt64) — максимальный размер куска данных, который может храниться на дисках тома (0 — без ограничений). move_factor — доля доступного свободного места на томе, если места становится меньше, то данные начнут перемещение на следующий том, если он есть (по умолчанию 0.1).

— доля доступного свободного места на томе, если места становится меньше, то данные начнут перемещение на следующий том, если он есть (по умолчанию 0.1). prefer_not_to_merge (UInt8) — Значение настройки prefer_not_to_merge . Если данная настройка включена, то слияние данных, хранящихся на данном томе, не допускается. Это позволяет контролировать работу ClickHouse с медленными дисками.

Если политика хранения содержит несколько томов, то каждому тому соответствует отдельная запись в таблице.