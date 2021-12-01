system.settings_profiles
Содержит свойства сконфигурированных профилей настроек.
Столбцы:
name(String) — Имя профиля настроек.
id(UUID) — ID профиля настроек.
storage(String) — Путь к хранилищу профилей настроек. Настраивается в параметре
access_control_path.
num_elements(UInt64) — Число элементов для этого профиля в таблице
system.settings_profile_elements.
apply_to_all(UInt8) — Признак, который показывает, что параметры профиля заданы для всех ролей и/или пользователей.
apply_to_list(Array(String)) — Список ролей и/или пользователей, к которым применяется профиль настроек.
apply_to_except(Array(String)) — Профиль настроек применяется ко всем ролям и/или пользователям, за исключением перечисленных.