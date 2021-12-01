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system.settings_profiles

Содержит свойства сконфигурированных профилей настроек.

Столбцы:

  • name (String) — Имя профиля настроек.

  • id (UUID) — ID профиля настроек.

  • storage (String) — Путь к хранилищу профилей настроек. Настраивается в параметре access_control_path.

  • num_elements (UInt64) — Число элементов для этого профиля в таблице system.settings_profile_elements.

  • apply_to_all (UInt8) — Признак, который показывает, что параметры профиля заданы для всех ролей и/или пользователей.

  • apply_to_list (Array(String)) — Список ролей и/или пользователей, к которым применяется профиль настроек.

  • apply_to_except (Array(String)) — Профиль настроек применяется ко всем ролям и/или пользователям, за исключением перечисленных.

Смотрите также