system.settings_profile_elements
Описывает содержимое профиля настроек:
- Ограничения.
- Роли и пользователи, к которым применяется настройка.
- Родительские профили настроек.
Столбцы:
index(UInt64) — Порядковый номер элемента профиля настроек.
min(Nullable(String)) — Минимальное значение настройки.
NULLесли не задано.
max(Nullable(String)) — Максимальное значение настройки.
NULLесли не задано.
readonly(Nullable(UInt8)) — Профиль разрешает только запросы на чтение.
inherit_profile(Nullable(String)) — Родительский профиль для данного профиля настроек.
NULLесли не задано. Профиль настроек может наследовать все значения и ограничения настроек (
min,
max,
readonly) от своего родительского профиля.