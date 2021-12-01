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system.settings_profile_elements

Описывает содержимое профиля настроек:

  • Ограничения.
  • Роли и пользователи, к которым применяется настройка.
  • Родительские профили настроек.

Столбцы:

  • profile_name (Nullable(String)) — Имя профиля настроек.

  • user_name (Nullable(String)) — Имя пользователя.

  • role_name (Nullable(String)) — Имя роли.

  • index (UInt64) — Порядковый номер элемента профиля настроек.

  • setting_name (Nullable(String)) — Имя настройки.

  • value (Nullable(String)) — Значение настройки.

  • min (Nullable(String)) — Минимальное значение настройки. NULL если не задано.

  • max (Nullable(String)) — Максимальное значение настройки. NULL если не задано.

  • readonly (Nullable(UInt8)) — Профиль разрешает только запросы на чтение.

  • inherit_profile (Nullable(String)) — Родительский профиль для данного профиля настроек. NULL если не задано. Профиль настроек может наследовать все значения и ограничения настроек (min, max, readonly) от своего родительского профиля.