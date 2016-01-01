system.schema_inference_cache
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию о всех кэшированных схемах файлов.
Колонки:
storage(String) — Имя хранилища: File, URL, S3 или HDFS.
source(String) — Источник файла.
format(String) — Имя формата.
additional_format_info(String) - Дополнительная информация, необходимая для идентификации схемы. Например, настройки, специфичные для формата.
registration_time(DateTime) — Время, когда схема была добавлена в кэш.
schema(String) - Кэшированная схема.
Пример
Предположим, у нас есть файл
data.jsonl с этим содержимым:
подсказка
Поместите
data.jsonl в директорию
user_files_path. Вы можете найти это, заглянув в ваши конфигурационные файлы ClickHouse. Значение по умолчанию:
Откройте
clickhouse-client и выполните запрос
DESCRIBE:
Посмотрим содержимое таблицы
system.schema_inference_cache:
Смотрите также