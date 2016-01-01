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system.schema_inference_cache

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит информацию о всех кэшированных схемах файлов.

Колонки:

  • storage (String) — Имя хранилища: File, URL, S3 или HDFS.
  • source (String) — Источник файла.
  • format (String) — Имя формата.
  • additional_format_info (String) - Дополнительная информация, необходимая для идентификации схемы. Например, настройки, специфичные для формата.
  • registration_time (DateTime) — Время, когда схема была добавлена в кэш.
  • schema (String) - Кэшированная схема.

Пример

Предположим, у нас есть файл data.jsonl с этим содержимым:

подсказка

Поместите data.jsonl в директорию user_files_path. Вы можете найти это, заглянув в ваши конфигурационные файлы ClickHouse. Значение по умолчанию:

Откройте clickhouse-client и выполните запрос DESCRIBE:

Посмотрим содержимое таблицы system.schema_inference_cache:

Смотрите также