system.scheduler
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию и статус расчетных узлов, находящихся на локальном сервере. Эта таблица может использоваться для мониторинга. Таблица содержит строку для каждого расчетного узла.
Пример:
Колонки:
resource(
String) - Имя ресурса
path(
String) - Путь к расчетному узлу в данной иерархии планирования ресурсов
type(
String) - Тип расчетного узла.
weight(
Float64) - Вес узла, используемый родительским узлом типа
fair.
priority(
Int64) - Приоритет узла, используемый родительским узлом типа 'priority' (Меньшее значение означает более высокий приоритет).
is_active(
UInt8) - Активен ли этот узел в настоящее время - имеет ли ресурсы для извлечения и соблюдены ли ограничения.
active_children(
UInt64) - Количество дочерних узлов в активном состоянии.
dequeued_requests(
UInt64) - Общее количество запросов ресурсов, извлеченных из этого узла.
canceled_requests(
UInt64) - Общее количество запросов ресурсов, отмененных с этого узла.
dequeued_cost(
UInt64) - Сумма затрат (например, размер в байтах) всех запросов, извлеченных из этого узла.
canceled_cost(
UInt64) - Сумма затрат (например, размер в байтах) всех запросов, отмененных с этого узла.
busy_periods(
UInt64) - Общее количество деактиваций этого узла.
vruntime(
Nullable(Float64)) - Только для дочерних узлов
fair. Виртуальное время выполнения узла, используемое алгоритмом SFQ для выбора следующего дочернего рода для обработки в максимальной и минимальной справедливой манере.
system_vruntime(
Nullable(Float64)) - Только для узлов
fair. Виртуальное время, показывающее
vruntimeпоследнего обработанного запроса ресурса. Используется во время активации дочерних узлов как новое значение
vruntime.
queue_length(
Nullable(UInt64)) - Только для узлов
fifo. Текущее количество запросов ресурсов, находящихся в очереди.
queue_cost(
Nullable(UInt64)) - Только для узлов
fifo. Сумма затрат (например, размер в байтах) всех запросов, находящихся в очереди.
budget(
Nullable(Int64)) - Только для узлов
fifo. Количество доступных "единиц затрат" для новых запросов ресурсов. Может возникнуть в случае несоответствия оценочных и реальных затрат запросов ресурсов (например, после ошибки чтения/записи).
is_satisfied(
Nullable(UInt8)) - Только для узлов с ограничениями (например,
inflight_limit). Равно
1, если все ограничения этого узла удовлетворены.
inflight_requests(
Nullable(Int64)) - Только для узлов
inflight_limit. Количество запросов ресурсов, извлеченных из этого узла, которые в настоящее время находятся в состоянии потребления.
inflight_cost(
Nullable(Int64)) - Только для узлов
inflight_limit. Сумма затрат (например, байты) всех запросов ресурсов, извлеченных из этого узла, которые в настоящее время находятся в состоянии потребления.
max_requests(
Nullable(Int64)) - Только для узлов
inflight_limit. Верхний предел для
inflight_requests, приводящий к нарушению ограничения.
max_cost(
Nullable(Int64)) - Только для узлов
inflight_limit. Верхний предел для
inflight_cost, приводящий к нарушению ограничения.
max_speed(
Nullable(Float64)) - Только для узлов
bandwidth_limit. Верхний предел для пропускной способности в токенах в секунду.
max_burst(
Nullable(Float64)) - Только для узлов
bandwidth_limit. Верхний предел для
tokensв ограничителе токенов.
throttling_us(
Nullable(Int64)) - Только для узлов
bandwidth_limit. Общее количество микросекунд, в течение которых этот узел находился в состоянии ограниченной производительности.
tokens(
Nullable(Float64)) - Только для узлов
bandwidth_limit. Количество токенов, доступных в ограничителе токенов.