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system.scheduler

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит информацию и статус расчетных узлов, находящихся на локальном сервере. Эта таблица может использоваться для мониторинга. Таблица содержит строку для каждого расчетного узла.

Пример:

Колонки:

  • resource (String) - Имя ресурса
  • path (String) - Путь к расчетному узлу в данной иерархии планирования ресурсов
  • type (String) - Тип расчетного узла.
  • weight (Float64) - Вес узла, используемый родительским узлом типа fair.
  • priority (Int64) - Приоритет узла, используемый родительским узлом типа 'priority' (Меньшее значение означает более высокий приоритет).
  • is_active (UInt8) - Активен ли этот узел в настоящее время - имеет ли ресурсы для извлечения и соблюдены ли ограничения.
  • active_children (UInt64) - Количество дочерних узлов в активном состоянии.
  • dequeued_requests (UInt64) - Общее количество запросов ресурсов, извлеченных из этого узла.
  • canceled_requests (UInt64) - Общее количество запросов ресурсов, отмененных с этого узла.
  • dequeued_cost (UInt64) - Сумма затрат (например, размер в байтах) всех запросов, извлеченных из этого узла.
  • canceled_cost (UInt64) - Сумма затрат (например, размер в байтах) всех запросов, отмененных с этого узла.
  • busy_periods (UInt64) - Общее количество деактиваций этого узла.
  • vruntime (Nullable(Float64)) - Только для дочерних узлов fair. Виртуальное время выполнения узла, используемое алгоритмом SFQ для выбора следующего дочернего рода для обработки в максимальной и минимальной справедливой манере.
  • system_vruntime (Nullable(Float64)) - Только для узлов fair. Виртуальное время, показывающее vruntime последнего обработанного запроса ресурса. Используется во время активации дочерних узлов как новое значение vruntime.
  • queue_length (Nullable(UInt64)) - Только для узлов fifo. Текущее количество запросов ресурсов, находящихся в очереди.
  • queue_cost (Nullable(UInt64)) - Только для узлов fifo. Сумма затрат (например, размер в байтах) всех запросов, находящихся в очереди.
  • budget (Nullable(Int64)) - Только для узлов fifo. Количество доступных "единиц затрат" для новых запросов ресурсов. Может возникнуть в случае несоответствия оценочных и реальных затрат запросов ресурсов (например, после ошибки чтения/записи).
  • is_satisfied (Nullable(UInt8)) - Только для узлов с ограничениями (например, inflight_limit). Равно 1, если все ограничения этого узла удовлетворены.
  • inflight_requests (Nullable(Int64)) - Только для узлов inflight_limit. Количество запросов ресурсов, извлеченных из этого узла, которые в настоящее время находятся в состоянии потребления.
  • inflight_cost (Nullable(Int64)) - Только для узлов inflight_limit. Сумма затрат (например, байты) всех запросов ресурсов, извлеченных из этого узла, которые в настоящее время находятся в состоянии потребления.
  • max_requests (Nullable(Int64)) - Только для узлов inflight_limit. Верхний предел для inflight_requests, приводящий к нарушению ограничения.
  • max_cost (Nullable(Int64)) - Только для узлов inflight_limit. Верхний предел для inflight_cost, приводящий к нарушению ограничения.
  • max_speed (Nullable(Float64)) - Только для узлов bandwidth_limit. Верхний предел для пропускной способности в токенах в секунду.
  • max_burst (Nullable(Float64)) - Только для узлов bandwidth_limit. Верхний предел для tokens в ограничителе токенов.
  • throttling_us (Nullable(Int64)) - Только для узлов bandwidth_limit. Общее количество микросекунд, в течение которых этот узел находился в состоянии ограниченной производительности.
  • tokens (Nullable(Float64)) - Только для узлов bandwidth_limit. Количество токенов, доступных в ограничителе токенов.