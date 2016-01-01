system.s3queue_metadata_cache

Описание

Содержит хранящееся в памяти состояние метаданных S3Queue и строки, обрабатываемые в данный момент в каждом файле.

Столбцы

  • zookeeper_path (String) — Путь к метаданным в ZooKeeper
  • file_path (String) — Путь к обрабатываемому файлу
  • file_name (String) — Имя обрабатываемого файла
  • rows_processed (UInt64) — Текущее количество обработанных строк
  • status (String) — Статус обработки: Processed, Processing, Failed
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — Время начала обработки файла
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — Время окончания обработки файла
  • exception (String) — Исключение, возникшее во время обработки