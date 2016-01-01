system.s3queue_log
Содержит записи журнала с информацией о файлах, обработанных движком S3Queue.
Эту таблицу можно в любой момент безопасно очистить с помощью TRUNCATE или удалить.
Столбцы:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста
event_date(Date) — Дата записи этой строки лога
event_time(DateTime) — Время записи этой строки лога
database(String) — Имя базы данных, в которой находится таблица очереди (
S3Queueили
AzureQueue).
table(String) — Имя таблицы очереди (
S3Queueили
AzureQueue).
uuid(String) — UUID таблицы очереди (
S3Queueили
AzureQueue).
file_name(String) — Имя обрабатываемого файла.
rows_processed(UInt64) — Количество обработанных строк.
status(Enum8('Processed' = 0, 'Failed' = 1)) — Статус обрабатываемого файла.
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — Время начала обработки файла.
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — Время завершения обработки файла.
exception(String) — Сообщение об исключении, если оно возникло.
commit_id(UInt64) — Идентификатор транзакции, в которой был зафиксирован этот файл.
commit_time(DateTime) — Время фиксации файла в Keeper (как обработанного, так и завершившегося с ошибкой).
transaction_start_time(DateTime) — Время начала всей транзакции обработки.
get_object_time_ms(UInt64) — Время, затраченное на поиск объекта в объектном хранилище.