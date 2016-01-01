system.s3queue_log

Содержит записи журнала с информацией о файлах, обработанных движком S3Queue.

Эту таблицу можно в любой момент безопасно очистить с помощью TRUNCATE или удалить.

Столбцы:

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста
  • event_date (Date) — Дата записи этой строки лога
  • event_time (DateTime) — Время записи этой строки лога
  • database (String) — Имя базы данных, в которой находится таблица очереди (S3Queue или AzureQueue).
  • table (String) — Имя таблицы очереди (S3Queue или AzureQueue).
  • uuid (String) — UUID таблицы очереди (S3Queue или AzureQueue).
  • file_name (String) — Имя обрабатываемого файла.
  • rows_processed (UInt64) — Количество обработанных строк.
  • status (Enum8('Processed' = 0, 'Failed' = 1)) — Статус обрабатываемого файла.
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — Время начала обработки файла.
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — Время завершения обработки файла.
  • exception (String) — Сообщение об исключении, если оно возникло.
  • commit_id (UInt64) — Идентификатор транзакции, в которой был зафиксирован этот файл.
  • commit_time (DateTime) — Время фиксации файла в Keeper (как обработанного, так и завершившегося с ошибкой).
  • transaction_start_time (DateTime) — Время начала всей транзакции обработки.
  • get_object_time_ms (UInt64) — Время, затраченное на поиск объекта в объектном хранилище.