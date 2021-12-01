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system.row_policies

Содержит фильтры безопасности уровня строк (политики строк) для каждой таблицы, а также список ролей и/или пользователей, к которым применяются эти политики.

Столбцы:

  • name (String) — Имя политики строк.

  • short_name (String) — Короткое имя политики строк. Имена политик строк являются составными, например: myfilter ON mydb.mytable. Здесь myfilter ON mydb.mytable — это имя политики строк, myfilter — короткое имя.

  • database (String) — Имя базы данных.

  • table (String) — Имя таблицы.

  • id (UUID) — ID политики строк.

  • storage (String) — Имя каталога, в котором хранится политика строк.

  • select_filter (Nullable(String)) — Условие, которое используется для фильтрации строк.

  • is_restrictive (UInt8) — Показывает, ограничивает ли политика строк доступ к строкам, подробнее см. CREATE ROW POLICY. Значения:

  • 0 — Политика строк определяется с помощью условия 'AS PERMISSIVE'.

  • 1 — Политика строк определяется с помощью условия 'AS RESTRICTIVE'.

  • apply_to_all (UInt8) — Показывает, что политики строк заданы для всех ролей и/или пользователей.

  • apply_to_list (Array(String)) — Список ролей и/или пользователей, к которым применяется политика строк.

  • apply_to_except (Array(String)) — Политики строк применяются ко всем ролям и/или пользователям, за исключением перечисленных.

Смотрите также