system.row_policies
Содержит фильтры безопасности уровня строк (политики строк) для каждой таблицы, а также список ролей и/или пользователей, к которым применяются эти политики.
Столбцы:
name(String) — Имя политики строк.
short_name(String) — Короткое имя политики строк. Имена политик строк являются составными, например:
myfilter ON mydb.mytable. Здесь
myfilter ON mydb.mytable— это имя политики строк,
myfilter— короткое имя.
database(String) — Имя базы данных.
table(String) — Имя таблицы.
id(UUID) — ID политики строк.
storage(String) — Имя каталога, в котором хранится политика строк.
select_filter(Nullable(String)) — Условие, которое используется для фильтрации строк.
is_restrictive(UInt8) — Показывает, ограничивает ли политика строк доступ к строкам, подробнее см. CREATE ROW POLICY. Значения:
0— Политика строк определяется с помощью условия 'AS PERMISSIVE'.
1— Политика строк определяется с помощью условия 'AS RESTRICTIVE'.
apply_to_all(UInt8) — Показывает, что политики строк заданы для всех ролей и/или пользователей.
apply_to_list(Array(String)) — Список ролей и/или пользователей, к которым применяется политика строк.
apply_to_except(Array(String)) — Политики строк применяются ко всем ролям и/или пользователям, за исключением перечисленных.