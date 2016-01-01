system.role_grants
Содержит информацию о ролях, предоставленных пользователям и ролям. Для добавления записей в эту таблицу используйте
GRANT role TO user.
Столбцы:
granted_role_name(String) — Имя роли, предоставленной для роли
role_name. Чтобы предоставить одну роль другой, используйте
GRANT role1 TO role2.
granted_role_is_default(UInt8) — Флаг, показывающий, является ли
granted_roleролью по умолчанию. Возможные значения:
- 1 —
granted_roleявляется ролью по умолчанию.
- 0 —
granted_roleне является ролью по умолчанию.
with_admin_option(UInt8) — Флаг, показывающий, является ли
granted_roleролью с привилегией ADMIN OPTION. Возможные значения:
- 1 — У роли есть привилегия
ADMIN OPTION.
- 0 — Роль без привилегии
ADMIN OPTION.
