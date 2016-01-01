Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

system.role_grants

Содержит информацию о ролях, предоставленных пользователям и ролям. Для добавления записей в эту таблицу используйте GRANT role TO user.

Столбцы:

  • user_name (Nullable(String)) — Имя пользователя.

  • role_name (Nullable(String)) — Имя роли.

  • granted_role_name (String) — Имя роли, предоставленной для роли role_name. Чтобы предоставить одну роль другой, используйте GRANT role1 TO role2.

  • granted_role_is_default (UInt8) — Флаг, показывающий, является ли granted_role ролью по умолчанию. Возможные значения:

    • 1 — granted_role является ролью по умолчанию.
    • 0 — granted_role не является ролью по умолчанию.

  • with_admin_option (UInt8) — Флаг, показывающий, является ли granted_role ролью с привилегией ADMIN OPTION. Возможные значения:

    • 1 — У роли есть привилегия ADMIN OPTION.
    • 0 — Роль без привилегии ADMIN OPTION.