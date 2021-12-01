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system.role_grants

Содержит гранты ролей для пользователей и ролей. Чтобы добавить записи в эту таблицу, используйте команду GRANT role TO user.

Столбцы:

  • user_name (Nullable(String)) — Имя пользователя.
  • role_name (Nullable(String)) — Имя роли.
  • granted_role_name (String) — Имя роли, назначенной для роли role_name. Чтобы назначить одну роль другой используйте GRANT role1 TO role2.
  • granted_role_is_default (UInt8) — Флаг, который показывает, является ли granted_role ролью по умолчанию. Возможные значения:
    • 1 — granted_role является ролью по умолчанию.
    • 0 — granted_role не является ролью по умолчанию.
  • with_admin_option (UInt8) — Флаг, который показывает, обладает ли granted_role роль привилегией ADMIN OPTION. Возможные значения:
    • 1 — Роль обладает привилегией ADMIN OPTION.
    • 0 — Роль не обладает привилегией ADMIN OPTION.