system.role_grants
Содержит гранты ролей для пользователей и ролей. Чтобы добавить записи в эту таблицу, используйте команду
GRANT role TO user.
Столбцы:
user_name(Nullable(String)) — Имя пользователя.
role_name(Nullable(String)) — Имя роли.
granted_role_name(String) — Имя роли, назначенной для роли
role_name. Чтобы назначить одну роль другой используйте
GRANT role1 TO role2.
granted_role_is_default(UInt8) — Флаг, который показывает, является ли
granted_roleролью по умолчанию. Возможные значения:
- 1 —
granted_roleявляется ролью по умолчанию.
- 0 —
granted_roleне является ролью по умолчанию.
- 1 —
with_admin_option(UInt8) — Флаг, который показывает, обладает ли
granted_roleроль привилегией
ADMIN OPTION. Возможные значения:
- 1 — Роль обладает привилегией
ADMIN OPTION.
- 0 — Роль не обладает привилегией
ADMIN OPTION.
- 1 — Роль обладает привилегией