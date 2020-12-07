system.replication_queue
Содержит информацию о задачах из очередей репликации, хранящихся в ZooKeeper, для таблиц семейства
ReplicatedMergeTree.
Столбцы:
database(String) — имя базы данных.
table(String) — имя таблицы.
replica_name(String) — имя реплики в ZooKeeper. Разные реплики одной и той же таблицы имеют различные имена.
position(UInt32) — позиция задачи в очереди.
node_name(String) — имя узла в ZooKeeper.
type(String) — тип задачи в очереди:
GET_PART— скачать кусок с другой реплики.
ATTACH_PART— присоединить кусок. Задача может быть выполнена и с куском из нашей собственной реплики (если он находится в папке
detached). Эта задача практически идентична задаче
GET_PART, лишь немного оптимизирована.
MERGE_PARTS— выполнить слияние кусков.
DROP_RANGE— удалить куски в партициях из указнного диапазона.
CLEAR_COLUMN— удалить указанный столбец из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4.
CLEAR_INDEX— удалить указанный индекс из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4.
REPLACE_RANGE— удалить указанный диапазон кусков и заменить их на новые.
MUTATE_PART— применить одну или несколько мутаций к куску.
ALTER_METADATA— применить изменения структуры таблицы в результате запросов с выражением
ALTER.
create_time(Datetime) — дата и время отправки задачи на выполнение.
required_quorum(UInt32) — количество реплик, ожидающих завершения задачи, с подтверждением о завершении. Этот столбец актуален только для задачи
GET_PARTS.
source_replica(String) — имя исходной реплики.
new_part_name(String) — имя нового куска.
parts_to_merge(Array (String)) — имена кусков, которые требуется смержить или обновить.
is_detach(UInt8) — флаг, указывающий на присутствие в очереди задачи
DETACH_PARTS.
is_currently_executing(UInt8) — флаг, указывающий на выполнение конкретной задачи на данный момент.
num_tries(UInt32) — количество неудачных попыток выполнить задачу.
last_exception(String) — текст сообщения о последней возникшей ошибке, если таковые имеются.
last_attempt_time(Datetime) — дата и время последней попытки выполнить задачу.
num_postponed(UInt32) — количество отложенных задач.
postpone_reason(String) — причина, по которой была отложена задача.
last_postpone_time(Datetime) — дата и время, когда была отложена задача в последний раз.
merge_type(String) — тип текущего слияния. Пусто, если это мутация.
Пример
SELECT * FROM system.replication_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: merge
table: visits_v2
replica_name: mtgiga001-1t.metrika.yandex.net
position: 15
node_name: queue-0009325559
type: MERGE_PARTS
create_time: 2020-12-07 14:04:21
required_quorum: 0
source_replica: mtgiga001-1t.metrika.yandex.net
new_part_name: 20201130_121373_121384_2
parts_to_merge: ['20201130_121373_121378_1','20201130_121379_121379_0','20201130_121380_121380_0','20201130_121381_121381_0','20201130_121382_121382_0','20201130_121383_121383_0','20201130_121384_121384_0']
is_detach: 0
is_currently_executing: 0
num_tries: 36
last_exception: Code: 226, e.displayText() = DB::Exception: Marks file '/opt/clickhouse/data/merge/visits_v2/tmp_fetch_20201130_121373_121384_2/CounterID.mrk' doesn't exist (version 20.8.7.15 (official build))
last_attempt_time: 2020-12-08 17:35:54
num_postponed: 0
postpone_reason:
last_postpone_time: 1970-01-01 03:00:00
Смотрите также