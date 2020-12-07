system.replication_queue

Содержит информацию о задачах из очередей репликации, хранящихся в ZooKeeper, для таблиц семейства ReplicatedMergeTree .

Столбцы:

database (String) — имя базы данных.

table (String) — имя таблицы.

replica_name (String) — имя реплики в ZooKeeper. Разные реплики одной и той же таблицы имеют различные имена.

position (UInt32) — позиция задачи в очереди.

node_name (String) — имя узла в ZooKeeper.

type (String) — тип задачи в очереди: GET_PART — скачать кусок с другой реплики.

— скачать кусок с другой реплики. ATTACH_PART — присоединить кусок. Задача может быть выполнена и с куском из нашей собственной реплики (если он находится в папке detached ). Эта задача практически идентична задаче GET_PART , лишь немного оптимизирована.

— присоединить кусок. Задача может быть выполнена и с куском из нашей собственной реплики (если он находится в папке ). Эта задача практически идентична задаче , лишь немного оптимизирована. MERGE_PARTS — выполнить слияние кусков.

— выполнить слияние кусков. DROP_RANGE — удалить куски в партициях из указнного диапазона.

— удалить куски в партициях из указнного диапазона. CLEAR_COLUMN — удалить указанный столбец из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4.

— удалить указанный столбец из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4. CLEAR_INDEX — удалить указанный индекс из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4.

— удалить указанный индекс из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4. REPLACE_RANGE — удалить указанный диапазон кусков и заменить их на новые.

— удалить указанный диапазон кусков и заменить их на новые. MUTATE_PART — применить одну или несколько мутаций к куску.

— применить одну или несколько мутаций к куску. ALTER_METADATA — применить изменения структуры таблицы в результате запросов с выражением ALTER .

create_time (Datetime) — дата и время отправки задачи на выполнение.

required_quorum (UInt32) — количество реплик, ожидающих завершения задачи, с подтверждением о завершении. Этот столбец актуален только для задачи GET_PARTS .

source_replica (String) — имя исходной реплики.

new_part_name (String) — имя нового куска.

parts_to_merge (Array (String)) — имена кусков, которые требуется смержить или обновить.

is_detach (UInt8) — флаг, указывающий на присутствие в очереди задачи DETACH_PARTS .

is_currently_executing (UInt8) — флаг, указывающий на выполнение конкретной задачи на данный момент.

num_tries (UInt32) — количество неудачных попыток выполнить задачу.

last_exception (String) — текст сообщения о последней возникшей ошибке, если таковые имеются.

last_attempt_time (Datetime) — дата и время последней попытки выполнить задачу.

num_postponed (UInt32) — количество отложенных задач.

postpone_reason (String) — причина, по которой была отложена задача.

last_postpone_time (Datetime) — дата и время, когда была отложена задача в последний раз.