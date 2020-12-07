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system.replication_queue

Содержит информацию о задачах из очередей репликации, хранящихся в ZooKeeper, для таблиц семейства ReplicatedMergeTree.

Столбцы:

  • database (String) — имя базы данных.

  • table (String) — имя таблицы.

  • replica_name (String) — имя реплики в ZooKeeper. Разные реплики одной и той же таблицы имеют различные имена.

  • position (UInt32) — позиция задачи в очереди.

  • node_name (String) — имя узла в ZooKeeper.

  • type (String) — тип задачи в очереди:

    • GET_PART — скачать кусок с другой реплики.
    • ATTACH_PART — присоединить кусок. Задача может быть выполнена и с куском из нашей собственной реплики (если он находится в папке detached). Эта задача практически идентична задаче GET_PART, лишь немного оптимизирована.
    • MERGE_PARTS — выполнить слияние кусков.
    • DROP_RANGE — удалить куски в партициях из указнного диапазона.
    • CLEAR_COLUMN — удалить указанный столбец из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4.
    • CLEAR_INDEX — удалить указанный индекс из указанной партиции. Примечание: не используется с 20.4.
    • REPLACE_RANGE — удалить указанный диапазон кусков и заменить их на новые.
    • MUTATE_PART — применить одну или несколько мутаций к куску.
    • ALTER_METADATA — применить изменения структуры таблицы в результате запросов с выражением ALTER.

  • create_time (Datetime) — дата и время отправки задачи на выполнение.

  • required_quorum (UInt32) — количество реплик, ожидающих завершения задачи, с подтверждением о завершении. Этот столбец актуален только для задачи GET_PARTS.

  • source_replica (String) — имя исходной реплики.

  • new_part_name (String) — имя нового куска.

  • parts_to_merge (Array (String)) — имена кусков, которые требуется смержить или обновить.

  • is_detach (UInt8) — флаг, указывающий на присутствие в очереди задачи DETACH_PARTS.

  • is_currently_executing (UInt8) — флаг, указывающий на выполнение конкретной задачи на данный момент.

  • num_tries (UInt32) — количество неудачных попыток выполнить задачу.

  • last_exception (String) — текст сообщения о последней возникшей ошибке, если таковые имеются.

  • last_attempt_time (Datetime) — дата и время последней попытки выполнить задачу.

  • num_postponed (UInt32) — количество отложенных задач.

  • postpone_reason (String) — причина, по которой была отложена задача.

  • last_postpone_time (Datetime) — дата и время, когда была отложена задача в последний раз.

  • merge_type (String) — тип текущего слияния. Пусто, если это мутация.

Пример

SELECT * FROM system.replication_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database:               merge
table:                  visits_v2
replica_name:           mtgiga001-1t.metrika.yandex.net
position:               15
node_name:              queue-0009325559
type:                   MERGE_PARTS
create_time:            2020-12-07 14:04:21
required_quorum:        0
source_replica:         mtgiga001-1t.metrika.yandex.net
new_part_name:          20201130_121373_121384_2
parts_to_merge:         ['20201130_121373_121378_1','20201130_121379_121379_0','20201130_121380_121380_0','20201130_121381_121381_0','20201130_121382_121382_0','20201130_121383_121383_0','20201130_121384_121384_0']
is_detach:              0
is_currently_executing: 0
num_tries:              36
last_exception:         Code: 226, e.displayText() = DB::Exception: Marks file '/opt/clickhouse/data/merge/visits_v2/tmp_fetch_20201130_121373_121384_2/CounterID.mrk' doesn't exist (version 20.8.7.15 (official build))
last_attempt_time:      2020-12-08 17:35:54
num_postponed:          0
postpone_reason:
last_postpone_time:     1970-01-01 03:00:00

Смотрите также