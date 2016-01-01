system.replicated_merge_tree_settings

Содержит список всех настроек, специфичных для движка ReplicatedMergeTree, их текущих значений и значений по умолчанию, а также описания. Любую из них можно изменить в разделе SETTINGS запроса CREATE.

  • name (String) — Имя настройки.
  • value (String) — Значение настройки.
  • default (String) — Значение настройки по умолчанию.
  • changed (UInt8) — 1, если настройка была явно задана в конфигурации или явно изменена.
  • description (String) — Описание настройки.
  • min (Nullable(String)) — Минимальное значение настройки, если оно задано через ограничения. Если у настройки нет минимального значения, содержит NULL.
  • max (Nullable(String)) — Максимальное значение настройки, если оно задано через ограничения. Если у настройки нет максимального значения, содержит NULL.
  • disallowed_values (Array(String)) — Список недопустимых значений
  • readonly (UInt8) — Показывает, может ли текущий пользователь изменить настройку: 0 — текущий пользователь может изменить настройку, 1 — текущий пользователь не может изменить настройку.
  • type (String) — Тип настройки (строковое значение, зависящее от реализации).
  • is_obsolete (UInt8) — Показывает, является ли настройка устаревшей.
  • tier (Enum8('Production' = 0, 'Obsolete' = 4, 'Experimental' = 8, 'Beta' = 12)) — Уровень поддержки этой функции. Функции ClickHouse распределены по уровням в зависимости от текущего этапа их разработки и ожиданий, которые можно связывать с их использованием:
  • PRODUCTION: Функция стабильна, безопасна в использовании и не вызывает проблем при взаимодействии с другими функциями уровня PRODUCTION.
  • BETA: Функция стабильна и безопасна. Результат ее использования вместе с другими функциями неизвестен, и корректность не гарантируется. Приветствуются тестирование и отчеты.
  • EXPERIMENTAL: Функция находится в разработке. Предназначена только для разработчиков и энтузиастов ClickHouse. Функция может как работать, так и не работать, и может быть удалена в любой момент.
  • OBSOLETE: Больше не поддерживается. Либо уже удалена, либо будет удалена в будущих выпусках.