system.replicated_merge_tree_settings
Описание
Содержит список всех настроек, специфичных для движка ReplicatedMergeTree, их текущих значений и значений по умолчанию, а также описания. Любую из них можно изменить в разделе SETTINGS запроса CREATE.
Столбцы
name(String) — Имя настройки.
value(String) — Значение настройки.
default(String) — Значение настройки по умолчанию.
changed(UInt8) — 1, если настройка была явно задана в конфигурации или явно изменена.
description(String) — Описание настройки.
min(Nullable(String)) — Минимальное значение настройки, если оно задано через ограничения. Если у настройки нет минимального значения, содержит NULL.
max(Nullable(String)) — Максимальное значение настройки, если оно задано через ограничения. Если у настройки нет максимального значения, содержит NULL.
disallowed_values(Array(String)) — Список недопустимых значений
readonly(UInt8) — Показывает, может ли текущий пользователь изменить настройку: 0 — текущий пользователь может изменить настройку, 1 — текущий пользователь не может изменить настройку.
type(String) — Тип настройки (строковое значение, зависящее от реализации).
is_obsolete(UInt8) — Показывает, является ли настройка устаревшей.
tier(Enum8('Production' = 0, 'Obsolete' = 4, 'Experimental' = 8, 'Beta' = 12)) — Уровень поддержки этой функции. Функции ClickHouse распределены по уровням в зависимости от текущего этапа их разработки и ожиданий, которые можно связывать с их использованием:
- PRODUCTION: Функция стабильна, безопасна в использовании и не вызывает проблем при взаимодействии с другими функциями уровня PRODUCTION.
- BETA: Функция стабильна и безопасна. Результат ее использования вместе с другими функциями неизвестен, и корректность не гарантируется. Приветствуются тестирование и отчеты.
- EXPERIMENTAL: Функция находится в разработке. Предназначена только для разработчиков и энтузиастов ClickHouse. Функция может как работать, так и не работать, и может быть удалена в любой момент.
- OBSOLETE: Больше не поддерживается. Либо уже удалена, либо будет удалена в будущих выпусках.