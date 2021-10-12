system.replicas
Содержит информацию и статус для реплицируемых таблиц, расположенных на локальном сервере. Эту таблицу можно использовать для мониторинга. Таблица содержит по строчке для каждой Replicated*-таблицы.
Пример:
SELECT *
FROM system.replicas
WHERE table = 'test_table'
FORMAT Vertical
Query id: dc6dcbcb-dc28-4df9-ae27-4354f5b3b13e
Row 1:
───────
database: db
table: test_table
engine: ReplicatedMergeTree
is_leader: 1
can_become_leader: 1
is_readonly: 0
is_session_expired: 0
future_parts: 0
parts_to_check: 0
zookeeper_path: /test/test_table
replica_name: r1
replica_path: /test/test_table/replicas/r1
columns_version: -1
queue_size: 27
inserts_in_queue: 27
merges_in_queue: 0
part_mutations_in_queue: 0
queue_oldest_time: 2021-10-12 14:48:48
inserts_oldest_time: 2021-10-12 14:48:48
merges_oldest_time: 1970-01-01 03:00:00
part_mutations_oldest_time: 1970-01-01 03:00:00
oldest_part_to_get: 1_17_17_0
oldest_part_to_merge_to:
oldest_part_to_mutate_to:
log_max_index: 206
log_pointer: 207
last_queue_update: 2021-10-12 14:50:08
absolute_delay: 99
total_replicas: 5
active_replicas: 5
last_queue_update_exception:
zookeeper_exception:
replica_is_active: {'r1':1,'r2':1}
Столбцы:
database(
String) - имя БД.
table(
String) - имя таблицы.
engine(
String) - имя движка таблицы.
is_leader(
UInt8) - является ли реплика лидером. Несколько реплик могут быть лидерами одновременно. Реплике можно запретить быть лидером с помощью
merge_treeнастройки
replicated_can_become_leader. Лидеры назначают фоновые слияния, которые следует произвести. Замечу, что запись можно осуществлять на любую реплику (доступную и имеющую сессию в ZK), независимо от лидерства.
can_become_leader(
UInt8) - может ли реплика быть лидером.
is_readonly(
UInt8) - находится ли реплика в режиме «только для чтения» Этот режим включается, если в конфиге нет секции с ZK; если при переинициализации сессии в ZK произошла неизвестная ошибка; во время переинициализации сессии с ZK.
is_session_expired(
UInt8) - истекла ли сессия с ZK. В основном, то же самое, что и
is_readonly.
future_parts(
UInt32) - количество кусков с данными, которые появятся в результате INSERT-ов или слияний, которых ещё предстоит сделать
parts_to_check(
UInt32) - количество кусков с данными в очереди на проверку. Кусок помещается в очередь на проверку, если есть подозрение, что он может быть битым.
zookeeper_path(
String) - путь к данным таблицы в ZK.
replica_name(
String) - имя реплики в ZK; разные реплики одной таблицы имеют разное имя.
replica_path(
String) - путь к данным реплики в ZK. То же самое, что конкатенация zookeeper_path/replicas/replica_path.
columns_version(
Int32) - номер версии структуры таблицы. Обозначает, сколько раз был сделан ALTER. Если на репликах разные версии, значит некоторые реплики сделали ещё не все ALTER-ы.
queue_size(
UInt32) - размер очереди действий, которые предстоит сделать. К действиям относятся вставки блоков данных, слияния, и некоторые другие действия. Как правило, совпадает с future_parts.
inserts_in_queue(
UInt32) - количество вставок блоков данных, которые предстоит сделать. Обычно вставки должны быстро реплицироваться. Если величина большая - значит что-то не так.
merges_in_queue(
UInt32) - количество слияний, которые предстоит сделать. Бывают длинные слияния - то есть, это значение может быть больше нуля продолжительное время.
part_mutations_in_queue(
UInt32) - количество мутаций, которые предстоит сделать.
queue_oldest_time(
DateTime) - если
queue_sizeбольше 0, показывает, когда была добавлена в очередь самая старая операция.
inserts_oldest_time(
DateTime) - см.
queue_oldest_time.
merges_oldest_time(
DateTime) - см.
queue_oldest_time.
part_mutations_oldest_time(
DateTime) - см.
queue_oldest_time.
Следующие 4 столбца имеют ненулевое значение только если активна сессия с ZK.
log_max_index(
UInt64) - максимальный номер записи в общем логе действий.
log_pointer(
UInt64) - максимальный номер записи из общего лога действий, которую реплика скопировала в свою очередь для выполнения, плюс единица. Если log_pointer сильно меньше log_max_index, значит что-то не так.
last_queue_update(
DateTime) - время последнего обновления запроса.
absolute_delay(
UInt64) - задержка (в секундах) для текущей реплики.
total_replicas(
UInt8) - общее число известных реплик этой таблицы.
active_replicas(
UInt8) - число реплик этой таблицы, имеющих сессию в ZK; то есть, число работающих реплик.
last_queue_update_exception(
String) - если в очереди есть битые записи. Особенно важно, когда в ClickHouse нарушается обратная совместимость между версиями, а записи журнала, сделанные более новыми версиями, не могут быть проанализированы старыми версиями.
zookeeper_exception(
String) - последнее сообщение об исключении. Появляется, если ошибка произошла при получении информации из ZooKeeper.
replica_is_active(Map(String, UInt8)) — соответствие между именем реплики и признаком активности реплики.
Если запрашивать все столбцы, то таблица может работать слегка медленно, так как на каждую строчку делается несколько чтений из ZK. Если не запрашивать последние 4 столбца (log_max_index, log_pointer, total_replicas, active_replicas), то таблица работает быстро.
Например, так можно проверить, что всё хорошо:
SELECT
database,
table,
is_leader,
is_readonly,
is_session_expired,
future_parts,
parts_to_check,
columns_version,
queue_size,
inserts_in_queue,
merges_in_queue,
log_max_index,
log_pointer,
total_replicas,
active_replicas
FROM system.replicas
WHERE
is_readonly
OR is_session_expired
OR future_parts > 20
OR parts_to_check > 10
OR queue_size > 20
OR inserts_in_queue > 10
OR log_max_index - log_pointer > 10
OR total_replicas < 2
OR active_replicas < total_replicas
Если этот запрос ничего не возвращает - значит всё хорошо.