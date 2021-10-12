system.replicas

Содержит информацию и статус для реплицируемых таблиц, расположенных на локальном сервере. Эту таблицу можно использовать для мониторинга. Таблица содержит по строчке для каждой Replicated * -таблицы.

Пример:

SELECT *

FROM system . replicas

WHERE table = 'test_table'

FORMAT Vertical



Query id: dc6dcbcb-dc28-4df9-ae27-4354f5b3b13e



Row 1:

───────

database: db

table: test_table

engine: ReplicatedMergeTree

is_leader: 1

can_become_leader: 1

is_readonly: 0

is_session_expired: 0

future_parts: 0

parts_to_check: 0

zookeeper_path: /test/test_table

replica_name: r1

replica_path: /test/test_table/replicas/r1

columns_version: -1

queue_size: 27

inserts_in_queue: 27

merges_in_queue: 0

part_mutations_in_queue: 0

queue_oldest_time: 2021-10-12 14:48:48

inserts_oldest_time: 2021-10-12 14:48:48

merges_oldest_time: 1970-01-01 03:00:00

part_mutations_oldest_time: 1970-01-01 03:00:00

oldest_part_to_get: 1_17_17_0

oldest_part_to_merge_to:

oldest_part_to_mutate_to:

log_max_index: 206

log_pointer: 207

last_queue_update: 2021-10-12 14:50:08

absolute_delay: 99

total_replicas: 5

active_replicas: 5

last_queue_update_exception:

zookeeper_exception:

replica_is_active: {'r1':1,'r2':1}



Столбцы:

database ( String ) - имя БД.

( ) - имя БД. table ( String ) - имя таблицы.

( ) - имя таблицы. engine ( String ) - имя движка таблицы.

( ) - имя движка таблицы. is_leader ( UInt8 ) - является ли реплика лидером. Несколько реплик могут быть лидерами одновременно. Реплике можно запретить быть лидером с помощью merge_tree настройки replicated_can_become_leader . Лидеры назначают фоновые слияния, которые следует произвести. Замечу, что запись можно осуществлять на любую реплику (доступную и имеющую сессию в ZK), независимо от лидерства.

( ) - является ли реплика лидером. Несколько реплик могут быть лидерами одновременно. Реплике можно запретить быть лидером с помощью настройки . Лидеры назначают фоновые слияния, которые следует произвести. Замечу, что запись можно осуществлять на любую реплику (доступную и имеющую сессию в ZK), независимо от лидерства. can_become_leader ( UInt8 ) - может ли реплика быть лидером.

( ) - может ли реплика быть лидером. is_readonly ( UInt8 ) - находится ли реплика в режиме «только для чтения» Этот режим включается, если в конфиге нет секции с ZK; если при переинициализации сессии в ZK произошла неизвестная ошибка; во время переинициализации сессии с ZK.

( ) - находится ли реплика в режиме «только для чтения» Этот режим включается, если в конфиге нет секции с ZK; если при переинициализации сессии в ZK произошла неизвестная ошибка; во время переинициализации сессии с ZK. is_session_expired ( UInt8 ) - истекла ли сессия с ZK. В основном, то же самое, что и is_readonly .

( ) - истекла ли сессия с ZK. В основном, то же самое, что и . future_parts ( UInt32 ) - количество кусков с данными, которые появятся в результате INSERT-ов или слияний, которых ещё предстоит сделать

( ) - количество кусков с данными, которые появятся в результате INSERT-ов или слияний, которых ещё предстоит сделать parts_to_check ( UInt32 ) - количество кусков с данными в очереди на проверку. Кусок помещается в очередь на проверку, если есть подозрение, что он может быть битым.

( ) - количество кусков с данными в очереди на проверку. Кусок помещается в очередь на проверку, если есть подозрение, что он может быть битым. zookeeper_path ( String ) - путь к данным таблицы в ZK.

( ) - путь к данным таблицы в ZK. replica_name ( String ) - имя реплики в ZK; разные реплики одной таблицы имеют разное имя.

( ) - имя реплики в ZK; разные реплики одной таблицы имеют разное имя. replica_path ( String ) - путь к данным реплики в ZK. То же самое, что конкатенация zookeeper_path/replicas/replica_path.

( ) - путь к данным реплики в ZK. То же самое, что конкатенация zookeeper_path/replicas/replica_path. columns_version ( Int32 ) - номер версии структуры таблицы. Обозначает, сколько раз был сделан ALTER. Если на репликах разные версии, значит некоторые реплики сделали ещё не все ALTER-ы.

( ) - номер версии структуры таблицы. Обозначает, сколько раз был сделан ALTER. Если на репликах разные версии, значит некоторые реплики сделали ещё не все ALTER-ы. queue_size ( UInt32 ) - размер очереди действий, которые предстоит сделать. К действиям относятся вставки блоков данных, слияния, и некоторые другие действия. Как правило, совпадает с future_parts.

( ) - размер очереди действий, которые предстоит сделать. К действиям относятся вставки блоков данных, слияния, и некоторые другие действия. Как правило, совпадает с future_parts. inserts_in_queue ( UInt32 ) - количество вставок блоков данных, которые предстоит сделать. Обычно вставки должны быстро реплицироваться. Если величина большая - значит что-то не так.

( ) - количество вставок блоков данных, которые предстоит сделать. Обычно вставки должны быстро реплицироваться. Если величина большая - значит что-то не так. merges_in_queue ( UInt32 ) - количество слияний, которые предстоит сделать. Бывают длинные слияния - то есть, это значение может быть больше нуля продолжительное время.

( ) - количество слияний, которые предстоит сделать. Бывают длинные слияния - то есть, это значение может быть больше нуля продолжительное время. part_mutations_in_queue ( UInt32 ) - количество мутаций, которые предстоит сделать.

( ) - количество мутаций, которые предстоит сделать. queue_oldest_time ( DateTime ) - если queue_size больше 0, показывает, когда была добавлена в очередь самая старая операция.

( ) - если больше 0, показывает, когда была добавлена в очередь самая старая операция. inserts_oldest_time ( DateTime ) - см. queue_oldest_time .

( ) - см. . merges_oldest_time ( DateTime ) - см. queue_oldest_time .

( ) - см. . part_mutations_oldest_time ( DateTime ) - см. queue_oldest_time .

Следующие 4 столбца имеют ненулевое значение только если активна сессия с ZK.

log_max_index ( UInt64 ) - максимальный номер записи в общем логе действий.

( ) - максимальный номер записи в общем логе действий. log_pointer ( UInt64 ) - максимальный номер записи из общего лога действий, которую реплика скопировала в свою очередь для выполнения, плюс единица. Если log_pointer сильно меньше log_max_index, значит что-то не так.

( ) - максимальный номер записи из общего лога действий, которую реплика скопировала в свою очередь для выполнения, плюс единица. Если log_pointer сильно меньше log_max_index, значит что-то не так. last_queue_update ( DateTime ) - время последнего обновления запроса.

( ) - время последнего обновления запроса. absolute_delay ( UInt64 ) - задержка (в секундах) для текущей реплики.

( ) - задержка (в секундах) для текущей реплики. total_replicas ( UInt8 ) - общее число известных реплик этой таблицы.

( ) - общее число известных реплик этой таблицы. active_replicas ( UInt8 ) - число реплик этой таблицы, имеющих сессию в ZK; то есть, число работающих реплик.

( ) - число реплик этой таблицы, имеющих сессию в ZK; то есть, число работающих реплик. last_queue_update_exception ( String ) - если в очереди есть битые записи. Особенно важно, когда в ClickHouse нарушается обратная совместимость между версиями, а записи журнала, сделанные более новыми версиями, не могут быть проанализированы старыми версиями.

( ) - если в очереди есть битые записи. Особенно важно, когда в ClickHouse нарушается обратная совместимость между версиями, а записи журнала, сделанные более новыми версиями, не могут быть проанализированы старыми версиями. zookeeper_exception ( String ) - последнее сообщение об исключении. Появляется, если ошибка произошла при получении информации из ZooKeeper.

( ) - последнее сообщение об исключении. Появляется, если ошибка произошла при получении информации из ZooKeeper. replica_is_active (Map(String, UInt8)) — соответствие между именем реплики и признаком активности реплики.

Если запрашивать все столбцы, то таблица может работать слегка медленно, так как на каждую строчку делается несколько чтений из ZK. Если не запрашивать последние 4 столбца (log_max_index, log_pointer, total_replicas, active_replicas), то таблица работает быстро.

Например, так можно проверить, что всё хорошо:

SELECT

database ,

table ,

is_leader ,

is_readonly ,

is_session_expired ,

future_parts ,

parts_to_check ,

columns_version ,

queue_size ,

inserts_in_queue ,

merges_in_queue ,

log_max_index ,

log_pointer ,

total_replicas ,

active_replicas

FROM system . replicas

WHERE

is_readonly

OR is_session_expired

OR future_parts > 20

OR parts_to_check > 10

OR queue_size > 20

OR inserts_in_queue > 10

OR log_max_index - log_pointer > 10

OR total_replicas < 2

OR active_replicas < total_replicas



Если этот запрос ничего не возвращает - значит всё хорошо.