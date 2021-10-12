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system.replicas

Содержит информацию и статус для реплицируемых таблиц, расположенных на локальном сервере. Эту таблицу можно использовать для мониторинга. Таблица содержит по строчке для каждой Replicated*-таблицы.

Пример:

SELECT *
FROM system.replicas
WHERE table = 'test_table'
FORMAT Vertical
Query id: dc6dcbcb-dc28-4df9-ae27-4354f5b3b13e

Row 1:
───────
database:                    db
table:                       test_table
engine:                      ReplicatedMergeTree
is_leader:                   1
can_become_leader:           1
is_readonly:                 0
is_session_expired:          0
future_parts:                0
parts_to_check:              0
zookeeper_path:              /test/test_table
replica_name:                r1
replica_path:                /test/test_table/replicas/r1
columns_version:             -1
queue_size:                  27
inserts_in_queue:            27
merges_in_queue:             0
part_mutations_in_queue:     0
queue_oldest_time:           2021-10-12 14:48:48
inserts_oldest_time:         2021-10-12 14:48:48
merges_oldest_time:          1970-01-01 03:00:00
part_mutations_oldest_time:  1970-01-01 03:00:00
oldest_part_to_get:          1_17_17_0
oldest_part_to_merge_to:     
oldest_part_to_mutate_to:    
log_max_index:               206
log_pointer:                 207
last_queue_update:           2021-10-12 14:50:08
absolute_delay:              99
total_replicas:              5
active_replicas:             5
last_queue_update_exception: 
zookeeper_exception:         
replica_is_active:           {'r1':1,'r2':1}

Столбцы:

  • database (String) - имя БД.
  • table (String) - имя таблицы.
  • engine (String) - имя движка таблицы.
  • is_leader (UInt8) - является ли реплика лидером. Несколько реплик могут быть лидерами одновременно. Реплике можно запретить быть лидером с помощью merge_tree настройки replicated_can_become_leader. Лидеры назначают фоновые слияния, которые следует произвести. Замечу, что запись можно осуществлять на любую реплику (доступную и имеющую сессию в ZK), независимо от лидерства.
  • can_become_leader (UInt8) - может ли реплика быть лидером.
  • is_readonly (UInt8) - находится ли реплика в режиме «только для чтения» Этот режим включается, если в конфиге нет секции с ZK; если при переинициализации сессии в ZK произошла неизвестная ошибка; во время переинициализации сессии с ZK.
  • is_session_expired (UInt8) - истекла ли сессия с ZK. В основном, то же самое, что и is_readonly.
  • future_parts (UInt32) - количество кусков с данными, которые появятся в результате INSERT-ов или слияний, которых ещё предстоит сделать
  • parts_to_check (UInt32) - количество кусков с данными в очереди на проверку. Кусок помещается в очередь на проверку, если есть подозрение, что он может быть битым.
  • zookeeper_path (String) - путь к данным таблицы в ZK.
  • replica_name (String) - имя реплики в ZK; разные реплики одной таблицы имеют разное имя.
  • replica_path (String) - путь к данным реплики в ZK. То же самое, что конкатенация zookeeper_path/replicas/replica_path.
  • columns_version (Int32) - номер версии структуры таблицы. Обозначает, сколько раз был сделан ALTER. Если на репликах разные версии, значит некоторые реплики сделали ещё не все ALTER-ы.
  • queue_size (UInt32) - размер очереди действий, которые предстоит сделать. К действиям относятся вставки блоков данных, слияния, и некоторые другие действия. Как правило, совпадает с future_parts.
  • inserts_in_queue (UInt32) - количество вставок блоков данных, которые предстоит сделать. Обычно вставки должны быстро реплицироваться. Если величина большая - значит что-то не так.
  • merges_in_queue (UInt32) - количество слияний, которые предстоит сделать. Бывают длинные слияния - то есть, это значение может быть больше нуля продолжительное время.
  • part_mutations_in_queue (UInt32) - количество мутаций, которые предстоит сделать.
  • queue_oldest_time (DateTime) - если queue_size больше 0, показывает, когда была добавлена в очередь самая старая операция.
  • inserts_oldest_time (DateTime) - см. queue_oldest_time.
  • merges_oldest_time (DateTime) - см. queue_oldest_time.
  • part_mutations_oldest_time (DateTime) - см. queue_oldest_time.

Следующие 4 столбца имеют ненулевое значение только если активна сессия с ZK.

  • log_max_index (UInt64) - максимальный номер записи в общем логе действий.
  • log_pointer (UInt64) - максимальный номер записи из общего лога действий, которую реплика скопировала в свою очередь для выполнения, плюс единица. Если log_pointer сильно меньше log_max_index, значит что-то не так.
  • last_queue_update (DateTime) - время последнего обновления запроса.
  • absolute_delay (UInt64) - задержка (в секундах) для текущей реплики.
  • total_replicas (UInt8) - общее число известных реплик этой таблицы.
  • active_replicas (UInt8) - число реплик этой таблицы, имеющих сессию в ZK; то есть, число работающих реплик.
  • last_queue_update_exception (String) - если в очереди есть битые записи. Особенно важно, когда в ClickHouse нарушается обратная совместимость между версиями, а записи журнала, сделанные более новыми версиями, не могут быть проанализированы старыми версиями.
  • zookeeper_exception (String) - последнее сообщение об исключении. Появляется, если ошибка произошла при получении информации из ZooKeeper.
  • replica_is_active (Map(String, UInt8)) — соответствие между именем реплики и признаком активности реплики.

Если запрашивать все столбцы, то таблица может работать слегка медленно, так как на каждую строчку делается несколько чтений из ZK. Если не запрашивать последние 4 столбца (log_max_index, log_pointer, total_replicas, active_replicas), то таблица работает быстро.

Например, так можно проверить, что всё хорошо:

SELECT
    database,
    table,
    is_leader,
    is_readonly,
    is_session_expired,
    future_parts,
    parts_to_check,
    columns_version,
    queue_size,
    inserts_in_queue,
    merges_in_queue,
    log_max_index,
    log_pointer,
    total_replicas,
    active_replicas
FROM system.replicas
WHERE
       is_readonly
    OR is_session_expired
    OR future_parts > 20
    OR parts_to_check > 10
    OR queue_size > 20
    OR inserts_in_queue > 10
    OR log_max_index - log_pointer > 10
    OR total_replicas < 2
    OR active_replicas < total_replicas

Если этот запрос ничего не возвращает - значит всё хорошо.