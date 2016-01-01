system.remote_data_paths

Содержит информацию о файлах данных, хранящихся на удалённых дисках (например, S3, Azure Blob Storage), включая соответствие между путями локальных метаданных и путями удалённых blob-объектов.

Каждая строка представляет один удалённый blob-объект, связанный с файлом данных.

Столбцы:

disk_name (String) — Имя удалённого диска, заданное в конфигурации хранения.

(String) — Имя удалённого диска, заданное в конфигурации хранения. path (String) — Корневой путь удалённого диска, настроенный в конфигурации хранения.

(String) — Корневой путь удалённого диска, настроенный в конфигурации хранения. cache_base_path (String) — Базовый каталог для файлов кэша, связанных с удалённым диском.

(String) — Базовый каталог для файлов кэша, связанных с удалённым диском. local_path (String) — Путь к локальному файлу метаданных относительно каталога данных ClickHouse, указывающий на файл, который соответствует удалённому blob-объекту.

(String) — Путь к локальному файлу метаданных относительно каталога данных ClickHouse, указывающий на файл, который соответствует удалённому blob-объекту. remote_path (String) — Путь blob-объекта в удалённом объектном хранилище, которому соответствует локальный файл метаданных.

(String) — Путь blob-объекта в удалённом объектном хранилище, которому соответствует локальный файл метаданных. size (UInt64) — Сжатый размер файла в байтах.

(UInt64) — Сжатый размер файла в байтах. common_prefix_for_blobs (String) — Общий префикс для blob-объектов в удалённом объектном хранилище; применяется, когда несколько blob-объектов имеют общий префикс пути.

(String) — Общий префикс для blob-объектов в удалённом объектном хранилище; применяется, когда несколько blob-объектов имеют общий префикс пути. cache_paths (Array(String)) — Пути к локальным файлам кэша, соответствующим удалённому blob-объекту.

Настройки

traverse_shadow_remote_data_paths — Если параметр включён, таблица также включает данные из замороженных партиций (каталог shadow/ , используемый командой ALTER TABLE ... FREEZE ). Отключено по умолчанию.

Пример

SELECT * FROM system.remote_data_paths LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── disk_name: s3 path: /var/lib/clickhouse/disks/s3/ cache_base_path: /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ local_path: store/123/1234abcd-1234-1234-1234-1234abcd1234/all_0_0_0/data.bin remote_path: abc123/all_0_0_0/data.bin size: 1048576 common_prefix_for_blobs: cache_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/a1/b2/c3d4e5f6']

