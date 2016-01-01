system.remote_data_paths

Содержит информацию о файлах данных, хранящихся на удалённых дисках (например, S3, Azure Blob Storage), включая соответствие между путями локальных метаданных и путями удалённых blob-объектов.

Каждая строка представляет один удалённый blob-объект, связанный с файлом данных.

Столбцы:

  • disk_name (String) — Имя удалённого диска, заданное в конфигурации хранения.
  • path (String) — Корневой путь удалённого диска, настроенный в конфигурации хранения.
  • cache_base_path (String) — Базовый каталог для файлов кэша, связанных с удалённым диском.
  • local_path (String) — Путь к локальному файлу метаданных относительно каталога данных ClickHouse, указывающий на файл, который соответствует удалённому blob-объекту.
  • remote_path (String) — Путь blob-объекта в удалённом объектном хранилище, которому соответствует локальный файл метаданных.
  • size (UInt64) — Сжатый размер файла в байтах.
  • common_prefix_for_blobs (String) — Общий префикс для blob-объектов в удалённом объектном хранилище; применяется, когда несколько blob-объектов имеют общий префикс пути.
  • cache_paths (Array(String)) — Пути к локальным файлам кэша, соответствующим удалённому blob-объекту.

Настройки

  • traverse_shadow_remote_data_paths — Если параметр включён, таблица также включает данные из замороженных партиций (каталог shadow/, используемый командой ALTER TABLE ... FREEZE). Отключено по умолчанию.

Пример

SELECT * FROM system.remote_data_paths LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
disk_name:              s3
path:                   /var/lib/clickhouse/disks/s3/
cache_base_path:        /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/
local_path:             store/123/1234abcd-1234-1234-1234-1234abcd1234/all_0_0_0/data.bin
remote_path:            abc123/all_0_0_0/data.bin
size:                   1048576
common_prefix_for_blobs:
cache_paths:            ['/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/a1/b2/c3d4e5f6']

См. также