system.remote_data_paths
Содержит информацию о файлах данных, хранящихся на удалённых дисках (например, S3, Azure Blob Storage), включая соответствие между путями локальных метаданных и путями удалённых blob-объектов.
Каждая строка представляет один удалённый blob-объект, связанный с файлом данных.
Столбцы:
disk_name(String) — Имя удалённого диска, заданное в конфигурации хранения.
path(String) — Корневой путь удалённого диска, настроенный в конфигурации хранения.
cache_base_path(String) — Базовый каталог для файлов кэша, связанных с удалённым диском.
local_path(String) — Путь к локальному файлу метаданных относительно каталога данных ClickHouse, указывающий на файл, который соответствует удалённому blob-объекту.
remote_path(String) — Путь blob-объекта в удалённом объектном хранилище, которому соответствует локальный файл метаданных.
size(UInt64) — Сжатый размер файла в байтах.
common_prefix_for_blobs(String) — Общий префикс для blob-объектов в удалённом объектном хранилище; применяется, когда несколько blob-объектов имеют общий префикс пути.
cache_paths(Array(String)) — Пути к локальным файлам кэша, соответствующим удалённому blob-объекту.
Настройки
traverse_shadow_remote_data_paths— Если параметр включён, таблица также включает данные из замороженных партиций (каталог
shadow/, используемый командой
ALTER TABLE ... FREEZE). Отключено по умолчанию.
Пример
