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system.quotas_usage

Использование квот всеми пользователями.

Столбцы:

  • quota_name (String) — имя квоты.
  • quota_key (String) — ключ квоты.
  • is_current (UInt8) — квота используется для текущего пользователя.
  • start_time (Nullable(DateTime))) — время начала расчета потребления ресурсов.
  • end_time (Nullable(DateTime))) — время окончания расчета потребления ресурсов.
  • duration (Nullable(UInt32)) — длина временного интервала для расчета потребления ресурсов, в секундах.
  • queries (Nullable(UInt64)) — общее количество запросов на этом интервале.
  • max_queries (Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов.
  • query_selects (Nullable(UInt64)) — общее количество запросов SELECT на этом интервале.
  • max_query_selects (Nullable(UInt64)) — максимальное количество запросов SELECT на этом интервале.
  • query_inserts (Nullable(UInt64)) — общее количество запросов INSERT на этом интервале.
  • max_query_inserts (Nullable(UInt64)) — максимальное количество запросов INSERT на этом интервале.
  • errors (Nullable(UInt64)) — число запросов, вызвавших ошибки.
  • max_errors (Nullable(UInt64)) — максимальное число ошибок.
  • result_rows (Nullable(UInt64)) — общее количество строк, приведенных в результате.
  • max_result_rows (Nullable(UInt64)) — максимальное количество исходных строк, считываемых из таблиц.
  • result_bytes (Nullable(UInt64)) — объем оперативной памяти в байтах, используемый для хранения результата запроса.
  • max_result_bytes (Nullable(UInt64)) — максимальный объем оперативной памяти, используемый для хранения результата запроса, в байтах.
  • read_rows (Nullable(UInt64)) — общее число исходных строк, считываемых из таблиц для выполнения запроса на всех удаленных серверах.
  • max_read_rows (Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк, считываемых из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросах.
  • read_bytes (Nullable(UInt64)) — общее количество байт, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросах.
  • max_read_bytes (Nullable(UInt64)) — максимальное количество байт, считываемых из всех таблиц и табличных функций.
  • execution_time (Nullable(Float64)) — общее время выполнения запроса, в секундах.
  • max_execution_time (Nullable(Float64)) — максимальное время выполнения запроса.

Смотрите также