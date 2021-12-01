system.quotas_usage
Использование квот всеми пользователями.
Столбцы:
quota_name(String) — имя квоты.
quota_key(String) — ключ квоты.
is_current(UInt8) — квота используется для текущего пользователя.
start_time(Nullable(DateTime))) — время начала расчета потребления ресурсов.
end_time(Nullable(DateTime))) — время окончания расчета потребления ресурсов.
duration(Nullable(UInt32)) — длина временного интервала для расчета потребления ресурсов, в секундах.
queries(Nullable(UInt64)) — общее количество запросов на этом интервале.
max_queries(Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов.
query_selects(Nullable(UInt64)) — общее количество запросов
SELECTна этом интервале.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — максимальное количество запросов
SELECTна этом интервале.
query_inserts(Nullable(UInt64)) — общее количество запросов
INSERTна этом интервале.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — максимальное количество запросов
INSERTна этом интервале.
errors(Nullable(UInt64)) — число запросов, вызвавших ошибки.
max_errors(Nullable(UInt64)) — максимальное число ошибок.
result_rows(Nullable(UInt64)) — общее количество строк, приведенных в результате.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — максимальное количество исходных строк, считываемых из таблиц.
result_bytes(Nullable(UInt64)) — объем оперативной памяти в байтах, используемый для хранения результата запроса.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — максимальный объем оперативной памяти, используемый для хранения результата запроса, в байтах.
read_rows(Nullable(UInt64)) — общее число исходных строк, считываемых из таблиц для выполнения запроса на всех удаленных серверах.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк, считываемых из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросах.
read_bytes(Nullable(UInt64)) — общее количество байт, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросах.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — максимальное количество байт, считываемых из всех таблиц и табличных функций.
execution_time(Nullable(Float64)) — общее время выполнения запроса, в секундах.
max_execution_time(Nullable(Float64)) — максимальное время выполнения запроса.