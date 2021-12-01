system.quotas
Содержит информацию о квотах.
Столбцы:
name(String) — Имя квоты.
id(UUID) — ID квоты.
storage(String) — Хранилище квот. Возможные значения: "users.xml", если квота задана в файле users.xml, "disk" — если квота задана в SQL-запросе.
keys(Array(Enum8)) — Ключ определяет совместное использование квоты. Если два соединения используют одну и ту же квоту, они совместно используют один и тот же объем ресурсов. Значения:
[]— Все пользователи используют одну и ту же квоту.
['user_name']— Соединения с одинаковым именем пользователя используют одну и ту же квоту.
['ip_address']— Соединения с одинаковым IP-адресом используют одну и ту же квоту.
['client_key']— Соединения с одинаковым ключом используют одну и ту же квоту. Ключ может быть явно задан клиентом. При использовании clickhouse-client, передайте ключевое значение в параметре
--quota_key, или используйте параметр
quota_keyфайле настроек клиента. В случае использования HTTP интерфейса, используйте заголовок
X-ClickHouse-Quota.
['user_name', 'client_key']— Соединения с одинаковым ключом используют одну и ту же квоту. Если ключ не предоставлен клиентом, то квота отслеживается для
user_name.
['client_key', 'ip_address']— Соединения с одинаковым ключом используют одну и ту же квоту. Если ключ не предоставлен клиентом, то квота отслеживается для
ip_address.
durations(Array(UInt64)) — Длины временных интервалов для расчета потребления ресурсов, в секундах.
apply_to_all(UInt8) — Логическое значение. Он показывает, к каким пользователям применяется квота. Значения:
0— Квота применяется к пользователям, перечисленным в списке
apply_to_list.
1— Квота применяется к пользователям, за исключением тех, что перечислены в списке
apply_to_except.
apply_to_list(Array(String)) — Список имен пользователей/ролей к которым применяется квота.
apply_to_except(Array(String)) — Список имен пользователей/ролей к которым квота применяться не должна.