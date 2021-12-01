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system.quotas

Содержит информацию о квотах.

Столбцы:

  • name (String) — Имя квоты.
  • id (UUID) — ID квоты.
  • storage(String) — Хранилище квот. Возможные значения: "users.xml", если квота задана в файле users.xml, "disk" — если квота задана в SQL-запросе.
  • keys (Array(Enum8)) — Ключ определяет совместное использование квоты. Если два соединения используют одну и ту же квоту, они совместно используют один и тот же объем ресурсов. Значения:
    • [] — Все пользователи используют одну и ту же квоту.
    • ['user_name'] — Соединения с одинаковым именем пользователя используют одну и ту же квоту.
    • ['ip_address'] — Соединения с одинаковым IP-адресом используют одну и ту же квоту.
    • ['client_key'] — Соединения с одинаковым ключом используют одну и ту же квоту. Ключ может быть явно задан клиентом. При использовании clickhouse-client, передайте ключевое значение в параметре --quota_key, или используйте параметр quota_key файле настроек клиента. В случае использования HTTP интерфейса, используйте заголовок X-ClickHouse-Quota.
    • ['user_name', 'client_key'] — Соединения с одинаковым ключом используют одну и ту же квоту. Если ключ не предоставлен клиентом, то квота отслеживается для user_name.
    • ['client_key', 'ip_address'] — Соединения с одинаковым ключом используют одну и ту же квоту. Если ключ не предоставлен клиентом, то квота отслеживается для ip_address.
  • durations (Array(UInt64)) — Длины временных интервалов для расчета потребления ресурсов, в секундах.
  • apply_to_all (UInt8) — Логическое значение. Он показывает, к каким пользователям применяется квота. Значения:
    • 0 — Квота применяется к пользователям, перечисленным в списке apply_to_list.
    • 1 — Квота применяется к пользователям, за исключением тех, что перечислены в списке apply_to_except.
  • apply_to_list (Array(String)) — Список имен пользователей/ролей к которым применяется квота.
  • apply_to_except (Array(String)) — Список имен пользователей/ролей к которым квота применяться не должна.

Смотрите также