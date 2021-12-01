system.quota_usage
Использование квоты текущим пользователем: сколько используется и сколько осталось.
Столбцы:
quota_name(String) — имя квоты.
quota_key(String) — значение ключа. Например, если keys =
ip_address,
quota_keyможет иметь значение '192.168.1.1'.
start_time(Nullable(DateTime)) — время начала расчета потребления ресурсов.
end_time(Nullable(DateTime)) — время окончания расчета потребления ресурс
duration(Nullable(UInt64)) — длина временного интервала для расчета потребления ресурсов, в секундах.
queries(Nullable(UInt64)) — общее количество запросов на этом интервале.
query_selects(Nullable(UInt64)) — общее количество запросов
SELECTна этом интервале.
query_inserts(Nullable(UInt64)) — общее количество запросов
INSERTна этом интервале.
max_queries(Nullable(UInt64)) — максимальное количество запросов.
errors(Nullable(UInt64)) — число запросов, вызвавших ошибки.
max_errors(Nullable(UInt64)) — максимальное число ошибок.
result_rows(Nullable(UInt64)) — общее количество строк результата.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк результата.
result_bytes(Nullable(UInt64)) — объем оперативной памяти в байтах, используемый для хранения результата запроса.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — максимальный объем оперативной памяти, используемый для хранения результата запроса, в байтах.
read_rows(Nullable(UInt64)) — общее число исходных строк, считываемых из таблиц для выполнения запроса на всех удаленных серверах.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк, считываемых из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросах.
read_bytes(Nullable(UInt64)) — общее количество байт, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросах.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — максимальное количество байт, считываемых из всех таблиц и табличных функций.
execution_time(Nullable(Float64)) — общее время выполнения запроса, в секундах.
max_execution_time(Nullable(Float64)) — максимальное время выполнения запроса.