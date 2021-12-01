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system.quota_limits

Содержит информацию о максимумах для всех интервалов всех квот. Одной квоте могут соответствовать любое количество строк или ноль.

Столбцы:

  • quota_name (String) — имя квоты.
  • duration (UInt32) — длина временного интервала для расчета потребления ресурсов, в секундах.
  • is_randomized_interval (UInt8) — логическое значение. Оно показывает, является ли интервал рандомизированным. Интервал всегда начинается в одно и то же время, если он не рандомизирован. Например, интервал в 1 минуту всегда начинается с целого числа минут (то есть он может начинаться в 11:20:00, но никогда не начинается в 11:20:01), интервал в один день всегда начинается в полночь UTC. Если интервал рандомизирован, то самый первый интервал начинается в произвольное время, а последующие интервалы начинаются один за другим. Значения:
    • 0 — интервал рандомизирован.
    • 1 — интервал не рандомизирован.
  • max_queries (Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов.
  • max_query_selects (Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов SELECT.
  • max_query_inserts (Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов INSERT.
  • max_errors (Nullable(UInt64)) — максимальное количество ошибок.
  • max_result_rows (Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк результата.
  • max_result_bytes (Nullable(UInt64)) — максимальный объем оперативной памяти в байтах, используемый для хранения результата запроса.
  • max_read_rows (Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк, считываемых из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе.
  • max_read_bytes (Nullable(UInt64)) — максимальное количество байтов, считываемых из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе.
  • max_execution_time (Nullable(Float64)) — максимальное время выполнения запроса, в секундах.