system.quota_limits
Содержит информацию о максимумах для всех интервалов всех квот. Одной квоте могут соответствовать любое количество строк или ноль.
Столбцы:
quota_name(String) — имя квоты.
duration(UInt32) — длина временного интервала для расчета потребления ресурсов, в секундах.
is_randomized_interval(UInt8) — логическое значение. Оно показывает, является ли интервал рандомизированным. Интервал всегда начинается в одно и то же время, если он не рандомизирован. Например, интервал в 1 минуту всегда начинается с целого числа минут (то есть он может начинаться в 11:20:00, но никогда не начинается в 11:20:01), интервал в один день всегда начинается в полночь UTC. Если интервал рандомизирован, то самый первый интервал начинается в произвольное время, а последующие интервалы начинаются один за другим. Значения:
0— интервал рандомизирован.
1— интервал не рандомизирован.
max_queries(Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов
SELECT.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — максимальное число запросов
INSERT.
max_errors(Nullable(UInt64)) — максимальное количество ошибок.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк результата.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — максимальный объем оперативной памяти в байтах, используемый для хранения результата запроса.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — максимальное количество строк, считываемых из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — максимальное количество байтов, считываемых из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе.
max_execution_time(Nullable(Float64)) — максимальное время выполнения запроса, в секундах.