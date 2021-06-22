system.query_views_log
Содержит информацию о зависимых представлениях, выполняемых при выполнении запроса, например, тип представления или время выполнения.
Чтобы начать ведение журнала:
- Настройте параметры в разделе query_views_log.
- Включите настройку log_query_views=1.
Период сброса данных из буфера в памяти задается в параметре
flush_interval_milliseconds в разделе настроек сервера query_views_log. Для принудительного сброса используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.
ClickHouse не удаляет данные из таблицы автоматически. Подробнее смотрите раздел Системные таблицы.
Чтобы уменьшить количество запросов, регистрируемых в таблице
query_views_log, вы можете включить настройку log_queries_probability.
Столбцы:
event_date(Date) — дата, когда произошло последнее событие с представлением.
event_time(DateTime) — дата и время завершения выполнения представления.
event_time_microseconds(DateTime) — дата и время завершения выполнения представления с точностью до микросекунд.
view_duration_ms(UInt64) — продолжительность выполнения представления (сумма его этапов) в миллисекундах.
initial_query_id(String) — идентификатор начального запроса (при распределённом выполнении запроса).
view_name(String) — имя представления.
view_uuid(UUID) — UUID представления.
view_type(Enum8) — тип представления. Возможные значения:
'Default' = 1— обычные представления. Не должно появляться в этом журнале.
'Materialized' = 2— материализованные представления.
'Live' = 3— live представления.
view_query(String) — запрос, выполняемый представлением.
view_target(String) — имя целевой таблицы представления.
read_rows(UInt64) — количество прочитанных строк.
read_bytes(UInt64) — количество прочитанных байт.
written_rows(UInt64) — количество записанных строк.
written_bytes(UInt64) — количество записанных байт.
peak_memory_usage(Int64) — максимальная разница между объемом выделенной и освобожденной памяти в контексте этого представления.
ProfileEvents(Map(String, UInt64)) — события профиля, которые измеряют различные показатели. Их описание можно найти в таблице system.events.
status(Enum8) — статус представления. Возможные значения:
'QueryStart' = 1— успешное начало выполнения представления. Не должно отображаться.
'QueryFinish' = 2— успешное завершение выполнения представления.
'ExceptionBeforeStart' = 3— исключение до начала выполнения представления.
'ExceptionWhileProcessing' = 4— исключение во время выполнения представления.
exception_code(Int32) — код исключения.
exception(String) — сообщение исключения.
stack_trace(String) — трассировка стека. Пустая строка, если запрос был успешно выполнен.
Пример
Запрос:
SELECT * FROM system.query_views_log LIMIT 1 \G;
Результат:
Row 1:
──────
event_date: 2021-06-22
event_time: 2021-06-22 13:23:07
event_time_microseconds: 2021-06-22 13:23:07.738221
view_duration_ms: 0
initial_query_id: c3a1ac02-9cad-479b-af54-9e9c0a7afd70
view_name: default.matview_inner
view_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
view_type: Materialized
view_query: SELECT * FROM default.table_b
view_target: default.`.inner.matview_inner`
read_rows: 4
read_bytes: 64
written_rows: 2
written_bytes: 32
peak_memory_usage: 4196188
ProfileEvents: {'FileOpen':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWrite':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes':187,'IOBufferAllocs':3,'IOBufferAllocBytes':3145773,'FunctionExecute':3,'DiskWriteElapsedMicroseconds':13,'InsertedRows':2,'InsertedBytes':16,'SelectedRows':4,'SelectedBytes':48,'ContextLock':16,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':698,'SoftPageFaults':4,'OSReadChars':463}
status: QueryFinish
exception_code: 0
exception:
stack_trace:
См. также
- system.query_log — описание системной таблицы
query_log, которая содержит общую информацию о выполненных запросах.
- system.query_thread_log — описание системной таблицы
query_thread_log, которая содержит информацию о каждом потоке выполнения запроса.