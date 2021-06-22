system.query_views_log

Содержит информацию о зависимых представлениях, выполняемых при выполнении запроса, например, тип представления или время выполнения.

Чтобы начать ведение журнала:

Настройте параметры в разделе query_views_log. Включите настройку log_query_views=1.

Период сброса данных из буфера в памяти задается в параметре flush_interval_milliseconds в разделе настроек сервера query_views_log. Для принудительного сброса используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.

ClickHouse не удаляет данные из таблицы автоматически. Подробнее смотрите раздел Системные таблицы.

Чтобы уменьшить количество запросов, регистрируемых в таблице query_views_log , вы можете включить настройку log_queries_probability.

Столбцы:

Пример

Запрос:

SELECT * FROM system . query_views_log LIMIT 1 \G ;



Результат:

Row 1:

──────

event_date: 2021-06-22

event_time: 2021-06-22 13:23:07

event_time_microseconds: 2021-06-22 13:23:07.738221

view_duration_ms: 0

initial_query_id: c3a1ac02-9cad-479b-af54-9e9c0a7afd70

view_name: default.matview_inner

view_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

view_type: Materialized

view_query: SELECT * FROM default.table_b

view_target: default.`.inner.matview_inner`

read_rows: 4

read_bytes: 64

written_rows: 2

written_bytes: 32

peak_memory_usage: 4196188

ProfileEvents: {'FileOpen':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWrite':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes':187,'IOBufferAllocs':3,'IOBufferAllocBytes':3145773,'FunctionExecute':3,'DiskWriteElapsedMicroseconds':13,'InsertedRows':2,'InsertedBytes':16,'SelectedRows':4,'SelectedBytes':48,'ContextLock':16,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':698,'SoftPageFaults':4,'OSReadChars':463}

status: QueryFinish

exception_code: 0

exception:

stack_trace:



См. также