system.query_metric_log

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas . Подробности см. здесь.

Содержит историю значений памяти и метрик из таблицы system.events для отдельных запросов, периодически сбрасываемую на диск.

Как только запрос начинается, данные собираются через регулярные интервалы в query_metric_log_interval миллисекунд (по умолчанию установлено 1000). Данные также собираются, когда запрос завершается, если запрос занимает больше времени, чем query_metric_log_interval .

Колонки:

query_id (String) — ID запроса.

(String) — ID запроса. hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.

(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос. event_date (Date) — Дата события.

(Date) — Дата события. event_time (DateTime) — Время события.

(DateTime) — Время события. event_time_microseconds (DateTime64) — Время события с разрешением в микросекунды.

Пример

Смотрите также