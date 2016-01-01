system.query_metric_log
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит историю значений памяти и метрик из таблицы
system.events для отдельных запросов, периодически сбрасываемую на диск.
Как только запрос начинается, данные собираются через регулярные интервалы в
query_metric_log_interval миллисекунд (по умолчанию установлено 1000). Данные также собираются, когда запрос завершается, если запрос занимает больше времени, чем
query_metric_log_interval.
Колонки:
query_id(String) — ID запроса.
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
event_date(Date) — Дата события.
event_time(DateTime) — Время события.
event_time_microseconds(DateTime64) — Время события с разрешением в микросекунды.
Пример
Смотрите также
- query_metric_log setting — Включение и отключение настройки.
- query_metric_log_interval
- system.asynchronous_metrics — Содержит периодически рассчитываемые метрики.
- system.events — Содержит ряд произошедших событий.
- system.metrics — Содержит мгновенно рассчитываемые метрики.
- Monitoring — Основные концепции мониторинга ClickHouse.