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system.query_metric_log

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит историю значений памяти и метрик из таблицы system.events для отдельных запросов, периодически сбрасываемую на диск.

Как только запрос начинается, данные собираются через регулярные интервалы в query_metric_log_interval миллисекунд (по умолчанию установлено 1000). Данные также собираются, когда запрос завершается, если запрос занимает больше времени, чем query_metric_log_interval.

Колонки:

  • query_id (String) — ID запроса.
  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
  • event_date (Date) — Дата события.
  • event_time (DateTime) — Время события.
  • event_time_microseconds (DateTime64) — Время события с разрешением в микросекунды.

Пример

Смотрите также