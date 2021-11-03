system.query_log

Содержит информацию о выполняемых запросах, например, время начала обработки, продолжительность обработки, сообщения об ошибках.

:::note "Внимание"

Таблица не содержит входных данных для запросов `INSERT`.

:::



Настойки логгирования можно изменить в секции серверной конфигурации query_log.

Можно отключить логгирование настройкой log_queries = 0. По-возможности, не отключайте логгирование, поскольку информация из таблицы важна при решении проблем.

Период сброса данных в таблицу задаётся параметром flush_interval_milliseconds в конфигурационной секции query_log. Чтобы принудительно записать логи из буффера памяти в таблицу, используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.

ClickHouse не удаляет данные из таблица автоматически. Смотрите Введение.

Таблица system.query_log содержит информацию о двух видах запросов:

Первоначальные запросы, которые были выполнены непосредственно клиентом. Дочерние запросы, инициированные другими запросами (для выполнения распределенных запросов). Для дочерних запросов информация о первоначальном запросе содержится в столбцах initial_* .

В зависимости от статуса (столбец type ) каждый запрос создаёт одну или две строки в таблице query_log :

Если запрос выполнен успешно, создаются два события типа QueryStart и QueryFinish . Если во время обработки запроса возникла ошибка, создаются два события с типами QueryStart и ExceptionWhileProcessing . Если ошибка произошла ещё до запуска запроса, создается одно событие с типом ExceptionBeforeStart .

Чтобы уменьшить количество запросов, регистрирующихся в таблице query_log , вы можете использовать настройку log_queries_probability.

Чтобы регистрировать отформатированные запросы в столбце formatted_query , вы можете использовать настройку log_formatted_queries.

Столбцы:

type (Enum8) — тип события, произошедшего при выполнении запроса. Значения: 'QueryStart' = 1 — успешное начало выполнения запроса. 'QueryFinish' = 2 — успешное завершение выполнения запроса. 'ExceptionBeforeStart' = 3 — исключение перед началом обработки запроса. 'ExceptionWhileProcessing' = 4 — исключение во время обработки запроса.

(Enum8) — тип события, произошедшего при выполнении запроса. Значения: event_date (Date) — дата начала запроса.

(Date) — дата начала запроса. event_time (DateTime) — время начала запроса.

(DateTime) — время начала запроса. event_time_microseconds (DateTime) — время начала запроса с точностью до микросекунд.

(DateTime) — время начала запроса с точностью до микросекунд. query_start_time (DateTime) — время начала обработки запроса.

(DateTime) — время начала обработки запроса. query_start_time_microseconds (DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд.

(DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд. query_duration_ms (UInt64) — длительность выполнения запроса в миллисекундах.

(UInt64) — длительность выполнения запроса в миллисекундах. read_rows (UInt64) — общее количество строк, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для IN и JOIN . Для распределенных запросов read_rows включает в себя общее количество строк, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение read_rows , а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся.

(UInt64) — общее количество строк, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для и . Для распределенных запросов включает в себя общее количество строк, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение , а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся. read_bytes (UInt64) — общее количество байтов, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для IN и JOIN . Для распределенных запросов read_bytes включает в себя общее количество байтов, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение read_bytes , а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся.

(UInt64) — общее количество байтов, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для и . Для распределенных запросов включает в себя общее количество байтов, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение , а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся. written_rows (UInt64) — количество записанных строк для запросов INSERT . Для других запросов, значение столбца 0.

(UInt64) — количество записанных строк для запросов . Для других запросов, значение столбца 0. written_bytes (UInt64) — объём записанных данных в байтах для запросов INSERT . Для других запросов, значение столбца 0.

(UInt64) — объём записанных данных в байтах для запросов . Для других запросов, значение столбца 0. result_rows (UInt64) — количество строк в результате запроса SELECT или количество строк в запросе INSERT .

(UInt64) — количество строк в результате запроса или количество строк в запросе . result_bytes (UInt64) — объём RAM в байтах, использованный для хранения результата запроса.

(UInt64) — объём RAM в байтах, использованный для хранения результата запроса. memory_usage (UInt64) — потребление RAM запросом.

(UInt64) — потребление RAM запросом. current_database (String) — имя текущей базы данных.

(String) — имя текущей базы данных. query (String) — текст запроса.

(String) — текст запроса. formatted_query (String) — текст отформатированного запроса.

(String) — текст отформатированного запроса. normalized_query_hash (UInt64) — идентичная хэш-сумма без значений литералов для аналогичных запросов.

(UInt64) — идентичная хэш-сумма без значений литералов для аналогичных запросов. query_kind (LowCardinality(String)) — тип запроса.

(LowCardinality(String)) — тип запроса. databases (Array(LowCardinality(String))) — имена баз данных, присутствующих в запросе.

(Array(LowCardinality(String))) — имена баз данных, присутствующих в запросе. tables (Array(LowCardinality(String))) — имена таблиц, присутствующих в запросе.

(Array(LowCardinality(String))) — имена таблиц, присутствующих в запросе. views (Array(LowCardinality(String))) — имена представлений (материализованные или live), которые представленны в запросе.

(Array(LowCardinality(String))) — имена представлений (материализованные или live), которые представленны в запросе. columns (Array(LowCardinality(String))) — имена столбцов, присутствующих в запросе.

(Array(LowCardinality(String))) — имена столбцов, присутствующих в запросе. projections (String) — имена проекций, использованных при выполнении запроса.

(String) — имена проекций, использованных при выполнении запроса. exception_code (Int32) — код исключения.

(Int32) — код исключения. exception (String) — сообщение исключения, если запрос завершился по исключению.

(String) — сообщение исключения, если запрос завершился по исключению. stack_trace (String) — stack trace. Пустая строка, если запрос успешно завершен.

(String) — stack trace. Пустая строка, если запрос успешно завершен. is_initial_query (UInt8) — вид запроса. Возможные значения: 1 — запрос был инициирован клиентом. 0 — запрос был инициирован другим запросом при выполнении распределенного запроса.

(UInt8) — вид запроса. Возможные значения: user (String) — пользователь, запустивший текущий запрос.

(String) — пользователь, запустивший текущий запрос. query_id (String) — ID запроса.

(String) — ID запроса. address (IPv6) — IP адрес, с которого пришел запрос.

(IPv6) — IP адрес, с которого пришел запрос. port (UInt16) — порт, с которого клиент сделал запрос

(UInt16) — порт, с которого клиент сделал запрос initial_user (String) — пользователь, запустивший первоначальный запрос (для распределенных запросов).

(String) — пользователь, запустивший первоначальный запрос (для распределенных запросов). initial_query_id (String) — ID родительского запроса.

(String) — ID родительского запроса. initial_address (IPv6) — IP адрес, с которого пришел родительский запрос.

(IPv6) — IP адрес, с которого пришел родительский запрос. initial_port (UInt16) — порт, с которого клиент сделал родительский запрос.

(UInt16) — порт, с которого клиент сделал родительский запрос. initial_query_start_time (DateTime) — время начала обработки запроса (для распределенных запросов).

(DateTime) — время начала обработки запроса (для распределенных запросов). initial_query_start_time_microseconds (DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд (для распределенных запросов).

(DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд (для распределенных запросов). interface (UInt8) — интерфейс, с которого ушёл запрос. Возможные значения: 1 — TCP. 2 — HTTP.

(UInt8) — интерфейс, с которого ушёл запрос. Возможные значения: os_user (String) — имя пользователя операционной системы, который запустил clickhouse-client.

(String) — имя пользователя операционной системы, который запустил clickhouse-client. client_hostname (String) — имя сервера, с которого присоединился clickhouse-client или другой TCP клиент.

(String) — имя сервера, с которого присоединился clickhouse-client или другой TCP клиент. client_name (String) — clickhouse-client или другой TCP клиент.

(String) — clickhouse-client или другой TCP клиент. client_revision (UInt32) — ревизия clickhouse-client или другого TCP клиента.

(UInt32) — ревизия clickhouse-client или другого TCP клиента. client_version_major (UInt32) — старшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента.

(UInt32) — старшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента. client_version_minor (UInt32) — младшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента.

(UInt32) — младшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента. client_version_patch (UInt32) — патч clickhouse-client или другого TCP клиента.

(UInt32) — патч clickhouse-client или другого TCP клиента. http_method (UInt8) — HTTP метод, инициировавший запрос. Возможные значения: 0 — запрос запущен с интерфейса TCP. 1 — GET . 2 — POST .

(UInt8) — HTTP метод, инициировавший запрос. Возможные значения: http_user_agent (String) — HTTP заголовок UserAgent .

(String) — HTTP заголовок . http_referer (String) — HTTP заголовок Referer (содержит полный или частичный адрес страницы, с которой был выполнен запрос).

(String) — HTTP заголовок (содержит полный или частичный адрес страницы, с которой был выполнен запрос). forwarded_for (String) — HTTP заголовок X-Forwarded-For .

(String) — HTTP заголовок . quota_key (String) — ключ квоты из настроек квот (см. keyed ).

(String) — из настроек квот (см. ). revision (UInt32) — ревизия ClickHouse.

(UInt32) — ревизия ClickHouse. ProfileEvents (Map(String, UInt64)) — счетчики для изменения различных метрик. Описание метрик можно получить из таблицы system.events(#system_tables-events

(Map(String, UInt64)) — счетчики для изменения различных метрик. Описание метрик можно получить из таблицы system.events(#system_tables-events Settings (Map(String, String)) — имена настроек, которые меняются, когда клиент выполняет запрос. Чтобы разрешить логирование изменений настроек, установите параметр log_query_settings равным 1.

(Map(String, String)) — имена настроек, которые меняются, когда клиент выполняет запрос. Чтобы разрешить логирование изменений настроек, установите параметр равным 1. log_comment (String) — комментарий к записи в логе. Представляет собой произвольную строку, длина которой должна быть не больше, чем max_query_size. Если нет комментария, то пустая строка.

(String) — комментарий к записи в логе. Представляет собой произвольную строку, длина которой должна быть не больше, чем max_query_size. Если нет комментария, то пустая строка. thread_ids (Array(UInt64)) — идентификаторы потоков, участвующих в обработке запросов.

(Array(UInt64)) — идентификаторы потоков, участвующих в обработке запросов. used_aggregate_functions (Array(String)) — канонические имена агрегатных функций , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_aggregate_function_combinators (Array(String)) — канонические имена комбинаторов агрегатных функций , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_database_engines (Array(String)) — канонические имена движков баз данных , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_data_type_families (Array(String)) — канонические имена семейств типов данных , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_dictionaries (Array(String)) — канонические имена источников словарей , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_formats (Array(String)) — канонические имена форматов , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_functions (Array(String)) — канонические имена функций , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_storages (Array(String)) — канонические имена движков таблиц , использованных при выполнении запроса.

(Array(String)) — канонические имена , использованных при выполнении запроса. used_table_functions (Array(String)) — канонические имена табличных функций , использованных при выполнении запроса.

Пример

SELECT * FROM system . query_log WHERE type = 'QueryFinish' ORDER BY query_start_time DESC LIMIT 1 FORMAT Vertical ;



Row 1:

──────

type: QueryFinish

event_date: 2021-11-03

event_time: 2021-11-03 16:13:54

event_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.953024

query_start_time: 2021-11-03 16:13:54

query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325

query_duration_ms: 0

read_rows: 69

read_bytes: 6187

written_rows: 0

written_bytes: 0

result_rows: 69

result_bytes: 48256

memory_usage: 0

current_database: default

query: DESCRIBE TABLE system.query_log

formatted_query:

normalized_query_hash: 8274064835331539124

query_kind:

databases: []

tables: []

columns: []

projections: []

views: []

exception_code: 0

exception:

stack_trace:

is_initial_query: 1

user: default

query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6

address: ::ffff:127.0.0.1

port: 40452

initial_user: default

initial_query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6

initial_address: ::ffff:127.0.0.1

initial_port: 40452

initial_query_start_time: 2021-11-03 16:13:54

initial_query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325

interface: 1

os_user: sevirov

client_hostname: clickhouse.ru-central1.internal

client_name: ClickHouse

client_revision: 54449

client_version_major: 21

client_version_minor: 10

client_version_patch: 1

http_method: 0

http_user_agent:

http_referer:

forwarded_for:

quota_key:

revision: 54456

log_comment:

thread_ids: [30776,31174]

ProfileEvents: {'Query':1,'NetworkSendElapsedMicroseconds':59,'NetworkSendBytes':2643,'SelectedRows':69,'SelectedBytes':6187,'ContextLock':9,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':817,'UserTimeMicroseconds':427,'SystemTimeMicroseconds':212,'OSCPUVirtualTimeMicroseconds':639,'OSReadChars':894,'OSWriteChars':319}

Settings: {'load_balancing':'random','max_memory_usage':'10000000000'}

used_aggregate_functions: []

used_aggregate_function_combinators: []

used_database_engines: []

used_data_type_families: []

used_dictionaries: []

used_formats: []

used_functions: []

used_storages: []

used_table_functions: []



См. также