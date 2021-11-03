system.query_log
Содержит информацию о выполняемых запросах, например, время начала обработки, продолжительность обработки, сообщения об ошибках.
:::note "Внимание"
Таблица не содержит входных данных для запросов `INSERT`.
:::
Настойки логгирования можно изменить в секции серверной конфигурации query_log.
Можно отключить логгирование настройкой log_queries = 0. По-возможности, не отключайте логгирование, поскольку информация из таблицы важна при решении проблем.
Период сброса данных в таблицу задаётся параметром
flush_interval_milliseconds в конфигурационной секции query_log. Чтобы принудительно записать логи из буффера памяти в таблицу, используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.
ClickHouse не удаляет данные из таблица автоматически. Смотрите Введение.
Таблица
system.query_log содержит информацию о двух видах запросов:
- Первоначальные запросы, которые были выполнены непосредственно клиентом.
- Дочерние запросы, инициированные другими запросами (для выполнения распределенных запросов). Для дочерних запросов информация о первоначальном запросе содержится в столбцах
initial_*.
В зависимости от статуса (столбец
type) каждый запрос создаёт одну или две строки в таблице
query_log:
- Если запрос выполнен успешно, создаются два события типа
QueryStartи
QueryFinish.
- Если во время обработки запроса возникла ошибка, создаются два события с типами
QueryStartи
ExceptionWhileProcessing.
- Если ошибка произошла ещё до запуска запроса, создается одно событие с типом
ExceptionBeforeStart.
Чтобы уменьшить количество запросов, регистрирующихся в таблице
query_log, вы можете использовать настройку log_queries_probability.
Чтобы регистрировать отформатированные запросы в столбце
formatted_query, вы можете использовать настройку log_formatted_queries.
Столбцы:
type(Enum8) — тип события, произошедшего при выполнении запроса. Значения:
'QueryStart' = 1— успешное начало выполнения запроса.
'QueryFinish' = 2— успешное завершение выполнения запроса.
'ExceptionBeforeStart' = 3— исключение перед началом обработки запроса.
'ExceptionWhileProcessing' = 4— исключение во время обработки запроса.
event_date(Date) — дата начала запроса.
event_time(DateTime) — время начала запроса.
event_time_microseconds(DateTime) — время начала запроса с точностью до микросекунд.
query_start_time(DateTime) — время начала обработки запроса.
query_start_time_microseconds(DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд.
query_duration_ms(UInt64) — длительность выполнения запроса в миллисекундах.
read_rows(UInt64) — общее количество строк, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для
INи
JOIN. Для распределенных запросов
read_rowsвключает в себя общее количество строк, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение
read_rows, а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся.
read_bytes(UInt64) — общее количество байтов, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для
INи
JOIN. Для распределенных запросов
read_bytesвключает в себя общее количество байтов, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение
read_bytes, а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся.
written_rows(UInt64) — количество записанных строк для запросов
INSERT. Для других запросов, значение столбца 0.
written_bytes(UInt64) — объём записанных данных в байтах для запросов
INSERT. Для других запросов, значение столбца 0.
result_rows(UInt64) — количество строк в результате запроса
SELECTили количество строк в запросе
INSERT.
result_bytes(UInt64) — объём RAM в байтах, использованный для хранения результата запроса.
memory_usage(UInt64) — потребление RAM запросом.
current_database(String) — имя текущей базы данных.
query(String) — текст запроса.
formatted_query(String) — текст отформатированного запроса.
normalized_query_hash(UInt64) — идентичная хэш-сумма без значений литералов для аналогичных запросов.
query_kind(LowCardinality(String)) — тип запроса.
databases(Array(LowCardinality(String))) — имена баз данных, присутствующих в запросе.
tables(Array(LowCardinality(String))) — имена таблиц, присутствующих в запросе.
views(Array(LowCardinality(String))) — имена представлений (материализованные или live), которые представленны в запросе.
columns(Array(LowCardinality(String))) — имена столбцов, присутствующих в запросе.
projections(String) — имена проекций, использованных при выполнении запроса.
exception_code(Int32) — код исключения.
exception(String) — сообщение исключения, если запрос завершился по исключению.
stack_trace(String) — stack trace. Пустая строка, если запрос успешно завершен.
is_initial_query(UInt8) — вид запроса. Возможные значения:
- 1 — запрос был инициирован клиентом.
- 0 — запрос был инициирован другим запросом при выполнении распределенного запроса.
user(String) — пользователь, запустивший текущий запрос.
query_id(String) — ID запроса.
address(IPv6) — IP адрес, с которого пришел запрос.
port(UInt16) — порт, с которого клиент сделал запрос
initial_user(String) — пользователь, запустивший первоначальный запрос (для распределенных запросов).
initial_query_id(String) — ID родительского запроса.
initial_address(IPv6) — IP адрес, с которого пришел родительский запрос.
initial_port(UInt16) — порт, с которого клиент сделал родительский запрос.
initial_query_start_time(DateTime) — время начала обработки запроса (для распределенных запросов).
initial_query_start_time_microseconds(DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд (для распределенных запросов).
interface(UInt8) — интерфейс, с которого ушёл запрос. Возможные значения:
- 1 — TCP.
- 2 — HTTP.
os_user(String) — имя пользователя операционной системы, который запустил clickhouse-client.
client_hostname(String) — имя сервера, с которого присоединился clickhouse-client или другой TCP клиент.
client_name(String) — clickhouse-client или другой TCP клиент.
client_revision(UInt32) — ревизия clickhouse-client или другого TCP клиента.
client_version_major(UInt32) — старшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента.
client_version_minor(UInt32) — младшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента.
client_version_patch(UInt32) — патч clickhouse-client или другого TCP клиента.
http_method(UInt8) — HTTP метод, инициировавший запрос. Возможные значения:
- 0 — запрос запущен с интерфейса TCP.
- 1 —
GET.
- 2 —
POST.
http_user_agent(String) — HTTP заголовок
UserAgent.
http_referer(String) — HTTP заголовок
Referer(содержит полный или частичный адрес страницы, с которой был выполнен запрос).
forwarded_for(String) — HTTP заголовок
X-Forwarded-For.
quota_key(String) —
ключ квотыиз настроек квот (см.
keyed).
revision(UInt32) — ревизия ClickHouse.
ProfileEvents(Map(String, UInt64)) — счетчики для изменения различных метрик. Описание метрик можно получить из таблицы system.events(#system_tables-events
Settings(Map(String, String)) — имена настроек, которые меняются, когда клиент выполняет запрос. Чтобы разрешить логирование изменений настроек, установите параметр
log_query_settingsравным 1.
log_comment(String) — комментарий к записи в логе. Представляет собой произвольную строку, длина которой должна быть не больше, чем max_query_size. Если нет комментария, то пустая строка.
thread_ids(Array(UInt64)) — идентификаторы потоков, участвующих в обработке запросов.
used_aggregate_functions(Array(String)) — канонические имена
агрегатных функций, использованных при выполнении запроса.
used_aggregate_function_combinators(Array(String)) — канонические имена
комбинаторов агрегатных функций, использованных при выполнении запроса.
used_database_engines(Array(String)) — канонические имена
движков баз данных, использованных при выполнении запроса.
used_data_type_families(Array(String)) — канонические имена
семейств типов данных, использованных при выполнении запроса.
used_dictionaries(Array(String)) — канонические имена
источников словарей, использованных при выполнении запроса.
used_formats(Array(String)) — канонические имена
форматов, использованных при выполнении запроса.
used_functions(Array(String)) — канонические имена
функций, использованных при выполнении запроса.
used_storages(Array(String)) — канонические имена
движков таблиц, использованных при выполнении запроса.
used_table_functions(Array(String)) — канонические имена
табличных функций, использованных при выполнении запроса.
Пример
SELECT * FROM system.query_log WHERE type = 'QueryFinish' ORDER BY query_start_time DESC LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
type: QueryFinish
event_date: 2021-11-03
event_time: 2021-11-03 16:13:54
event_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.953024
query_start_time: 2021-11-03 16:13:54
query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325
query_duration_ms: 0
read_rows: 69
read_bytes: 6187
written_rows: 0
written_bytes: 0
result_rows: 69
result_bytes: 48256
memory_usage: 0
current_database: default
query: DESCRIBE TABLE system.query_log
formatted_query:
normalized_query_hash: 8274064835331539124
query_kind:
databases: []
tables: []
columns: []
projections: []
views: []
exception_code: 0
exception:
stack_trace:
is_initial_query: 1
user: default
query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6
address: ::ffff:127.0.0.1
port: 40452
initial_user: default
initial_query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6
initial_address: ::ffff:127.0.0.1
initial_port: 40452
initial_query_start_time: 2021-11-03 16:13:54
initial_query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325
interface: 1
os_user: sevirov
client_hostname: clickhouse.ru-central1.internal
client_name: ClickHouse
client_revision: 54449
client_version_major: 21
client_version_minor: 10
client_version_patch: 1
http_method: 0
http_user_agent:
http_referer:
forwarded_for:
quota_key:
revision: 54456
log_comment:
thread_ids: [30776,31174]
ProfileEvents: {'Query':1,'NetworkSendElapsedMicroseconds':59,'NetworkSendBytes':2643,'SelectedRows':69,'SelectedBytes':6187,'ContextLock':9,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':817,'UserTimeMicroseconds':427,'SystemTimeMicroseconds':212,'OSCPUVirtualTimeMicroseconds':639,'OSReadChars':894,'OSWriteChars':319}
Settings: {'load_balancing':'random','max_memory_usage':'10000000000'}
used_aggregate_functions: []
used_aggregate_function_combinators: []
used_database_engines: []
used_data_type_families: []
used_dictionaries: []
used_formats: []
used_functions: []
used_storages: []
used_table_functions: []
См. также
- system.query_thread_log — в этой таблице содержится информация о цепочке каждого выполненного запроса.