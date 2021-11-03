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system.query_log

Содержит информацию о выполняемых запросах, например, время начала обработки, продолжительность обработки, сообщения об ошибках.

:::note "Внимание"
Таблица не содержит входных данных для запросов `INSERT`.
:::

Настойки логгирования можно изменить в секции серверной конфигурации query_log.

Можно отключить логгирование настройкой log_queries = 0. По-возможности, не отключайте логгирование, поскольку информация из таблицы важна при решении проблем.

Период сброса данных в таблицу задаётся параметром flush_interval_milliseconds в конфигурационной секции query_log. Чтобы принудительно записать логи из буффера памяти в таблицу, используйте запрос SYSTEM FLUSH LOGS.

ClickHouse не удаляет данные из таблица автоматически. Смотрите Введение.

Таблица system.query_log содержит информацию о двух видах запросов:

  1. Первоначальные запросы, которые были выполнены непосредственно клиентом.
  2. Дочерние запросы, инициированные другими запросами (для выполнения распределенных запросов). Для дочерних запросов информация о первоначальном запросе содержится в столбцах initial_*.

В зависимости от статуса (столбец type) каждый запрос создаёт одну или две строки в таблице query_log:

  1. Если запрос выполнен успешно, создаются два события типа QueryStart и QueryFinish.
  2. Если во время обработки запроса возникла ошибка, создаются два события с типами QueryStart и ExceptionWhileProcessing.
  3. Если ошибка произошла ещё до запуска запроса, создается одно событие с типом ExceptionBeforeStart.

Чтобы уменьшить количество запросов, регистрирующихся в таблице query_log, вы можете использовать настройку log_queries_probability.

Чтобы регистрировать отформатированные запросы в столбце formatted_query, вы можете использовать настройку log_formatted_queries.

Столбцы:

  • type (Enum8) — тип события, произошедшего при выполнении запроса. Значения:
    • 'QueryStart' = 1 — успешное начало выполнения запроса.
    • 'QueryFinish' = 2 — успешное завершение выполнения запроса.
    • 'ExceptionBeforeStart' = 3 — исключение перед началом обработки запроса.
    • 'ExceptionWhileProcessing' = 4 — исключение во время обработки запроса.
  • event_date (Date) — дата начала запроса.
  • event_time (DateTime) — время начала запроса.
  • event_time_microseconds (DateTime) — время начала запроса с точностью до микросекунд.
  • query_start_time (DateTime) — время начала обработки запроса.
  • query_start_time_microseconds (DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд.
  • query_duration_ms (UInt64) — длительность выполнения запроса в миллисекундах.
  • read_rows (UInt64) — общее количество строк, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для IN и JOIN. Для распределенных запросов read_rows включает в себя общее количество строк, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение read_rows, а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся.
  • read_bytes (UInt64) — общее количество байтов, считанных из всех таблиц и табличных функций, участвующих в запросе. Включает в себя обычные подзапросы, подзапросы для IN и JOIN. Для распределенных запросов read_bytes включает в себя общее количество байтов, прочитанных на всех репликах. Каждая реплика передает собственное значение read_bytes, а сервер-инициатор запроса суммирует все полученные и локальные значения. Объемы кэша не учитываюся.
  • written_rows (UInt64) — количество записанных строк для запросов INSERT. Для других запросов, значение столбца 0.
  • written_bytes (UInt64) — объём записанных данных в байтах для запросов INSERT. Для других запросов, значение столбца 0.
  • result_rows (UInt64) — количество строк в результате запроса SELECT или количество строк в запросе INSERT.
  • result_bytes (UInt64) — объём RAM в байтах, использованный для хранения результата запроса.
  • memory_usage (UInt64) — потребление RAM запросом.
  • current_database (String) — имя текущей базы данных.
  • query (String) — текст запроса.
  • formatted_query (String) — текст отформатированного запроса.
  • normalized_query_hash (UInt64) — идентичная хэш-сумма без значений литералов для аналогичных запросов.
  • query_kind (LowCardinality(String)) — тип запроса.
  • databases (Array(LowCardinality(String))) — имена баз данных, присутствующих в запросе.
  • tables (Array(LowCardinality(String))) — имена таблиц, присутствующих в запросе.
  • views (Array(LowCardinality(String))) — имена представлений (материализованные или live), которые представленны в запросе.
  • columns (Array(LowCardinality(String))) — имена столбцов, присутствующих в запросе.
  • projections (String) — имена проекций, использованных при выполнении запроса.
  • exception_code (Int32) — код исключения.
  • exception (String) — сообщение исключения, если запрос завершился по исключению.
  • stack_trace (String) — stack trace. Пустая строка, если запрос успешно завершен.
  • is_initial_query (UInt8) — вид запроса. Возможные значения:
    • 1 — запрос был инициирован клиентом.
    • 0 — запрос был инициирован другим запросом при выполнении распределенного запроса.
  • user (String) — пользователь, запустивший текущий запрос.
  • query_id (String) — ID запроса.
  • address (IPv6) — IP адрес, с которого пришел запрос.
  • port (UInt16) — порт, с которого клиент сделал запрос
  • initial_user (String) — пользователь, запустивший первоначальный запрос (для распределенных запросов).
  • initial_query_id (String) — ID родительского запроса.
  • initial_address (IPv6) — IP адрес, с которого пришел родительский запрос.
  • initial_port (UInt16) — порт, с которого клиент сделал родительский запрос.
  • initial_query_start_time (DateTime) — время начала обработки запроса (для распределенных запросов).
  • initial_query_start_time_microseconds (DateTime64) — время начала обработки запроса с точностью до микросекунд (для распределенных запросов).
  • interface (UInt8) — интерфейс, с которого ушёл запрос. Возможные значения:
    • 1 — TCP.
    • 2 — HTTP.
  • os_user (String) — имя пользователя операционной системы, который запустил clickhouse-client.
  • client_hostname (String) — имя сервера, с которого присоединился clickhouse-client или другой TCP клиент.
  • client_name (String) — clickhouse-client или другой TCP клиент.
  • client_revision (UInt32) — ревизия clickhouse-client или другого TCP клиента.
  • client_version_major (UInt32) — старшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента.
  • client_version_minor (UInt32) — младшая версия clickhouse-client или другого TCP клиента.
  • client_version_patch (UInt32) — патч clickhouse-client или другого TCP клиента.
  • http_method (UInt8) — HTTP метод, инициировавший запрос. Возможные значения:
    • 0 — запрос запущен с интерфейса TCP.
    • 1 — GET.
    • 2 — POST.
  • http_user_agent (String) — HTTP заголовок UserAgent.
  • http_referer (String) — HTTP заголовок Referer (содержит полный или частичный адрес страницы, с которой был выполнен запрос).
  • forwarded_for (String) — HTTP заголовок X-Forwarded-For.
  • quota_key (String) — ключ квоты из настроек квот (см. keyed).
  • revision (UInt32) — ревизия ClickHouse.
  • ProfileEvents (Map(String, UInt64)) — счетчики для изменения различных метрик. Описание метрик можно получить из таблицы system.events(#system_tables-events
  • Settings (Map(String, String)) — имена настроек, которые меняются, когда клиент выполняет запрос. Чтобы разрешить логирование изменений настроек, установите параметр log_query_settings равным 1.
  • log_comment (String) — комментарий к записи в логе. Представляет собой произвольную строку, длина которой должна быть не больше, чем max_query_size. Если нет комментария, то пустая строка.
  • thread_ids (Array(UInt64)) — идентификаторы потоков, участвующих в обработке запросов.
  • used_aggregate_functions (Array(String)) — канонические имена агрегатных функций, использованных при выполнении запроса.
  • used_aggregate_function_combinators (Array(String)) — канонические имена комбинаторов агрегатных функций, использованных при выполнении запроса.
  • used_database_engines (Array(String)) — канонические имена движков баз данных, использованных при выполнении запроса.
  • used_data_type_families (Array(String)) — канонические имена семейств типов данных, использованных при выполнении запроса.
  • used_dictionaries (Array(String)) — канонические имена источников словарей, использованных при выполнении запроса.
  • used_formats (Array(String)) — канонические имена форматов, использованных при выполнении запроса.
  • used_functions (Array(String)) — канонические имена функций, использованных при выполнении запроса.
  • used_storages (Array(String)) — канонические имена движков таблиц, использованных при выполнении запроса.
  • used_table_functions (Array(String)) — канонические имена табличных функций, использованных при выполнении запроса.

Пример

SELECT * FROM system.query_log WHERE type = 'QueryFinish' ORDER BY query_start_time DESC LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
type:                                  QueryFinish
event_date:                            2021-11-03
event_time:                            2021-11-03 16:13:54
event_time_microseconds:               2021-11-03 16:13:54.953024
query_start_time:                      2021-11-03 16:13:54
query_start_time_microseconds:         2021-11-03 16:13:54.952325
query_duration_ms:                     0
read_rows:                             69
read_bytes:                            6187
written_rows:                          0
written_bytes:                         0
result_rows:                           69
result_bytes:                          48256
memory_usage:                          0
current_database:                      default
query:                                 DESCRIBE TABLE system.query_log
formatted_query:
normalized_query_hash:                 8274064835331539124
query_kind:
databases:                             []
tables:                                []
columns:                               []
projections:                           []
views:                                 []
exception_code:                        0
exception:
stack_trace:
is_initial_query:                      1
user:                                  default
query_id:                              7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6
address:                               ::ffff:127.0.0.1
port:                                  40452
initial_user:                          default
initial_query_id:                      7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6
initial_address:                       ::ffff:127.0.0.1
initial_port:                          40452
initial_query_start_time:              2021-11-03 16:13:54
initial_query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325
interface:                             1
os_user:                               sevirov
client_hostname:                       clickhouse.ru-central1.internal
client_name:                           ClickHouse
client_revision:                       54449
client_version_major:                  21
client_version_minor:                  10
client_version_patch:                  1
http_method:                           0
http_user_agent:
http_referer:
forwarded_for:
quota_key:
revision:                              54456
log_comment:
thread_ids:                            [30776,31174]
ProfileEvents:                         {'Query':1,'NetworkSendElapsedMicroseconds':59,'NetworkSendBytes':2643,'SelectedRows':69,'SelectedBytes':6187,'ContextLock':9,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':817,'UserTimeMicroseconds':427,'SystemTimeMicroseconds':212,'OSCPUVirtualTimeMicroseconds':639,'OSReadChars':894,'OSWriteChars':319}
Settings:                              {'load_balancing':'random','max_memory_usage':'10000000000'}
used_aggregate_functions:              []
used_aggregate_function_combinators:   []
used_database_engines:                 []
used_data_type_families:               []
used_dictionaries:                     []
used_formats:                          []
used_functions:                        []
used_storages:                         []
used_table_functions:                  []

См. также

  • system.query_thread_log — в этой таблице содержится информация о цепочке каждого выполненного запроса.