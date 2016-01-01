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system.query_cache

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Показывает содержимое кэша запросов.

Колонки:

  • query (String) — Строка запроса.
  • query_id (String) — ID запроса.
  • result_size (UInt64) — Размер записи кэша запроса.
  • tag (LowCardinality(String)) — Тег записи кэша запроса.
  • stale (UInt8) — Если запись кэша запроса устарела.
  • shared (UInt8) — Если запись кэша запроса совместная для нескольких пользователей.
  • compressed (UInt8) — Если запись кэша запроса сжата.
  • expires_at (DateTime) — Когда запись кэша запроса станет устаревшей.
  • key_hash (UInt64) — Хэш строки запроса, используемый как ключ для поиска записей кэша запросов.

Пример