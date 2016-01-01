system.query_cache
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Показывает содержимое кэша запросов.
Колонки:
query(String) — Строка запроса.
query_id(String) — ID запроса.
result_size(UInt64) — Размер записи кэша запроса.
tag(LowCardinality(String)) — Тег записи кэша запроса.
stale(UInt8) — Если запись кэша запроса устарела.
shared(UInt8) — Если запись кэша запроса совместная для нескольких пользователей.
compressed(UInt8) — Если запись кэша запроса сжата.
expires_at(DateTime) — Когда запись кэша запроса станет устаревшей.
key_hash(UInt64) — Хэш строки запроса, используемый как ключ для поиска записей кэша запросов.
Пример