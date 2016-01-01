Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

system.projection_parts_columns

Эта таблица содержит информацию о колонках в частях проекции для таблиц семейства MergeTree.

Columns

ColumnDescriptionType
partitionИмя партиции.String
nameИмя части данных.String
part_typeФормат хранения части данных.String
parent_nameИмя исходной (родительской) части данных.String
parent_uuidUUID исходной (родительской) части данных.UUID
parent_part_typeФормат хранения исходной (родительской) части данных.String
activeФлаг, указывающий, является ли часть данных активнойUInt8
marksКоличество меток.UInt64
rowsКоличество строк.UInt64
bytes_on_diskОбщий размер всех файлов части данных в байтах.UInt64
data_compressed_bytesОбщий размер сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.UInt64
data_uncompressed_bytesОбщий размер не сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.UInt64
marks_bytesРазмер файла с метками.UInt64
parent_marksКоличество меток в исходной (родительской) части.UInt64
parent_rowsКоличество строк в исходной (родительской) части.UInt64
parent_bytes_on_diskОбщий размер всех файлов исходной (родительской) части данных в байтах.UInt64
parent_data_compressed_bytesОбщий размер сжатых данных в исходной (родительской) части данных.UInt64
parent_data_uncompressed_bytesОбщий размер не сжатых данных в исходной (родительской) части данных.UInt64
parent_marks_bytesРазмер файла с метками в исходной (родительской) части данных.UInt64
modification_timeВремя изменения директории с частью данных. Обычно соответствует времени создания части данных.DateTime
remove_timeВремя, когда часть данных стала неактивной.DateTime
refcountКоличество мест, где используется часть данных. Значение больше 2 указывает на то, что часть данных используется в запросах или слияниях.UInt32
min_dateМинимальное значение для колонки Date, если она включена в ключ партиционирования.Date
max_dateМаксимальное значение для колонки Date, если она включена в ключ партиционирования.Date
min_timeМинимальное значение для колонки DateTime, если она включена в ключ партиционирования.DateTime
max_timeМаксимальное значение для колонки DateTime, если она включена в ключ партиционирования.DateTime
partition_idID партиции.String
min_block_numberМинимальное количество частей данных, из которых состоит текущая часть после слияния.Int64
max_block_numberМаксимальное количество частей данных, из которых состоит текущая часть после слияния.Int64
levelГлубина дерева слияния. Ноль означает, что текущая часть была создана в результате вставки, а не слияния других частей.UInt32
data_versionНомер, используемый для определения, какие мутации должны быть применены к части данных (мутации с версией выше, чем data_version).UInt64
primary_key_bytes_in_memoryКоличество памяти (в байтах), используемой для значений первичного ключа.UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocatedКоличество памяти (в байтах), зарезервированной для значений первичного ключа.UInt64
databaseИмя базы данных.String
tableИмя таблицы.String
engineИмя движка таблицы без параметров.String
disk_nameИмя диска, на котором хранится часть данных.String
pathАбсолютный путь к папке с файлами части данных.String
columnИмя колонки.String
typeТип колонки.String
column_positionПорядковый номер колонки в таблице, начиная с 1.UInt64
default_kindТип выражения (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) для значения по умолчанию, или пустая строка, если он не определен.String
default_expressionВыражение для значения по умолчанию, или пустая строка, если оно не определено.String
column_bytes_on_diskОбщий размер колонки в байтах.UInt64
column_data_compressed_bytesОбщий размер сжатых данных в колонке, в байтах.UInt64
column_data_uncompressed_bytesОбщий размер не сжатых данных в колонке, в байтах.UInt64
column_marks_bytesРазмер колонки с метками, в байтах.UInt64
column_modification_timeВремя последнего изменения колонки.Nullable(DateTime)
bytesПсевдоним для bytes_on_diskUInt64
marks_sizeПсевдоним для marks_bytesUInt64
part_nameПсевдоним для nameString