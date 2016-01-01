system.projection_parts_columns
Эта таблица содержит информацию о колонках в частях проекции для таблиц семейства MergeTree.
Columns
|Column
|Description
|Type
partition
|Имя партиции.
|String
name
|Имя части данных.
|String
part_type
|Формат хранения части данных.
|String
parent_name
|Имя исходной (родительской) части данных.
|String
parent_uuid
|UUID исходной (родительской) части данных.
|UUID
parent_part_type
|Формат хранения исходной (родительской) части данных.
|String
active
|Флаг, указывающий, является ли часть данных активной
|UInt8
marks
|Количество меток.
|UInt64
rows
|Количество строк.
|UInt64
bytes_on_disk
|Общий размер всех файлов части данных в байтах.
|UInt64
data_compressed_bytes
|Общий размер сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.
|UInt64
data_uncompressed_bytes
|Общий размер не сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.
|UInt64
marks_bytes
|Размер файла с метками.
|UInt64
parent_marks
|Количество меток в исходной (родительской) части.
|UInt64
parent_rows
|Количество строк в исходной (родительской) части.
|UInt64
parent_bytes_on_disk
|Общий размер всех файлов исходной (родительской) части данных в байтах.
|UInt64
parent_data_compressed_bytes
|Общий размер сжатых данных в исходной (родительской) части данных.
|UInt64
parent_data_uncompressed_bytes
|Общий размер не сжатых данных в исходной (родительской) части данных.
|UInt64
parent_marks_bytes
|Размер файла с метками в исходной (родительской) части данных.
|UInt64
modification_time
|Время изменения директории с частью данных. Обычно соответствует времени создания части данных.
|DateTime
remove_time
|Время, когда часть данных стала неактивной.
|DateTime
refcount
|Количество мест, где используется часть данных. Значение больше 2 указывает на то, что часть данных используется в запросах или слияниях.
|UInt32
min_date
|Минимальное значение для колонки Date, если она включена в ключ партиционирования.
|Date
max_date
|Максимальное значение для колонки Date, если она включена в ключ партиционирования.
|Date
min_time
|Минимальное значение для колонки DateTime, если она включена в ключ партиционирования.
|DateTime
max_time
|Максимальное значение для колонки DateTime, если она включена в ключ партиционирования.
|DateTime
partition_id
|ID партиции.
|String
min_block_number
|Минимальное количество частей данных, из которых состоит текущая часть после слияния.
|Int64
max_block_number
|Максимальное количество частей данных, из которых состоит текущая часть после слияния.
|Int64
level
|Глубина дерева слияния. Ноль означает, что текущая часть была создана в результате вставки, а не слияния других частей.
|UInt32
data_version
|Номер, используемый для определения, какие мутации должны быть применены к части данных (мутации с версией выше, чем data_version).
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory
|Количество памяти (в байтах), используемой для значений первичного ключа.
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocated
|Количество памяти (в байтах), зарезервированной для значений первичного ключа.
|UInt64
database
|Имя базы данных.
|String
table
|Имя таблицы.
|String
engine
|Имя движка таблицы без параметров.
|String
disk_name
|Имя диска, на котором хранится часть данных.
|String
path
|Абсолютный путь к папке с файлами части данных.
|String
column
|Имя колонки.
|String
type
|Тип колонки.
|String
column_position
|Порядковый номер колонки в таблице, начиная с 1.
|UInt64
default_kind
|Тип выражения (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) для значения по умолчанию, или пустая строка, если он не определен.
|String
default_expression
|Выражение для значения по умолчанию, или пустая строка, если оно не определено.
|String
column_bytes_on_disk
|Общий размер колонки в байтах.
|UInt64
column_data_compressed_bytes
|Общий размер сжатых данных в колонке, в байтах.
|UInt64
column_data_uncompressed_bytes
|Общий размер не сжатых данных в колонке, в байтах.
|UInt64
column_marks_bytes
|Размер колонки с метками, в байтах.
|UInt64
column_modification_time
|Время последнего изменения колонки.
|Nullable(DateTime)
bytes
|Псевдоним для bytes_on_disk
|UInt64
marks_size
|Псевдоним для marks_bytes
|UInt64
part_name
|Псевдоним для name
|String