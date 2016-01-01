system.projection_parts_columns

partition Имя партиции. String

name Имя части данных. String

part_type Формат хранения части данных. String

parent_name Имя исходной (родительской) части данных. String

parent_uuid UUID исходной (родительской) части данных. UUID

parent_part_type Формат хранения исходной (родительской) части данных. String

active Флаг, указывающий, является ли часть данных активной UInt8

marks Количество меток. UInt64

rows Количество строк. UInt64

bytes_on_disk Общий размер всех файлов части данных в байтах. UInt64

data_compressed_bytes Общий размер сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются. UInt64

data_uncompressed_bytes Общий размер не сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются. UInt64

marks_bytes Размер файла с метками. UInt64

parent_marks Количество меток в исходной (родительской) части. UInt64

parent_rows Количество строк в исходной (родительской) части. UInt64

parent_bytes_on_disk Общий размер всех файлов исходной (родительской) части данных в байтах. UInt64

parent_data_compressed_bytes Общий размер сжатых данных в исходной (родительской) части данных. UInt64

parent_data_uncompressed_bytes Общий размер не сжатых данных в исходной (родительской) части данных. UInt64

parent_marks_bytes Размер файла с метками в исходной (родительской) части данных. UInt64

modification_time Время изменения директории с частью данных. Обычно соответствует времени создания части данных. DateTime

remove_time Время, когда часть данных стала неактивной. DateTime

refcount Количество мест, где используется часть данных. Значение больше 2 указывает на то, что часть данных используется в запросах или слияниях. UInt32

min_date Минимальное значение для колонки Date, если она включена в ключ партиционирования. Date

max_date Максимальное значение для колонки Date, если она включена в ключ партиционирования. Date

min_time Минимальное значение для колонки DateTime, если она включена в ключ партиционирования. DateTime

max_time Максимальное значение для колонки DateTime, если она включена в ключ партиционирования. DateTime

partition_id ID партиции. String

min_block_number Минимальное количество частей данных, из которых состоит текущая часть после слияния. Int64

max_block_number Максимальное количество частей данных, из которых состоит текущая часть после слияния. Int64

level Глубина дерева слияния. Ноль означает, что текущая часть была создана в результате вставки, а не слияния других частей. UInt32

data_version Номер, используемый для определения, какие мутации должны быть применены к части данных (мутации с версией выше, чем data_version). UInt64

primary_key_bytes_in_memory Количество памяти (в байтах), используемой для значений первичного ключа. UInt64

primary_key_bytes_in_memory_allocated Количество памяти (в байтах), зарезервированной для значений первичного ключа. UInt64

database Имя базы данных. String

table Имя таблицы. String

engine Имя движка таблицы без параметров. String

disk_name Имя диска, на котором хранится часть данных. String

path Абсолютный путь к папке с файлами части данных. String

column Имя колонки. String

type Тип колонки. String

column_position Порядковый номер колонки в таблице, начиная с 1. UInt64

default_kind Тип выражения (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) для значения по умолчанию, или пустая строка, если он не определен. String

default_expression Выражение для значения по умолчанию, или пустая строка, если оно не определено. String

column_bytes_on_disk Общий размер колонки в байтах. UInt64

column_data_compressed_bytes Общий размер сжатых данных в колонке, в байтах. UInt64

column_data_uncompressed_bytes Общий размер не сжатых данных в колонке, в байтах. UInt64

column_marks_bytes Размер колонки с метками, в байтах. UInt64

column_modification_time Время последнего изменения колонки. Nullable(DateTime)

bytes Псевдоним для bytes_on_disk UInt64

marks_size Псевдоним для marks_bytes UInt64