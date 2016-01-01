system.projection_parts
Эта таблица содержит информацию о частях проекций для таблиц семейства MergeTree.
Columns
|Column
|Description
|Type
partition
|Имя партиции.
|String
name
|Имя части данных.
|String
part_type
|Формат хранения части данных. Возможные значения: Wide (файл на колонку) и Compact (один файл для всех колонок).
|String
parent_name
|Имя исходной (родительской) части данных.
|String
parent_uuid
|UUID исходной (родительской) части данных.
|UUID
parent_part_type
|Формат хранения исходной (родительской) части данных.
|String
active
|Флаг, который указывает, активна ли часть данных. Если часть данных активна, она используется в таблице. В противном случае она собирается на удаление. Невостребованные части данных появляются после операций слияния и мутации.
|UInt8
marks
|Количество меток. Чтобы получить приблизительное количество строк в части данных, умножьте метки на гранулярность индекса (обычно 8192) (данный совет не работает для адаптивной гранулярности).
|UInt64
rows
|Количество строк.
|UInt64
bytes_on_disk
|Общий размер всех файлов части данных в байтах.
|UInt64
data_compressed_bytes
|Общий размер сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.
|UInt64
data_uncompressed_bytes
|Общий размер несжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.
|UInt64
marks_bytes
|Размер файла с метками.
|UInt64
parent_marks
|Количество меток в исходной (родительской) части.
|UInt64
parent_rows
|Количество строк в исходной (родительской) части.
|UInt64
parent_bytes_on_disk
|Общий размер всех файлов исходной (родительской) части данных в байтах.
|UInt64
parent_data_compressed_bytes
|Общий размер сжатых данных в исходной (родительской) части данных.
|UInt64
parent_data_uncompressed_bytes
|Общий размер несжатых данных в исходной (родительской) части данных.
|UInt64
parent_marks_bytes
|Размер файла с метками в исходной (родительской) части данных.
|UInt64
modification_time
|Время, когда каталог с частью данных был изменен. Это обычно соответствует времени создания части данных.
|DateTime
remove_time
|Время, когда часть данных стала неактивной.
|DateTime
refcount
|Количество мест, где используется часть данных. Значение больше 2 указывает на то, что часть данных используется в запросах или слияниях.
|UInt32
min_date
|Минимальное значение ключа даты в части данных.
|Date
max_date
|Максимальное значение ключа даты в части данных.
|Date
min_time
|Минимальное значение ключа даты и времени в части данных.
|DateTime
max_time
|Максимальное значение ключа даты и времени в части данных.
|DateTime
partition_id
|ID партиции.
|String
min_block_number
|Минимальное количество частей данных, которые составляют текущую часть после слияния.
|Int64
max_block_number
|Максимальное количество частей данных, которые составляют текущую часть после слияния.
|Int64
level
|Глубина дерева слияния. Ноль означает, что текущая часть была создана путем вставки, а не слияния других частей.
|UInt32
data_version
|Номер, который используется для определения, какие мутации должны быть применены к части данных (мутации с версией, выше чем data_version).
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory
|Объем памяти (в байтах), используемый значениями первичного ключа.
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocated
|Объем памяти (в байтах), зарезервированный для значений первичного ключа.
|UInt64
is_frozen
|Флаг, показывающий, что резервная копия данных по партиции существует. 1 — резервная копия существует. 0 — резервная копия не существует.
|UInt8
database
|Имя базы данных.
|String
table
|Имя таблицы.
|String
engine
|Имя движка таблицы без параметров.
|String
disk_name
|Имя диска, на котором хранится часть данных.
|String
path
|Абсолютный путь к папке с файлами части данных.
|String
hash_of_all_files
|sipHash128 сжатых файлов.
|String
hash_of_uncompressed_files
|sipHash128 несжатых файлов (файлы с метками, файл индекса и т.д.).
|String
uncompressed_hash_of_compressed_files
|sipHash128 данных в сжатых файлах, как если бы они были несжаты.
|String
delete_ttl_info_min
|Минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL УДАЛЕНИЯ.
|DateTime
delete_ttl_info_max
|Максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL УДАЛЕНИЯ.
|DateTime
move_ttl_info.expression
|Массив выражений. Каждое выражение определяет правило TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.
|Array(String)
move_ttl_info.min
|Массив значений даты и времени. Каждый элемент описывает минимальное значение ключа для правила TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.
|Array(DateTime)
move_ttl_info.max
|Массив значений даты и времени. Каждый элемент описывает максимальное значение ключа для правила TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.
|Array(DateTime)
default_compression_codec
|Имя кодека, используемого для сжатия этой части данных (в случае, если нет явного кодека для колонок).
|String
recompression_ttl_info.expression
|Выражение TTL.
|Array(String)
recompression_ttl_info.min
|Минимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL.
|Array(DateTime)
recompression_ttl_info.max
|Максимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL.
|Array(DateTime)
group_by_ttl_info.expression
|Выражение TTL.
|Array(String)
group_by_ttl_info.min
|Минимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL.
|Array(DateTime)
group_by_ttl_info.max
|Максимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL.
|Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.expression
|Выражение TTL.
|Array(String)
rows_where_ttl_info.min
|Минимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL.
|Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.max
|Максимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL.
|Array(DateTime)
is_broken
|Показатель того, сломана ли часть проекции
|UInt8
exception_code
|Сообщение об исключении, объясняющее сломанное состояние части проекции
|Int32
exception
|Код исключения, объясняющий сломанное состояние части проекции
|String
bytes
|Псевдоним для bytes_on_disk
|UInt64
marks_size
|Псевдоним для marks_bytes
|UInt64
part_name
|Псевдоним для name
|String