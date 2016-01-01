Перейти к основному содержимому
system.projection_parts

Эта таблица содержит информацию о частях проекций для таблиц семейства MergeTree.

Columns

ColumnDescriptionType
partitionИмя партиции.String
nameИмя части данных.String
part_typeФормат хранения части данных. Возможные значения: Wide (файл на колонку) и Compact (один файл для всех колонок).String
parent_nameИмя исходной (родительской) части данных.String
parent_uuidUUID исходной (родительской) части данных.UUID
parent_part_typeФормат хранения исходной (родительской) части данных.String
activeФлаг, который указывает, активна ли часть данных. Если часть данных активна, она используется в таблице. В противном случае она собирается на удаление. Невостребованные части данных появляются после операций слияния и мутации.UInt8
marksКоличество меток. Чтобы получить приблизительное количество строк в части данных, умножьте метки на гранулярность индекса (обычно 8192) (данный совет не работает для адаптивной гранулярности).UInt64
rowsКоличество строк.UInt64
bytes_on_diskОбщий размер всех файлов части данных в байтах.UInt64
data_compressed_bytesОбщий размер сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.UInt64
data_uncompressed_bytesОбщий размер несжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются.UInt64
marks_bytesРазмер файла с метками.UInt64
parent_marksКоличество меток в исходной (родительской) части.UInt64
parent_rowsКоличество строк в исходной (родительской) части.UInt64
parent_bytes_on_diskОбщий размер всех файлов исходной (родительской) части данных в байтах.UInt64
parent_data_compressed_bytesОбщий размер сжатых данных в исходной (родительской) части данных.UInt64
parent_data_uncompressed_bytesОбщий размер несжатых данных в исходной (родительской) части данных.UInt64
parent_marks_bytesРазмер файла с метками в исходной (родительской) части данных.UInt64
modification_timeВремя, когда каталог с частью данных был изменен. Это обычно соответствует времени создания части данных.DateTime
remove_timeВремя, когда часть данных стала неактивной.DateTime
refcountКоличество мест, где используется часть данных. Значение больше 2 указывает на то, что часть данных используется в запросах или слияниях.UInt32
min_dateМинимальное значение ключа даты в части данных.Date
max_dateМаксимальное значение ключа даты в части данных.Date
min_timeМинимальное значение ключа даты и времени в части данных.DateTime
max_timeМаксимальное значение ключа даты и времени в части данных.DateTime
partition_idID партиции.String
min_block_numberМинимальное количество частей данных, которые составляют текущую часть после слияния.Int64
max_block_numberМаксимальное количество частей данных, которые составляют текущую часть после слияния.Int64
levelГлубина дерева слияния. Ноль означает, что текущая часть была создана путем вставки, а не слияния других частей.UInt32
data_versionНомер, который используется для определения, какие мутации должны быть применены к части данных (мутации с версией, выше чем data_version).UInt64
primary_key_bytes_in_memoryОбъем памяти (в байтах), используемый значениями первичного ключа.UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocatedОбъем памяти (в байтах), зарезервированный для значений первичного ключа.UInt64
is_frozenФлаг, показывающий, что резервная копия данных по партиции существует. 1 — резервная копия существует. 0 — резервная копия не существует.UInt8
databaseИмя базы данных.String
tableИмя таблицы.String
engineИмя движка таблицы без параметров.String
disk_nameИмя диска, на котором хранится часть данных.String
pathАбсолютный путь к папке с файлами части данных.String
hash_of_all_filessipHash128 сжатых файлов.String
hash_of_uncompressed_filessipHash128 несжатых файлов (файлы с метками, файл индекса и т.д.).String
uncompressed_hash_of_compressed_filessipHash128 данных в сжатых файлах, как если бы они были несжаты.String
delete_ttl_info_minМинимальное значение ключа даты и времени для правила TTL УДАЛЕНИЯ.DateTime
delete_ttl_info_maxМаксимальное значение ключа даты и времени для правила TTL УДАЛЕНИЯ.DateTime
move_ttl_info.expressionМассив выражений. Каждое выражение определяет правило TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.Array(String)
move_ttl_info.minМассив значений даты и времени. Каждый элемент описывает минимальное значение ключа для правила TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.Array(DateTime)
move_ttl_info.maxМассив значений даты и времени. Каждый элемент описывает максимальное значение ключа для правила TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.Array(DateTime)
default_compression_codecИмя кодека, используемого для сжатия этой части данных (в случае, если нет явного кодека для колонок).String
recompression_ttl_info.expressionВыражение TTL.Array(String)
recompression_ttl_info.minМинимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL.Array(DateTime)
recompression_ttl_info.maxМаксимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL.Array(DateTime)
group_by_ttl_info.expressionВыражение TTL.Array(String)
group_by_ttl_info.minМинимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL.Array(DateTime)
group_by_ttl_info.maxМаксимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL.Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.expressionВыражение TTL.Array(String)
rows_where_ttl_info.minМинимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL.Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.maxМаксимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL.Array(DateTime)
is_brokenПоказатель того, сломана ли часть проекцииUInt8
exception_codeСообщение об исключении, объясняющее сломанное состояние части проекцииInt32
exceptionКод исключения, объясняющий сломанное состояние части проекцииString
bytesПсевдоним для bytes_on_diskUInt64
marks_sizeПсевдоним для marks_bytesUInt64
part_nameПсевдоним для nameString