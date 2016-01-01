system.projection_parts

partition Имя партиции. String

name Имя части данных. String

part_type Формат хранения части данных. Возможные значения: Wide (файл на колонку) и Compact (один файл для всех колонок). String

parent_name Имя исходной (родительской) части данных. String

parent_uuid UUID исходной (родительской) части данных. UUID

parent_part_type Формат хранения исходной (родительской) части данных. String

active Флаг, который указывает, активна ли часть данных. Если часть данных активна, она используется в таблице. В противном случае она собирается на удаление. Невостребованные части данных появляются после операций слияния и мутации. UInt8

marks Количество меток. Чтобы получить приблизительное количество строк в части данных, умножьте метки на гранулярность индекса (обычно 8192) (данный совет не работает для адаптивной гранулярности). UInt64

rows Количество строк. UInt64

bytes_on_disk Общий размер всех файлов части данных в байтах. UInt64

data_compressed_bytes Общий размер сжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются. UInt64

data_uncompressed_bytes Общий размер несжатых данных в части данных. Все вспомогательные файлы (например, файлы с метками) не включаются. UInt64

marks_bytes Размер файла с метками. UInt64

parent_marks Количество меток в исходной (родительской) части. UInt64

parent_rows Количество строк в исходной (родительской) части. UInt64

parent_bytes_on_disk Общий размер всех файлов исходной (родительской) части данных в байтах. UInt64

parent_data_compressed_bytes Общий размер сжатых данных в исходной (родительской) части данных. UInt64

parent_data_uncompressed_bytes Общий размер несжатых данных в исходной (родительской) части данных. UInt64

parent_marks_bytes Размер файла с метками в исходной (родительской) части данных. UInt64

modification_time Время, когда каталог с частью данных был изменен. Это обычно соответствует времени создания части данных. DateTime

remove_time Время, когда часть данных стала неактивной. DateTime

refcount Количество мест, где используется часть данных. Значение больше 2 указывает на то, что часть данных используется в запросах или слияниях. UInt32

min_date Минимальное значение ключа даты в части данных. Date

max_date Максимальное значение ключа даты в части данных. Date

min_time Минимальное значение ключа даты и времени в части данных. DateTime

max_time Максимальное значение ключа даты и времени в части данных. DateTime

partition_id ID партиции. String

min_block_number Минимальное количество частей данных, которые составляют текущую часть после слияния. Int64

max_block_number Максимальное количество частей данных, которые составляют текущую часть после слияния. Int64

level Глубина дерева слияния. Ноль означает, что текущая часть была создана путем вставки, а не слияния других частей. UInt32

data_version Номер, который используется для определения, какие мутации должны быть применены к части данных (мутации с версией, выше чем data_version). UInt64

primary_key_bytes_in_memory Объем памяти (в байтах), используемый значениями первичного ключа. UInt64

primary_key_bytes_in_memory_allocated Объем памяти (в байтах), зарезервированный для значений первичного ключа. UInt64

is_frozen Флаг, показывающий, что резервная копия данных по партиции существует. 1 — резервная копия существует. 0 — резервная копия не существует. UInt8

database Имя базы данных. String

table Имя таблицы. String

engine Имя движка таблицы без параметров. String

disk_name Имя диска, на котором хранится часть данных. String

path Абсолютный путь к папке с файлами части данных. String

hash_of_all_files sipHash128 сжатых файлов. String

hash_of_uncompressed_files sipHash128 несжатых файлов (файлы с метками, файл индекса и т.д.). String

uncompressed_hash_of_compressed_files sipHash128 данных в сжатых файлах, как если бы они были несжаты. String

delete_ttl_info_min Минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL УДАЛЕНИЯ. DateTime

delete_ttl_info_max Максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL УДАЛЕНИЯ. DateTime

move_ttl_info.expression Массив выражений. Каждое выражение определяет правило TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Array(String)

move_ttl_info.min Массив значений даты и времени. Каждый элемент описывает минимальное значение ключа для правила TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Array(DateTime)

move_ttl_info.max Массив значений даты и времени. Каждый элемент описывает максимальное значение ключа для правила TTL ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Array(DateTime)

default_compression_codec Имя кодека, используемого для сжатия этой части данных (в случае, если нет явного кодека для колонок). String

recompression_ttl_info.expression Выражение TTL. Array(String)

recompression_ttl_info.min Минимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL. Array(DateTime)

recompression_ttl_info.max Максимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL. Array(DateTime)

group_by_ttl_info.expression Выражение TTL. Array(String)

group_by_ttl_info.min Минимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL. Array(DateTime)

group_by_ttl_info.max Максимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL. Array(DateTime)

rows_where_ttl_info.expression Выражение TTL. Array(String)

rows_where_ttl_info.min Минимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли хотя бы одна строка с истекшим TTL. Array(DateTime)

rows_where_ttl_info.max Максимальное значение рассчитанного выражения TTL в этой части. Используется для понимания, есть ли все строки с истекшим TTL. Array(DateTime)

is_broken Показатель того, сломана ли часть проекции UInt8

exception_code Сообщение об исключении, объясняющее сломанное состояние части проекции Int32

exception Код исключения, объясняющий сломанное состояние части проекции String

bytes Псевдоним для bytes_on_disk UInt64

marks_size Псевдоним для marks_bytes UInt64