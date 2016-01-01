system.processors_profile_log
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Эта таблица содержит профилирование на уровне процессоров (которое вы можете найти в
EXPLAIN PIPELINE).
Колонки:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
event_date(Date) — Дата, когда произошло событие.
event_time(DateTime) — Дата и время, когда произошло событие.
event_time_microseconds(DateTime64) — Дата и время с точностью до микросекунд, когда произошло событие.
id(UInt64) — ID процессора
parent_ids(Array(UInt64)) — ID родительских процессоров
plan_step(UInt64) — ID шага плана запроса, который создал этот процессор. Значение равно нулю, если процессор не был добавлен ни с какого шага.
plan_group(UInt64) — Группа процессора, если он был создан шагом плана запроса. Группа — это логическая партиция процессоров, добавленных с одного и того же шага плана запроса. Группа используется только для улучшения представления результата EXPLAIN PIPELINE.
initial_query_id(String) — ID первоначального запроса (для распределенного выполнения запросов).
query_id(String) — ID запроса
name(LowCardinality(String)) — Имя процессора.
elapsed_us(UInt64) — Количество микросекунд, в течение которых был выполнен этот процессор.
input_wait_elapsed_us(UInt64) — Количество микросекунд, в течение которых этот процессор ждал данные (от другого процессора).
output_wait_elapsed_us(UInt64) — Количество микросекунд, в течение которых этот процессор ждал, потому что выходной порт был полон.
input_rows(UInt64) — Количество строк, обработанных процессором.
input_bytes(UInt64) — Количество байт, обработанных процессором.
output_rows(UInt64) — Количество строк, сгенерированных процессором.
output_bytes(UInt64) — Количество байт, сгенерированных процессором.
Пример
Запрос:
Результат:
Здесь вы можете видеть:
ExpressionTransformвыполнял функцию
sleep(1), поэтому его
работазаймет 1e6, и так
elapsed_us> 1e6.
SourceFromSingleChunkнуждается в ожидании, потому что
ExpressionTransformне принимает никаких данных во время выполнения
sleep(1), поэтому он будет в состоянии
PortFullв течение 1e6 мс, и так
output_wait_elapsed_us> 1e6.
LimitsCheckingTransform/
NullSource/
LazyOutputFormatнуждаются в ожидании, пока
ExpressionTransformвыполнит
sleep(1), чтобы обработать результат, так что
input_wait_elapsed_us> 1e6.
Смотрите также