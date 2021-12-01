system.processes
Используется для реализации запроса
SHOW PROCESSLIST.
Столбцы:
user(String) – пользователь, инициировавший запрос. При распределённом выполнении запросы отправляются на удалённые серверы от имени пользователя
default. Поле содержит имя пользователя для конкретного запроса, а не для запроса, который иницировал этот запрос.
address(String) – IP-адрес, с которого пришёл запрос. При распределённой обработке запроса аналогично. Чтобы определить откуда запрос пришел изначально, необходимо смотреть таблицу
system.processesна сервере-источнике запроса.
elapsed(Float64) – время в секундах с начала обработки запроса.
rows_read(UInt64) – количество прочитанных строк. При распределённой обработке запроса на сервере-инициаторе запроса представляет собой сумму по всем удалённым серверам.
bytes_read(UInt64) – количество прочитанных из таблиц байт, в несжатом виде. При распределённой обработке запроса на сервере-инициаторе запроса представляет собой сумму по всем удалённым серверам.
total_rows_approx(UInt64) – приблизительная оценка общего количества строк, которые должны быть прочитаны. При распределённой обработке запроса, на сервере-инициаторе запроса, представляет собой сумму по всем удалённым серверам. Может обновляться в процессе выполнения запроса, когда становятся известны новые источники для обработки.
memory_usage(UInt64) – потребление памяти запросом. Может не учитывать некоторые виды выделенной памяти. Смотрите описание настройки max_memory_usage.
query(String) – текст запроса. Для запросов
INSERTне содержит встаявляемые данные.
query_id(String) – идентификатор запроса, если был задан.