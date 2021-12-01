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system.processes

Используется для реализации запроса SHOW PROCESSLIST.

Столбцы:

  • user (String) – пользователь, инициировавший запрос. При распределённом выполнении запросы отправляются на удалённые серверы от имени пользователя default. Поле содержит имя пользователя для конкретного запроса, а не для запроса, который иницировал этот запрос.
  • address (String) – IP-адрес, с которого пришёл запрос. При распределённой обработке запроса аналогично. Чтобы определить откуда запрос пришел изначально, необходимо смотреть таблицу system.processes на сервере-источнике запроса.
  • elapsed (Float64) – время в секундах с начала обработки запроса.
  • rows_read (UInt64) – количество прочитанных строк. При распределённой обработке запроса на сервере-инициаторе запроса представляет собой сумму по всем удалённым серверам.
  • bytes_read (UInt64) – количество прочитанных из таблиц байт, в несжатом виде. При распределённой обработке запроса на сервере-инициаторе запроса представляет собой сумму по всем удалённым серверам.
  • total_rows_approx (UInt64) – приблизительная оценка общего количества строк, которые должны быть прочитаны. При распределённой обработке запроса, на сервере-инициаторе запроса, представляет собой сумму по всем удалённым серверам. Может обновляться в процессе выполнения запроса, когда становятся известны новые источники для обработки.
  • memory_usage (UInt64) – потребление памяти запросом. Может не учитывать некоторые виды выделенной памяти. Смотрите описание настройки max_memory_usage.
  • query (String) – текст запроса. Для запросов INSERT не содержит встаявляемые данные.
  • query_id (String) – идентификатор запроса, если был задан.