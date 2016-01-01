system.predicate_statistics_log

Выполнение запросов в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Поэтому для получения полного обзора всех данных требуется функция clusterAllReplicas . Подробности см. здесь.

Содержит статистику селективности по выборке, собранную при чтении из таблиц MergeTree . Таблица заполняется только тогда, когда predicate_statistics_sample_rate больше 0 .

Используйте эту таблицу, чтобы оценить, насколько селективны пользовательские предикаты в реальных рабочих нагрузках и сколько гранул остается после фильтрации по первичному ключу или индексу пропуска. Эти данные предназначены для рекомендаций по индексам и проекциям с учетом рабочих нагрузок.

Один запрос может порождать два вида строк в system.predicate_statistics_log :

Строки фильтрации , формируемые на каждом шаге prewhere/filter в MergeTreeSelectProcessor . В них заполняются predicate_expression , input_rows , passed_rows , filter_selectivity , а также столбцы для всего предиката: total_input_rows , total_passed_rows , total_selectivity . Столбцы, связанные с индексами, остаются пустыми.

Строки индекса, формируемые на каждом шаге чтения в ReadFromMergeTree . В них заполняются массивы index_names , index_types , total_granules , granules_after и index_selectivities — по одному элементу на каждый этап индекса (первичный ключ, партиция, индексы пропуска данных). Столбцы, связанные с предикатами, остаются пустыми.

Строки фильтрации и строки индекса для одного и того же запроса имеют одинаковые query_id и table , поэтому при необходимости их можно соединить.

Выборка управляется параметром predicate_statistics_sample_rate :

0 отключает сбор.

1 включает выборку для каждого запроса.

N > 1 включает выборку примерно для 1 / N запросов на основе хеша query_id .

Меньшие значения дают больше данных, но увеличивают нагрузку на CPU при чтении и число записей в системном журнале. После включения этого параметра используйте SYSTEM FLUSH LOGS , если нужно, чтобы строки появились сразу.

hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.

(Date) — Дата события. event_time (DateTime) — Временная метка, когда была записана эта запись в журнале.

(LowCardinality(String)) — Имя базы данных целевой таблицы. table (LowCardinality(String)) — Имя целевой таблицы.

(String) — Идентификатор запроса для связи с . predicate_expression (String) — Полное выражение фильтра, обрабатываемое на этом этапе prewhere/filter (дамп ActionsDAG ). Пусто для строк индекса.

(UInt64) — Строки, поступающие на этот этап prewhere/filter. Пусто для строк индекса. passed_rows (UInt64) — Строки, прошедшие этот этап prewhere/filter. Пусто для строк индекса.

(Float64) — Селективность этого этапа: . Пусто для строк индекса. total_input_rows (UInt64) — Строки, поступающие на первый этап prewhere (общее количество строк, прочитанных из гранул). Пусто для строк индекса.

(UInt64) — Строки, прошедшие все этапы prewhere (строки, переданные в запрос). Пусто для строк индекса. total_selectivity (Float64) — Селективность всего предиката: total_passed_rows / total_input_rows . Пусто для строк индекса.

(Array(LowCardinality(String))) — Имена применённых индексов, например . Заполняется только для строк индекса. index_types (Array(LowCardinality(String))) — Типы применённых индексов: PrimaryKey , Skip , MinMax , Partition . Заполняется только для строк индекса.

(Array(UInt64)) — Гранулы, поступающие на каждый этап индекса. Заполняется только для строк индекса. granules_after (Array(UInt64)) — Гранулы, оставшиеся после каждого этапа индекса. Заполняется только для строк индекса.

