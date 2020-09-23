system.parts_columns
Содержит информацию о кусках данных и столбцах таблиц семейства MergeTree.
Каждая строка описывает один кусок данных.
Столбцы:
partition(String) — имя партиции. Что такое партиция вы можете узнать из описания запроса ALTER.
Форматы:
YYYYMMдля автоматической схемы партиционирования по месяцам.
any_stringпри партиционировании вручную.
name(String) — имя куска данных.
part_type(String) — формат хранения данных.
Возможные значения:
Wide— каждая колонка хранится в отдельном файле.
Compact— все колонки хранятся в одном файле.
Формат хранения данных определяется настройками
min_bytes_for_wide_partи
min_rows_for_wide_partтаблицы MergeTree.
active(UInt8) — признак активности. Если кусок данных активен, то он используется таблицей, в противном случае он будет удален. Неактивные куски остаются после слияний.
marks(UInt64) — количество засечек. Чтобы получить примерное количество строк в куске данных, умножьте
marksна гранулированность индекса (обычно 8192).
rows(UInt64) — количество строк.
bytes_on_disk(UInt64) — общий размер всех файлов кусков данных в байтах.
data_compressed_bytes(UInt64) — общий размер сжатой информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — общий размер распакованной информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.
marks_bytes(UInt64) — размер файла с засечками.
modification_time(DateTime) — время модификации директории с куском данных. Обычно соответствует времени создания куска.
remove_time(DateTime) — время, когда кусок данных стал неактивным.
refcount(UInt32) — количество мест, в котором кусок данных используется. Значение больше 2 говорит о том, что кусок участвует в запросах или в слияниях.
min_date(Date) — минимальное значение ключа даты в куске данных.
max_date(Date) — максимальное значение ключа даты в куске данных.
partition_id(String) — ID партиции.
min_block_number(UInt64) — минимальное число кусков данных, из которых состоит текущий после слияния.
max_block_number(UInt64) — максимальное число кусков данных, из которых состоит текущий после слияния.
level(UInt32) — глубина дерева слияний. Если слияний не было, то
level=0.
data_version(UInt64) — число, которое используется для определения того, какие мутации необходимо применить к куску данных (мутации с версией большей, чем
data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — объём памяти в байтах, занимаемой значениями первичных ключей.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — объём памяти в байтах, выделенный для размещения первичных ключей.
database(String) — имя базы данных.
table(String) — имя таблицы.
engine(String) — имя движка таблицы, без параметров.
disk_name(String) — имя диска, на котором находится кусок данных.
path(String) — абсолютный путь к папке с файлами кусков данных.
column(String) — имя столбца.
type(String) — тип столбца.
column_position(UInt64) — порядковый номер столбца (нумерация начинается с 1).
default_kind(String) — тип выражения (
DEFAULT,
MATERIALIZED,
ALIAS) для значения по умолчанию или пустая строка.
default_expression(String) — выражение для значения по умолчанию или пустая строка.
column_bytes_on_disk(UInt64) — общий размер столбца в байтах.
column_data_compressed_bytes(UInt64) — общий размер сжатой информации в столбце в байтах.
column_data_uncompressed_bytes(UInt64) — общий размер распакованной информации в столбце в байтах.
column_marks_bytes(UInt64) — размер столбца с засечками в байтах.
bytes(UInt64) — алиас для
bytes_on_disk.
marks_size(UInt64) — алиас для
marks_bytes.
Пример
SELECT * FROM system.parts_columns LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition: tuple()
name: all_1_2_1
part_type: Wide
active: 1
marks: 2
rows: 2
bytes_on_disk: 155
data_compressed_bytes: 56
data_uncompressed_bytes: 4
marks_bytes: 96
modification_time: 2020-09-23 10:13:36
remove_time: 2106-02-07 06:28:15
refcount: 1
min_date: 1970-01-01
max_date: 1970-01-01
partition_id: all
min_block_number: 1
max_block_number: 2
level: 1
data_version: 1
primary_key_bytes_in_memory: 2
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
database: default
table: 53r93yleapyears
engine: MergeTree
disk_name: default
path: /var/lib/clickhouse/data/default/53r93yleapyears/all_1_2_1/
column: id
type: Int8
column_position: 1
default_kind:
default_expression:
column_bytes_on_disk: 76
column_data_compressed_bytes: 28
column_data_uncompressed_bytes: 2
column_marks_bytes: 48
Смотрите также