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system.parts_columns

Содержит информацию о кусках данных и столбцах таблиц семейства MergeTree.

Каждая строка описывает один кусок данных.

Столбцы:

  • partition (String) — имя партиции. Что такое партиция вы можете узнать из описания запроса ALTER.

    Форматы:

    • YYYYMM для автоматической схемы партиционирования по месяцам.
    • any_string при партиционировании вручную.

  • name (String) — имя куска данных.

  • part_type (String) — формат хранения данных.

    Возможные значения:

    • Wide — каждая колонка хранится в отдельном файле.
    • Compact — все колонки хранятся в одном файле.

    Формат хранения данных определяется настройками min_bytes_for_wide_part и min_rows_for_wide_part таблицы MergeTree.

  • active (UInt8) — признак активности. Если кусок данных активен, то он используется таблицей, в противном случае он будет удален. Неактивные куски остаются после слияний.

  • marks (UInt64) — количество засечек. Чтобы получить примерное количество строк в куске данных, умножьте marks на гранулированность индекса (обычно 8192).

  • rows (UInt64) — количество строк.

  • bytes_on_disk (UInt64) — общий размер всех файлов кусков данных в байтах.

  • data_compressed_bytes (UInt64) — общий размер сжатой информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

  • data_uncompressed_bytes (UInt64) — общий размер распакованной информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

  • marks_bytes (UInt64) — размер файла с засечками.

  • modification_time (DateTime) — время модификации директории с куском данных. Обычно соответствует времени создания куска.

  • remove_time (DateTime) — время, когда кусок данных стал неактивным.

  • refcount (UInt32) — количество мест, в котором кусок данных используется. Значение больше 2 говорит о том, что кусок участвует в запросах или в слияниях.

  • min_date (Date) — минимальное значение ключа даты в куске данных.

  • max_date (Date) — максимальное значение ключа даты в куске данных.

  • partition_id (String) — ID партиции.

  • min_block_number (UInt64) — минимальное число кусков данных, из которых состоит текущий после слияния.

  • max_block_number (UInt64) — максимальное число кусков данных, из которых состоит текущий после слияния.

  • level (UInt32) — глубина дерева слияний. Если слияний не было, то level=0.

  • data_version (UInt64) — число, которое используется для определения того, какие мутации необходимо применить к куску данных (мутации с версией большей, чем data_version).

  • primary_key_bytes_in_memory (UInt64) — объём памяти в байтах, занимаемой значениями первичных ключей.

  • primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) — объём памяти в байтах, выделенный для размещения первичных ключей.

  • database (String) — имя базы данных.

  • table (String) — имя таблицы.

  • engine (String) — имя движка таблицы, без параметров.

  • disk_name (String) — имя диска, на котором находится кусок данных.

  • path (String) — абсолютный путь к папке с файлами кусков данных.

  • column (String) — имя столбца.

  • type (String) — тип столбца.

  • column_position (UInt64) — порядковый номер столбца (нумерация начинается с 1).

  • default_kind (String) — тип выражения (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) для значения по умолчанию или пустая строка.

  • default_expression (String) — выражение для значения по умолчанию или пустая строка.

  • column_bytes_on_disk (UInt64) — общий размер столбца в байтах.

  • column_data_compressed_bytes (UInt64) — общий размер сжатой информации в столбце в байтах.

  • column_data_uncompressed_bytes (UInt64) — общий размер распакованной информации в столбце в байтах.

  • column_marks_bytes (UInt64) — размер столбца с засечками в байтах.

  • bytes (UInt64) — алиас для bytes_on_disk.

  • marks_size (UInt64) — алиас для marks_bytes.

Пример

SELECT * FROM system.parts_columns LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition:                             tuple()
name:                                  all_1_2_1
part_type:                             Wide
active:                                1
marks:                                 2
rows:                                  2
bytes_on_disk:                         155
data_compressed_bytes:                 56
data_uncompressed_bytes:               4
marks_bytes:                           96
modification_time:                     2020-09-23 10:13:36
remove_time:                           2106-02-07 06:28:15
refcount:                              1
min_date:                              1970-01-01
max_date:                              1970-01-01
partition_id:                          all
min_block_number:                      1
max_block_number:                      2
level:                                 1
data_version:                          1
primary_key_bytes_in_memory:           2
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
database:                              default
table:                                 53r93yleapyears
engine:                                MergeTree
disk_name:                             default
path:                                  /var/lib/clickhouse/data/default/53r93yleapyears/all_1_2_1/
column:                                id
type:                                  Int8
column_position:                       1
default_kind:
default_expression:
column_bytes_on_disk:                  76
column_data_compressed_bytes:          28
column_data_uncompressed_bytes:        2
column_marks_bytes:                    48

Смотрите также