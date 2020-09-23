system.parts_columns

Содержит информацию о кусках данных и столбцах таблиц семейства MergeTree.

Каждая строка описывает один кусок данных.

Столбцы:

partition (String) — имя партиции. Что такое партиция вы можете узнать из описания запроса ALTER. Форматы: YYYYMM для автоматической схемы партиционирования по месяцам.

для автоматической схемы партиционирования по месяцам. any_string при партиционировании вручную.

name (String) — имя куска данных.

part_type (String) — формат хранения данных. Возможные значения: Wide — каждая колонка хранится в отдельном файле.

— каждая колонка хранится в отдельном файле. Compact — все колонки хранятся в одном файле. Формат хранения данных определяется настройками min_bytes_for_wide_part и min_rows_for_wide_part таблицы MergeTree.

active (UInt8) — признак активности. Если кусок данных активен, то он используется таблицей, в противном случае он будет удален. Неактивные куски остаются после слияний.

marks (UInt64) — количество засечек. Чтобы получить примерное количество строк в куске данных, умножьте marks на гранулированность индекса (обычно 8192).

rows (UInt64) — количество строк.

bytes_on_disk (UInt64) — общий размер всех файлов кусков данных в байтах.

data_compressed_bytes (UInt64) — общий размер сжатой информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

data_uncompressed_bytes (UInt64) — общий размер распакованной информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

marks_bytes (UInt64) — размер файла с засечками.

modification_time (DateTime) — время модификации директории с куском данных. Обычно соответствует времени создания куска.

remove_time (DateTime) — время, когда кусок данных стал неактивным.

refcount (UInt32) — количество мест, в котором кусок данных используется. Значение больше 2 говорит о том, что кусок участвует в запросах или в слияниях.

min_date (Date) — минимальное значение ключа даты в куске данных.

max_date (Date) — максимальное значение ключа даты в куске данных.

partition_id (String) — ID партиции.

min_block_number (UInt64) — минимальное число кусков данных, из которых состоит текущий после слияния.

max_block_number (UInt64) — максимальное число кусков данных, из которых состоит текущий после слияния.

level (UInt32) — глубина дерева слияний. Если слияний не было, то level=0 .

data_version (UInt64) — число, которое используется для определения того, какие мутации необходимо применить к куску данных (мутации с версией большей, чем data_version ).

primary_key_bytes_in_memory (UInt64) — объём памяти в байтах, занимаемой значениями первичных ключей.

primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) — объём памяти в байтах, выделенный для размещения первичных ключей.

database (String) — имя базы данных.

table (String) — имя таблицы.

engine (String) — имя движка таблицы, без параметров.

disk_name (String) — имя диска, на котором находится кусок данных.

path (String) — абсолютный путь к папке с файлами кусков данных.

column (String) — имя столбца.

type (String) — тип столбца.

column_position (UInt64) — порядковый номер столбца (нумерация начинается с 1).

default_kind (String) — тип выражения ( DEFAULT , MATERIALIZED , ALIAS ) для значения по умолчанию или пустая строка.

default_expression (String) — выражение для значения по умолчанию или пустая строка.

column_bytes_on_disk (UInt64) — общий размер столбца в байтах.

column_data_compressed_bytes (UInt64) — общий размер сжатой информации в столбце в байтах.

column_data_uncompressed_bytes (UInt64) — общий размер распакованной информации в столбце в байтах.

column_marks_bytes (UInt64) — размер столбца с засечками в байтах.

bytes (UInt64) — алиас для bytes_on_disk .