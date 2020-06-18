system.parts
Содержит информацию о кусках данных таблиц семейства MergeTree.
Каждая строка описывает один кусок данных.
Столбцы:
partition(String) – имя партиции. Что такое партиция можно узнать из описания запроса ALTER.
Форматы:
YYYYMMдля автоматической схемы партиционирования по месяцам.
any_stringпри партиционировании вручную.
name(String) – имя куска.
part_type(String) — формат хранения данных.
Возможные значения:
Wide— каждая колонка хранится в отдельном файле.
Compact— все колонки хранятся в одном файле.
Формат хранения данных определяется настройками
min_bytes_for_wide_partи
min_rows_for_wide_partтаблицы MergeTree.
active(UInt8) – признак активности. Если кусок активен, то он используется таблицей, в противном случает он будет удален. Неактивные куски остаются после слияний.
marks(UInt64) – количество засечек. Чтобы получить примерное количество строк в куске, умножьте
marksна гранулированность индекса (обычно 8192).
rows(UInt64) – количество строк.
bytes_on_disk(UInt64) – общий размер всех файлов кусков данных в байтах.
data_compressed_bytes(UInt64) – общий размер сжатой информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.
data_uncompressed_bytes(UInt64) – общий размер распакованной информации куска данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.
marks_bytes(UInt64) – размер файла с засечками.
secondary_indices_compressed_bytes(UInt64) – общий размер сжатых данных для вторичных индексов в куске данных. Вспомогательные файлы (например, файлы с засечками) не включены.
secondary_indices_uncompressed_bytes(UInt64) – общий размер несжатых данных для вторичных индексов в куске данных. Вспомогательные файлы (например, файлы с засечками) не включены.
secondary_indices_marks_bytes(UInt64) – размер файла с засечками для вторичных индексов.
modification_time(DateTime) – время модификации директории с куском данных. Обычно соответствует времени создания куска.
remove_time(DateTime) – время, когда кусок стал неактивным.
refcount(UInt32) – количество мест, в котором кусок используется. Значение больше 2 говорит о том, что кусок участвует в запросах или в слияниях.
min_date(Date) – минимальное значение ключа даты в куске данных.
max_date(Date) – максимальное значение ключа даты в куске данных.
min_time(DateTime) – минимальное значение даты и времени в куске данных.
max_time(DateTime) – максимальное значение даты и времени в куске данных.
partition_id(String) – ID партиции.
min_block_number(UInt64) – минимальное число кусков, из которых состоит текущий после слияния.
max_block_number(UInt64) – максимальное число кусков, из которых состоит текущий после слияния.
level(UInt32) - глубина дерева слияний. Если слияний не было, то
level=0.
data_version(UInt64) – число, которое используется для определения того, какие мутации необходимо применить к куску данных (мутации с версией большей, чем
data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) – объём памяти (в байтах), занимаемой значениями первичных ключей.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) – объём памяти (в байтах) выделенный для размещения первичных ключей.
is_frozen(UInt8) – Признак, показывающий существование бэкапа партиции. 1, бэкап есть. 0, бэкапа нет. Смотрите раздел FREEZE PARTITION.
database(String) – имя базы данных.
table(String) – имя таблицы.
engine(String) – имя движка таблицы, без параметров.
path(String) – абсолютный путь к папке с файлами кусков данных.
disk(String) – имя диска, на котором находится кусок данных.
hash_of_all_files(String) – значение sipHash128 для сжатых файлов.
hash_of_uncompressed_files(String) – значение sipHash128 несжатых файлов (файлы с засечками, первичным ключом и пр.)
uncompressed_hash_of_compressed_files(String) – значение sipHash128 данных в сжатых файлах как если бы они были разжатыми.
delete_ttl_info_min(DateTime) — Минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL DELETE.
delete_ttl_info_max(DateTime) — Максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL DELETE.
move_ttl_info.expression(Array(String)) — Массив выражений. Каждое выражение задаёт правило TTL MOVE.
:::note "Предупреждение"
Массив выражений `move_ttl_info.expression` используется, в основном, для обратной совместимости. Для работы с правилами `TTL MOVE` лучше использовать поля `move_ttl_info.min` и `move_ttl_info.max`.
:::
move_ttl_info.min(Array(DateTime)) — Массив значений. Каждый элемент массива задаёт минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL MOVE.
move_ttl_info.max(Array(DateTime)) — Массив значений. Каждый элемент массива задаёт максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL MOVE.
bytes(UInt64) – алиас для
bytes_on_disk.
marks_size(UInt64) – алиас для
marks_bytes.
Пример
SELECT * FROM system.parts LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition: tuple()
name: all_1_4_1_6
part_type: Wide
active: 1
marks: 2
rows: 6
bytes_on_disk: 310
data_compressed_bytes: 157
data_uncompressed_bytes: 91
secondary_indices_compressed_bytes: 58
secondary_indices_uncompressed_bytes: 6
secondary_indices_marks_bytes: 48
marks_bytes: 144
modification_time: 2020-06-18 13:01:49
remove_time: 0000-00-00 00:00:00
refcount: 1
min_date: 0000-00-00
max_date: 0000-00-00
min_time: 0000-00-00 00:00:00
max_time: 0000-00-00 00:00:00
partition_id: all
min_block_number: 1
max_block_number: 4
level: 1
data_version: 6
primary_key_bytes_in_memory: 8
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
is_frozen: 0
database: default
table: months
engine: MergeTree
disk_name: default
path: /var/lib/clickhouse/data/default/months/all_1_4_1_6/
hash_of_all_files: 2d0657a16d9430824d35e327fcbd87bf
hash_of_uncompressed_files: 84950cc30ba867c77a408ae21332ba29
uncompressed_hash_of_compressed_files: 1ad78f1c6843bbfb99a2c931abe7df7d
delete_ttl_info_min: 0000-00-00 00:00:00
delete_ttl_info_max: 0000-00-00 00:00:00
move_ttl_info.expression: []
move_ttl_info.min: []
move_ttl_info.max: []
См. также