system.parts

Содержит информацию о кусках данных таблиц семейства MergeTree.

Каждая строка описывает один кусок данных.

Столбцы:

partition (String) – имя партиции. Что такое партиция можно узнать из описания запроса ALTER. Форматы: YYYYMM для автоматической схемы партиционирования по месяцам.

для автоматической схемы партиционирования по месяцам. any_string при партиционировании вручную.

name (String) – имя куска.

part_type (String) — формат хранения данных. Возможные значения: Wide — каждая колонка хранится в отдельном файле.

— каждая колонка хранится в отдельном файле. Compact — все колонки хранятся в одном файле. Формат хранения данных определяется настройками min_bytes_for_wide_part и min_rows_for_wide_part таблицы MergeTree.

active (UInt8) – признак активности. Если кусок активен, то он используется таблицей, в противном случает он будет удален. Неактивные куски остаются после слияний.

marks (UInt64) – количество засечек. Чтобы получить примерное количество строк в куске, умножьте marks на гранулированность индекса (обычно 8192).

rows (UInt64) – количество строк.

bytes_on_disk (UInt64) – общий размер всех файлов кусков данных в байтах.

data_compressed_bytes (UInt64) – общий размер сжатой информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

data_uncompressed_bytes (UInt64) – общий размер распакованной информации куска данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

marks_bytes (UInt64) – размер файла с засечками.

secondary_indices_compressed_bytes (UInt64) – общий размер сжатых данных для вторичных индексов в куске данных. Вспомогательные файлы (например, файлы с засечками) не включены.

secondary_indices_uncompressed_bytes (UInt64) – общий размер несжатых данных для вторичных индексов в куске данных. Вспомогательные файлы (например, файлы с засечками) не включены.

secondary_indices_marks_bytes (UInt64) – размер файла с засечками для вторичных индексов.

modification_time (DateTime) – время модификации директории с куском данных. Обычно соответствует времени создания куска.

remove_time (DateTime) – время, когда кусок стал неактивным.

refcount (UInt32) – количество мест, в котором кусок используется. Значение больше 2 говорит о том, что кусок участвует в запросах или в слияниях.

min_date (Date) – минимальное значение ключа даты в куске данных.

max_date (Date) – максимальное значение ключа даты в куске данных.

min_time (DateTime) – минимальное значение даты и времени в куске данных.

max_time (DateTime) – максимальное значение даты и времени в куске данных.

partition_id (String) – ID партиции.

min_block_number (UInt64) – минимальное число кусков, из которых состоит текущий после слияния.

max_block_number (UInt64) – максимальное число кусков, из которых состоит текущий после слияния.

level (UInt32) - глубина дерева слияний. Если слияний не было, то level=0 .

data_version (UInt64) – число, которое используется для определения того, какие мутации необходимо применить к куску данных (мутации с версией большей, чем data_version ).

primary_key_bytes_in_memory (UInt64) – объём памяти (в байтах), занимаемой значениями первичных ключей.

primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) – объём памяти (в байтах) выделенный для размещения первичных ключей.

is_frozen (UInt8) – Признак, показывающий существование бэкапа партиции. 1, бэкап есть. 0, бэкапа нет. Смотрите раздел FREEZE PARTITION.

database (String) – имя базы данных.

table (String) – имя таблицы.

engine (String) – имя движка таблицы, без параметров.

path (String) – абсолютный путь к папке с файлами кусков данных.

disk (String) – имя диска, на котором находится кусок данных.

hash_of_all_files (String) – значение sipHash128 для сжатых файлов.

hash_of_uncompressed_files (String) – значение sipHash128 несжатых файлов (файлы с засечками, первичным ключом и пр.)

uncompressed_hash_of_compressed_files (String) – значение sipHash128 данных в сжатых файлах как если бы они были разжатыми.

delete_ttl_info_min (DateTime) — Минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL DELETE.

delete_ttl_info_max (DateTime) — Максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL DELETE.

move_ttl_info.expression (Array(String)) — Массив выражений. Каждое выражение задаёт правило TTL MOVE. :::note "Предупреждение"

Массив выражений `move_ttl_info.expression` используется, в основном, для обратной совместимости. Для работы с правилами `TTL MOVE` лучше использовать поля `move_ttl_info.min` и `move_ttl_info.max`.

:::



move_ttl_info.min (Array(DateTime)) — Массив значений. Каждый элемент массива задаёт минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL MOVE.

move_ttl_info.max (Array(DateTime)) — Массив значений. Каждый элемент массива задаёт максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL MOVE.

bytes (UInt64) – алиас для bytes_on_disk .