Skip to main content

system.parts

Содержит информацию о кусках данных таблиц семейства MergeTree.

Каждая строка описывает один кусок данных.

Столбцы:

  • partition (String) – имя партиции. Что такое партиция можно узнать из описания запроса ALTER.

    Форматы:

    • YYYYMM для автоматической схемы партиционирования по месяцам.
    • any_string при партиционировании вручную.

  • name (String) – имя куска.

  • part_type (String) — формат хранения данных.

    Возможные значения:

    • Wide — каждая колонка хранится в отдельном файле.
    • Compact — все колонки хранятся в одном файле.

    Формат хранения данных определяется настройками min_bytes_for_wide_part и min_rows_for_wide_part таблицы MergeTree.

  • active (UInt8) – признак активности. Если кусок активен, то он используется таблицей, в противном случает он будет удален. Неактивные куски остаются после слияний.

  • marks (UInt64) – количество засечек. Чтобы получить примерное количество строк в куске, умножьте marks на гранулированность индекса (обычно 8192).

  • rows (UInt64) – количество строк.

  • bytes_on_disk (UInt64) – общий размер всех файлов кусков данных в байтах.

  • data_compressed_bytes (UInt64) – общий размер сжатой информации в куске данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

  • data_uncompressed_bytes (UInt64) – общий размер распакованной информации куска данных. Размер всех дополнительных файлов (например, файлов с засечками) не учитывается.

  • marks_bytes (UInt64) – размер файла с засечками.

  • secondary_indices_compressed_bytes (UInt64) – общий размер сжатых данных для вторичных индексов в куске данных. Вспомогательные файлы (например, файлы с засечками) не включены.

  • secondary_indices_uncompressed_bytes (UInt64) – общий размер несжатых данных для вторичных индексов в куске данных. Вспомогательные файлы (например, файлы с засечками) не включены.

  • secondary_indices_marks_bytes (UInt64) – размер файла с засечками для вторичных индексов.

  • modification_time (DateTime) – время модификации директории с куском данных. Обычно соответствует времени создания куска.

  • remove_time (DateTime) – время, когда кусок стал неактивным.

  • refcount (UInt32) – количество мест, в котором кусок используется. Значение больше 2 говорит о том, что кусок участвует в запросах или в слияниях.

  • min_date (Date) – минимальное значение ключа даты в куске данных.

  • max_date (Date) – максимальное значение ключа даты в куске данных.

  • min_time (DateTime) – минимальное значение даты и времени в куске данных.

  • max_time(DateTime) – максимальное значение даты и времени в куске данных.

  • partition_id (String) – ID партиции.

  • min_block_number (UInt64) – минимальное число кусков, из которых состоит текущий после слияния.

  • max_block_number (UInt64) – максимальное число кусков, из которых состоит текущий после слияния.

  • level (UInt32) - глубина дерева слияний. Если слияний не было, то level=0.

  • data_version (UInt64) – число, которое используется для определения того, какие мутации необходимо применить к куску данных (мутации с версией большей, чем data_version).

  • primary_key_bytes_in_memory (UInt64) – объём памяти (в байтах), занимаемой значениями первичных ключей.

  • primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) – объём памяти (в байтах) выделенный для размещения первичных ключей.

  • is_frozen (UInt8) – Признак, показывающий существование бэкапа партиции. 1, бэкап есть. 0, бэкапа нет. Смотрите раздел FREEZE PARTITION.

  • database (String) – имя базы данных.

  • table (String) – имя таблицы.

  • engine (String) – имя движка таблицы, без параметров.

  • path (String) – абсолютный путь к папке с файлами кусков данных.

  • disk (String) – имя диска, на котором находится кусок данных.

  • hash_of_all_files (String) – значение sipHash128 для сжатых файлов.

  • hash_of_uncompressed_files (String) – значение sipHash128 несжатых файлов (файлы с засечками, первичным ключом и пр.)

  • uncompressed_hash_of_compressed_files (String) – значение sipHash128 данных в сжатых файлах как если бы они были разжатыми.

  • delete_ttl_info_min (DateTime) — Минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL DELETE.

  • delete_ttl_info_max (DateTime) — Максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL DELETE.

  • move_ttl_info.expression (Array(String)) — Массив выражений. Каждое выражение задаёт правило TTL MOVE.

    :::note "Предупреждение"
    Массив выражений `move_ttl_info.expression` используется, в основном, для обратной совместимости. Для работы с правилами `TTL MOVE` лучше использовать поля `move_ttl_info.min` и `move_ttl_info.max`.
    :::

  • move_ttl_info.min (Array(DateTime)) — Массив значений. Каждый элемент массива задаёт минимальное значение ключа даты и времени для правила TTL MOVE.

  • move_ttl_info.max (Array(DateTime)) — Массив значений. Каждый элемент массива задаёт максимальное значение ключа даты и времени для правила TTL MOVE.

  • bytes (UInt64) – алиас для bytes_on_disk.

  • marks_size (UInt64) – алиас для marks_bytes.

Пример

SELECT * FROM system.parts LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition:                             tuple()
name:                                  all_1_4_1_6
part_type:                             Wide
active:                                1
marks:                                 2
rows:                                  6
bytes_on_disk:                         310
data_compressed_bytes:                 157
data_uncompressed_bytes:               91
secondary_indices_compressed_bytes:    58
secondary_indices_uncompressed_bytes:  6
secondary_indices_marks_bytes:         48
marks_bytes:                           144
modification_time:                     2020-06-18 13:01:49
remove_time:                           0000-00-00 00:00:00
refcount:                              1
min_date:                              0000-00-00
max_date:                              0000-00-00
min_time:                              0000-00-00 00:00:00
max_time:                              0000-00-00 00:00:00
partition_id:                          all
min_block_number:                      1
max_block_number:                      4
level:                                 1
data_version:                          6
primary_key_bytes_in_memory:           8
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
is_frozen:                             0
database:                              default
table:                                 months
engine:                                MergeTree
disk_name:                             default
path:                                  /var/lib/clickhouse/data/default/months/all_1_4_1_6/
hash_of_all_files:                     2d0657a16d9430824d35e327fcbd87bf
hash_of_uncompressed_files:            84950cc30ba867c77a408ae21332ba29
uncompressed_hash_of_compressed_files: 1ad78f1c6843bbfb99a2c931abe7df7d
delete_ttl_info_min:                   0000-00-00 00:00:00
delete_ttl_info_max:                   0000-00-00 00:00:00
move_ttl_info.expression:              []
move_ttl_info.min:                     []
move_ttl_info.max:                     []

См. также