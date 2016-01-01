system.part_moves_between_shards
Описание
Содержит информацию о частях, которые сейчас перемещаются между сегментами, и о ходе этого перемещения.
Столбцы
database(String) — Имя базы данных, в которой выполняется перемещение.
table(String) — Имя таблицы, в которой выполняется перемещение.
task_name(String) — Имя задачи перемещения.
task_uuid(UUID) — Идентификатор задачи перемещения.
create_time(DateTime) — Время создания задачи.
part_name(String) — Имя части, которая перемещается.
part_uuid(UUID) — UUID части, которая перемещается.
to_shard(String) — Имя сегмента назначения.
dst_part_name(String) — Имя результирующей части.
update_time(DateTime) — Время последнего обновления.
state(String) — Текущее состояние перемещения.
rollback(UInt8) — Флаг, указывающий, была ли операция отменена.
num_tries(UInt32) — Количество попыток завершить операцию.
last_exception(String) — Имя последнего исключения, если оно возникло.