Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

system.part_moves_between_shards

Описание

Содержит информацию о частях, которые сейчас перемещаются между сегментами, и о ходе этого перемещения.

Столбцы

  • database (String) — Имя базы данных, в которой выполняется перемещение.
  • table (String) — Имя таблицы, в которой выполняется перемещение.
  • task_name (String) — Имя задачи перемещения.
  • task_uuid (UUID) — Идентификатор задачи перемещения.
  • create_time (DateTime) — Время создания задачи.
  • part_name (String) — Имя части, которая перемещается.
  • part_uuid (UUID) — UUID части, которая перемещается.
  • to_shard (String) — Имя сегмента назначения.
  • dst_part_name (String) — Имя результирующей части.
  • update_time (DateTime) — Время последнего обновления.
  • state (String) — Текущее состояние перемещения.
  • rollback (UInt8) — Флаг, указывающий, была ли операция отменена.
  • num_tries (UInt32) — Количество попыток завершить операцию.
  • last_exception (String) — Имя последнего исключения, если оно возникло.