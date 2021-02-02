system.part_log

Системная таблица system.part_log создается только в том случае, если задана серверная настройка part_log.

Содержит информацию о всех событиях, произошедших с кусками данных таблиц семейства MergeTree (например, события добавления, удаления или слияния данных).

Столбцы:

query_id (String) — идентификатор запроса INSERT , создавшего этот кусок.

(String) — идентификатор запроса , создавшего этот кусок. event_type (Enum8) — тип события. Столбец может содержать одно из следующих значений: NEW_PART — вставка нового куска. MERGE_PARTS — слияние кусков. DOWNLOAD_PART — загрузка с реплики. REMOVE_PART — удаление или отсоединение из таблицы с помощью DETACH PARTITION. MUTATE_PART — изменение куска. MOVE_PART — перемещение куска между дисками.

(Enum8) — тип события. Столбец может содержать одно из следующих значений: event_date (Date) — дата события.

(Date) — дата события. event_time (DateTime) — время события.

(DateTime) — время события. event_time_microseconds (DateTime64) — время события с точностью до микросекунд.

(DateTime64) — время события с точностью до микросекунд. duration_ms (UInt64) — длительность.

(UInt64) — длительность. database (String) — имя базы данных, в которой находится кусок.

(String) — имя базы данных, в которой находится кусок. table (String) — имя таблицы, в которой находится кусок.

(String) — имя таблицы, в которой находится кусок. part_name (String) — имя куска.

(String) — имя куска. partition_id (String) — идентификатор партиции, в которую был добавлен кусок. В столбце будет значение all , если таблица партициируется по выражению tuple() .

(String) — идентификатор партиции, в которую был добавлен кусок. В столбце будет значение , если таблица партициируется по выражению . path_on_disk (String) — абсолютный путь к папке с файлами кусков данных.

(String) — абсолютный путь к папке с файлами кусков данных. rows (UInt64) — число строк в куске.

(UInt64) — число строк в куске. size_in_bytes (UInt64) — размер куска данных в байтах.

(UInt64) — размер куска данных в байтах. merged_from (Array(String)) — массив имён кусков, из которых образован текущий кусок в результате слияния (также столбец заполняется в случае скачивания уже смерженного куска).

(Array(String)) — массив имён кусков, из которых образован текущий кусок в результате слияния (также столбец заполняется в случае скачивания уже смерженного куска). bytes_uncompressed (UInt64) — количество прочитанных не сжатых байт.

(UInt64) — количество прочитанных не сжатых байт. read_rows (UInt64) — сколько было прочитано строк при слиянии кусков.

(UInt64) — сколько было прочитано строк при слиянии кусков. read_bytes (UInt64) — сколько было прочитано байт при слиянии кусков.

(UInt64) — сколько было прочитано байт при слиянии кусков. peak_memory_usage (Int64) — максимальная разница между выделенной и освобождённой памятью в контексте потока.

(Int64) — максимальная разница между выделенной и освобождённой памятью в контексте потока. error (UInt16) — код ошибки, возникшей при текущем событии.

(UInt16) — код ошибки, возникшей при текущем событии. exception (String) — текст ошибки.

Системная таблица system.part_log будет создана после первой вставки данных в таблицу MergeTree .

Пример

SELECT * FROM system . part_log LIMIT 1 FORMAT Vertical ;

