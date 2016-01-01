Обзор системных таблиц

Системные таблицы предоставляют информацию о:

Состоянии сервера, процессах и окружении.

Внутренних процессах сервера.

Опциях, используемых при сборке бинарного файла ClickHouse.

Системные таблицы:

Находятся в базе данных system .

. Доступны только для чтения данных.

Не могут быть удалены или изменены, но могут быть отсоединены.

Большинство системных таблиц хранят свои данные в ОЗУ. Сервер ClickHouse создает такие системные таблицы при старте.

В отличие от других системных таблиц, системные журналы metric_log, query_log, query_thread_log, trace_log, part_log, crash_log, text_log и backup_log обслуживаются движком таблиц MergeTree и по умолчанию хранят свои данные в файловой системе. Если вы удаляете таблицу из файловой системы, сервер ClickHouse снова создает пустую при следующей записи данных. Если схема системной таблицы изменилась в новом релизе, ClickHouse переименовывает текущую таблицу и создает новую.

Системные журналы можно настроить, создав файл конфигурации с таким же именем, как и таблица, в /etc/clickhouse-server/config.d/ , или установив соответствующие элементы в /etc/clickhouse-server/config.xml . Настраиваемые элементы:

database : база данных, к которой принадлежит системная таблица журнала. Эта опция устарела. Все системные таблицы журнала находятся под базой данных system .

: база данных, к которой принадлежит системная таблица журнала. Эта опция устарела. Все системные таблицы журнала находятся под базой данных . table : таблица для вставки данных.

: таблица для вставки данных. partition_by : укажите выражение PARTITION BY.

: укажите выражение PARTITION BY. ttl : укажите выражение TTL таблицы.

: укажите выражение TTL таблицы. flush_interval_milliseconds : интервал сброса данных на диск.

: интервал сброса данных на диск. engine : укажите полное выражение движка (начиная с ENGINE = ) с параметрами. Эта опция конфликтует с partition_by и ttl . Если заданы вместе, сервер вызовет исключение и завершится.

Пример:

По умолчанию рост таблицы не ограничен. Для контроля размера таблицы можно использовать настройки TTL для удаления устаревших записей журнала. Также можно использовать функцию партиционирования таблиц с движком MergeTree .

Для сбора системных метрик сервер ClickHouse использует:

Возможность CAP_NET_ADMIN .

. procfs (только в Linux).

procfs

Если сервер ClickHouse не имеет возможности CAP_NET_ADMIN , он пытается перейти на ProcfsMetricsProvider . ProcfsMetricsProvider позволяет собирать системные метрики по запросам (для CPU и I/O).

Если procfs поддерживается и включен в системе, сервер ClickHouse собирает следующие метрики:

OSCPUVirtualTimeMicroseconds

OSCPUWaitMicroseconds

OSIOWaitMicroseconds

OSReadChars

OSWriteChars

OSReadBytes

OSWriteBytes

примечание OSIOWaitMicroseconds отключен по умолчанию в ядрах Linux начиная с 5.14.x. Вы можете включить его, используя sudo sysctl kernel.task_delayacct=1 или создав файл .conf в /etc/sysctl.d/ с kernel.task_delayacct = 1 .

В ClickHouse Cloud системные таблицы предоставляют критически важные данные о состоянии и производительности сервиса, так же как и в управляемых развертываниях. Некоторые системные таблицы работают на уровне всего кластера, особенно те, которые получают свои данные от узлов Keeper, которые управляют распределенными метаданными. Эти таблицы отражают коллективное состояние кластера и должны быть согласованными при запросах на отдельных узлах. Например, parts должны быть согласованными независимо от узла, с которого они запрашиваются:

С другой стороны, некоторые системные таблицы являются узко специфичными, например, таблицы, хранящие данные в памяти или используя движок MergeTree. Это типично для таких данных, как логи и метрики. Эта устойчивость обеспечивает доступность исторических данных для анализа. Однако эти узкоспециализированные таблицы по своей сути уникальны для каждого узла.

Чтобы всесторонне просмотреть весь кластер, пользователи могут воспользоваться функцией clusterAllReplicas . Эта функция позволяет запрашивать системные таблицы по всем репликам внутри "дефолтного" кластера, объединяя данные, специфичные для узла, в единый результат. Этот подход особенно полезен для мониторинга и отладки операций на уровне всего кластера, обеспечивая пользователей возможностью эффективно анализировать состояние и производительность развертывания ClickHouse Cloud.

примечание ClickHouse Cloud предоставляет кластеры из нескольких реплик для избыточности и отказоустойчивости. Это позволяет использовать его функции, такие как динамическое автошкалирование и безотказные обновления. В определенный момент времени новые узлы могут добавляться в кластер или удаляться из кластера. Чтобы пропустить эти узлы, добавьте SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 к запросам, использующим clusterAllReplicas , как показано ниже.

Например, рассмотрим разницу при запросе таблицы query_log - это часто важно для анализа.

В общем, следующие правила могут быть применены для определения, является ли системная таблица узкоспециализированной: