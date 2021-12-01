system.mutations
Таблица содержит информацию о ходе выполнения мутаций таблиц семейства MergeTree. Каждой команде мутации соответствует одна строка таблицы.
Столбцы:
database(String) — имя БД, к которой была применена мутация.
table(String) — имя таблицы, к которой была применена мутация.
mutation_id(String) — ID запроса. Для реплицированных таблиц эти ID соответствуют именам записей в директории
<table_path_in_zookeeper>/mutations/в ZooKeeper, для нереплицированных — именам файлов в директории с данными таблицы.
command(String) — команда мутации (часть запроса после
ALTER TABLE [db.]table).
create_time(Datetime) — дата и время создания мутации.
block_numbers.partition_id(Array(String)) — Для мутаций реплицированных таблиц массив содержит содержит номера партиций (по одной записи для каждой партиции). Для мутаций нереплицированных таблиц массив пустой.
block_numbers.number(Array(Int64)) — Для мутаций реплицированных таблиц массив содержит по одной записи для каждой партиции, с номером блока, полученным этой мутацией. В каждой партиции будут изменены только куски, содержащие блоки с номерами меньше чем данный номер.
Для нереплицированных таблиц нумерация блоков сквозная по партициям. Поэтому массив содержит единственную запись с номером блока, полученным мутацией.
parts_to_do_names(Array(String)) — массив с именами кусков данных, которые должны быть изменены для завершения мутации.
parts_to_do(Int64) — количество кусков данных, которые должны быть изменены для завершения мутации.
is_done(UInt8) — Признак, завершена ли мутация. Возможные значения:
1— мутация завершена,
0— мутация еще продолжается.
"Замечание"
Даже если `parts_to_do = 0`, для реплицированной таблицы возможна ситуация, когда мутация ещё не завершена из-за долго выполняющейся операции `INSERT`, которая добавляет данные, которые нужно будет мутировать.
Если во время мутации какого-либо куска возникли проблемы, заполняются следующие столбцы:
latest_failed_part(String) — имя последнего куска, мутация которого не удалась.
latest_fail_time(Datetime) — дата и время последней ошибки мутации.
latest_fail_reason(String) — причина последней ошибки мутации.
См. также
- Мутации
- Движок MergeTree
- Репликация данных (семейство ReplicatedMergeTree)