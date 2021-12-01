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system.mutations

Таблица содержит информацию о ходе выполнения мутаций таблиц семейства MergeTree. Каждой команде мутации соответствует одна строка таблицы.

Столбцы:

  • database (String) — имя БД, к которой была применена мутация.

  • table (String) — имя таблицы, к которой была применена мутация.

  • mutation_id (String) — ID запроса. Для реплицированных таблиц эти ID соответствуют именам записей в директории <table_path_in_zookeeper>/mutations/ в ZooKeeper, для нереплицированных — именам файлов в директории с данными таблицы.

  • command (String) — команда мутации (часть запроса после ALTER TABLE [db.]table).

  • create_time (Datetime) — дата и время создания мутации.

  • block_numbers.partition_id (Array(String)) — Для мутаций реплицированных таблиц массив содержит содержит номера партиций (по одной записи для каждой партиции). Для мутаций нереплицированных таблиц массив пустой.

  • block_numbers.number (Array(Int64)) — Для мутаций реплицированных таблиц массив содержит по одной записи для каждой партиции, с номером блока, полученным этой мутацией. В каждой партиции будут изменены только куски, содержащие блоки с номерами меньше чем данный номер.

    Для нереплицированных таблиц нумерация блоков сквозная по партициям. Поэтому массив содержит единственную запись с номером блока, полученным мутацией.

  • parts_to_do_names (Array(String)) — массив с именами кусков данных, которые должны быть изменены для завершения мутации.

  • parts_to_do (Int64) — количество кусков данных, которые должны быть изменены для завершения мутации.

  • is_done (UInt8) — Признак, завершена ли мутация. Возможные значения:

    • 1 — мутация завершена,
    • 0 — мутация еще продолжается.
"Замечание"
Даже если `parts_to_do = 0`, для реплицированной таблицы возможна ситуация, когда мутация ещё не завершена из-за долго выполняющейся операции `INSERT`, которая добавляет данные, которые нужно будет мутировать.

Если во время мутации какого-либо куска возникли проблемы, заполняются следующие столбцы:

  • latest_failed_part (String) — имя последнего куска, мутация которого не удалась.

  • latest_fail_time (Datetime) — дата и время последней ошибки мутации.

  • latest_fail_reason (String) — причина последней ошибки мутации.

См. также