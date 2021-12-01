system.mutations

database ( String ) — имя БД, к которой была применена мутация.

table ( String ) — имя таблицы, к которой была применена мутация.

mutation_id ( String ) — ID запроса. Для реплицированных таблиц эти ID соответствуют именам записей в директории <table_path_in_zookeeper>/mutations/ в ZooKeeper, для нереплицированных — именам файлов в директории с данными таблицы.

block_numbers.partition_id ( Array ( String )) — Для мутаций реплицированных таблиц массив содержит содержит номера партиций (по одной записи для каждой партиции). Для мутаций нереплицированных таблиц массив пустой.

block_numbers.number (Array(Int64)) — Для мутаций реплицированных таблиц массив содержит по одной записи для каждой партиции, с номером блока, полученным этой мутацией. В каждой партиции будут изменены только куски, содержащие блоки с номерами меньше чем данный номер.

Для нереплицированных таблиц нумерация блоков сквозная по партициям. Поэтому массив содержит единственную запись с номером блока, полученным мутацией.