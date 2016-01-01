Перейти к основному содержанию
ClickHouse Cloud only

system.masking_policies

Содержит информацию обо всех политиках маскирования, определённых в системе.

Столбцы:

  • name (String) — Имя политики маскирования. Полный формат имени: short_name ON database.table.
  • short_name (String) — Краткое имя политики маскирования. Например, если полное имя — mask_email ON mydb.mytable, то краткое имя — mask_email.
  • database (String) — Имя базы данных.
  • table (String) — Имя таблицы.
  • id (UUID) — ID политики маскирования.
  • storage (String) — Имя каталога, в котором хранится политика маскирования.
  • update_assignments (Nullable(String)) — Присваивания в операторе UPDATE, которые определяют, как должны маскироваться данные. Например: email = '***masked***', phone = '***-***-****'.
  • where_condition (Nullable(String)) — Необязательное условие WHERE, которое определяет, когда должно применяться маскирование.
  • priority (Int64) — Приоритет применения нескольких политик маскирования. Политики с более высоким приоритетом применяются первыми. Значение по умолчанию — 0.
  • apply_to_all (UInt8) — Показывает, применяется ли политика маскирования ко всем ролям и/или пользователям. 1 — если да, 0 — в противном случае.
  • apply_to_list (Array(String)) — Список ролей и/или пользователей, к которым применяется политика маскирования.
  • apply_to_except (Array(String)) — Политика маскирования применяется ко всем ролям и/или пользователям, кроме перечисленных. Заполняется только если apply_to_all равно 1.