ClickHouse Cloud only
system.masking_policies
Содержит информацию обо всех политиках маскирования, определённых в системе.
Столбцы:
name(String) — Имя политики маскирования. Полный формат имени:
short_name ON database.table.
short_name(String) — Краткое имя политики маскирования. Например, если полное имя —
mask_email ON mydb.mytable, то краткое имя —
mask_email.
database(String) — Имя базы данных.
table(String) — Имя таблицы.
id(UUID) — ID политики маскирования.
storage(String) — Имя каталога, в котором хранится политика маскирования.
update_assignments(Nullable(String)) — Присваивания в операторе UPDATE, которые определяют, как должны маскироваться данные. Например:
email = '***masked***', phone = '***-***-****'.
where_condition(Nullable(String)) — Необязательное условие WHERE, которое определяет, когда должно применяться маскирование.
priority(Int64) — Приоритет применения нескольких политик маскирования. Политики с более высоким приоритетом применяются первыми. Значение по умолчанию — 0.
apply_to_all(UInt8) — Показывает, применяется ли политика маскирования ко всем ролям и/или пользователям. 1 — если да, 0 — в противном случае.
apply_to_list(Array(String)) — Список ролей и/или пользователей, к которым применяется политика маскирования.
apply_to_except(Array(String)) — Политика маскирования применяется ко всем ролям и/или пользователям, кроме перечисленных. Заполняется только если
apply_to_allравно 1.