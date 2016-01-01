Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

latency_log

Запросы в ClickHouse Cloud

Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.

Содержит историю всех бакетов задержки, периодически сбрасываемых на диск.

Колонки:

  • hostname (LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
  • event_date (Date) — Дата события.
  • event_time (DateTime) — Время события.
  • event_time_microseconds (DateTime64) — Время события с разрешением в микросекундах.

Пример

Смотрите также

  • latency_log_setting - Включение и отключение настройки.
  • latency_buckets - Границы бакетов задержки.
  • Monitoring - Основные концепции мониторинга ClickHouse.