latency_log
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит историю всех бакетов задержки, периодически сбрасываемых на диск.
Колонки:
hostname(LowCardinality(String)) — Имя хоста сервера, выполняющего запрос.
event_date(Date) — Дата события.
event_time(DateTime) — Время события.
event_time_microseconds(DateTime64) — Время события с разрешением в микросекундах.
Пример
Смотрите также
- latency_log_setting - Включение и отключение настройки.
- latency_buckets - Границы бакетов задержки.
- Monitoring - Основные концепции мониторинга ClickHouse.