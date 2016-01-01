system.kafka_consumers
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Содержит информацию о потребителях Kafka.
Применимо для Kafka table engine (нативная интеграция ClickHouse)
Колонки:
database(String) - база данных таблицы с Kafka Engine.
table(String) - имя таблицы с Kafka Engine.
consumer_id(String) - идентификатор потребителя Kafka. Обратите внимание, что у одной таблицы может быть много потребителей. Указывается параметром
kafka_num_consumers.
assignments.topic(Array(String)) - тема Kafka.
assignments.partition_id(Array(Int32)) - идентификатор раздела Kafka. Обратите внимание, что только один потребитель может быть назначен к разделу.
assignments.current_offset(Array(Int64)) - текущий смещение.
exceptions.time(Array(DateTime)) - метка времени, когда были сгенерированы 10 самых последних исключений.
exceptions.text(Array(String)) - текст 10 самых последних исключений.
last_poll_time(DateTime) - метка времени наиболее последнего опроса.
num_messages_read(UInt64) - количество сообщений, прочитанных потребителем.
last_commit_time(DateTime) - метка времени наиболее последнего подтверждения.
num_commits(UInt64) - общее количество подтверждений для потребителя.
last_rebalance_time(DateTime) - метка времени наиболее последнего перераспределения Kafka.
num_rebalance_revocations(UInt64) - количество раз, когда у потребителя были отозваны его разделы.
num_rebalance_assignments(UInt64) - количество раз, когда потребителю были назначены разделы в кластер Kafka.
is_currently_used(UInt8) - потребитель используется.
last_used(UInt64) - последнее время использования этого потребителя, время в Unix в микросекундах.
rdkafka_stat(String) - внутренняя статистика библиотеки. См. https://github.com/ClickHouse/librdkafka/blob/master/STATISTICS.md . Установите
statistics_interval_msв 0, чтобы отключить, по умолчанию 3000 (раз в три секунды).
Пример: